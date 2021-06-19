Вандали пошкодили та викрали обладнання із нещодавно модернізованого приміського поїзда "Київ-Фастів", - "Укрзалізниця"

Вандали 14 червня пошкодили і викрали в електропоїзді внутрішнє обладнання, що відповідає за безпеку руху.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Злочин стався в поїзді "Київ-Фастів", на модернізацію якого компанія нещодавно спрямувала 60 млн грн. Цей поїзд курсує у межах реалізації проєкту City Express.

"Зокрема, злочинці викрали та пошкодили системи безпеки та інформування пасажирів. На щастя, унаслідок інциденту не сталося аварії. Завдяки професіоналізму залізничників зазначений рухомий склад було оперативно відновлено та вже наступного дня випущено на маршрут. У іншому випадку 6 тисяч пасажирів, які щодня користуються зазначеним поїздом, залишилися б без своїх рейсів", - сказано в повідомленні.

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Всю інформацію про інцидент, зокрема відео з камер спостереження, передано правоохоронним органам.

"Укрзалізниця" стурбована таким ставленням пасажирів до майна залізниці і закликає всіх берегти рухомий склад і поважати працю залізничників", - зазначили в пресслужбі компанії.