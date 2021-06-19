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Вандали пошкодили та викрали обладнання із нещодавно модернізованого приміського поїзда "Київ-Фастів", - "Укрзалізниця"

Вандали пошкодили та викрали обладнання із нещодавно модернізованого приміського поїзда

Вандали 14 червня пошкодили і викрали в електропоїзді внутрішнє обладнання, що відповідає за безпеку руху.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Злочин стався в поїзді "Київ-Фастів", на модернізацію якого компанія нещодавно спрямувала 60 млн грн. Цей поїзд курсує у межах  реалізації проєкту City Express.

"Зокрема, злочинці викрали та пошкодили системи безпеки та інформування пасажирів. На щастя, унаслідок інциденту не сталося аварії. Завдяки професіоналізму залізничників зазначений рухомий склад було оперативно відновлено та вже наступного дня випущено на маршрут. У іншому випадку 6 тисяч пасажирів, які щодня користуються зазначеним поїздом, залишилися б без своїх рейсів", - сказано в повідомленні.

Дивіться також: Угруповання, до якого входили правоохоронці та працівники залізниці, розкрадало вугілля з вантажних вагонів "Укрзалізниці", - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Всю інформацію про інцидент, зокрема відео з камер спостереження, передано правоохоронним органам.

"Укрзалізниця" стурбована таким ставленням пасажирів до майна залізниці і закликає всіх берегти рухомий склад і поважати працю залізничників", - зазначили в пресслужбі компанії.

Автор: 

злодійство (395) залізниця (1501) потяг (1966) Укрзалізниця (6834) обладнання (154)


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Топ коментарі
+18
Призывать не надо ! Надо руки отрывать!
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19.06.2021 14:48
+6
Сколько стоит Оборудование ? , а сколько Камера ? В щит поставить Камеру или на ее денег не хватило.
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19.06.2021 14:52
+4
Тут мають бути не загальні заклики до невідомих осіб, а конкретні питання до тих, хто за охорону і збереження майна залізниці отримує не малі гроші.
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19.06.2021 15:01
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Призывать не надо ! Надо руки отрывать!
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19.06.2021 14:48 Відповісти
60 млн грн. выбросила, в пропасть...
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19.06.2021 14:48 Відповісти
Сколько стоит Оборудование ? , а сколько Камера ? В щит поставить Камеру или на ее денег не хватило.
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19.06.2021 14:52 Відповісти
Найти и выкинуть этих вандалов на ходу поезда
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19.06.2021 14:52 Відповісти
найти и под электричку эту, на полном ходу
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19.06.2021 14:53 Відповісти
Тут мають бути не загальні заклики до невідомих осіб, а конкретні питання до тих, хто за охорону і збереження майна залізниці отримує не малі гроші.
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19.06.2021 15:01 Відповісти
Фастівська гопота ніяк не сконає.. живучі паскуди.
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19.06.2021 15:01 Відповісти
На ремонт 60 миллионов? А новый сколько стоит? Или это так бабки отмывают?
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19.06.2021 15:07 Відповісти
Там это бесконечная история. Раз в месяц электрички кто-то поджигает..... Водители маршруток потирают постные ручки потому то ехать людям в Киев на работу как-то надо. Либо в Фастове работать за 8 тысяч
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19.06.2021 15:22 Відповісти
Самі ж і вкрали,потім ще за 60 лімонів на якусь електричку поставлять,знов вкрадуть-хороший бізнес!!!
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19.06.2021 15:23 Відповісти
а может этого оборудования и не было?
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19.06.2021 15:28 Відповісти
Сами сотрудники депо, вместе с сторожами этим и занимаются. Составы киевской городской разворовали два года назад на станции отстоя Борщаговка. Так не все и отремонтировали до сегодня
Рядовому вору эти причандалы до одного места, он не знает как их реализовать.
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19.06.2021 15:29 Відповісти
Пока не введут за вандализм телесные наказания-ничего не изменится. Лет 10 назад прочел заметку, как два молодых вандала расписали своей графити поезд метро в Сингапуре. Суд присудил-возмещение ущерба и наказание бамбуковыми палками. Думаецца, после этого у чуваков надолго отпадет охота че-нить обрисовывать.
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19.06.2021 19:38 Відповісти
выпускники "института благородных квартал-овцев" развлекаются
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19.06.2021 20:09 Відповісти
Это не вандалы, вандалы это те кто ломает и крушит. А это именно воры, которые должны сидеть.
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19.06.2021 21:18 Відповісти
Це вже не вандалізм,а диверсія!!!!!
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20.06.2021 12:16 Відповісти
Ж. Д. должна охранять армия. С правом открытия огня на поражение. Это что, *****, непонятно? А они, *****, в игрушки играются с бабушками и дедушками сторожами.
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20.06.2021 13:44 Відповісти
гавакови працюють на себе
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20.06.2021 14:41 Відповісти
 
 