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У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа. ВIДЕО

На Лужнецькій набережній в Москві чутні множинні вибухи, видно вогонь і дим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЗМІ.

Зазначається, що загоряння сталося на складі піротехніки. Очевидці повідомляють про численні вибухи.

Пожежі присвоєно другий ранг складності, площа загоряння становить 150 квадратних метрів. Як пише Mash, для гасіння МНС збирається задіяти авіацію.

Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

Також читайте: Справа про пожежу в харківському будинку для літніх людей направлено до суду. На лаві підсудних - 4 людини, - прокуратура. ФОТОрепортаж

вибух (4440) москва (1244) пожежа (4315)


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Топ коментарі
+120
Какой многообещающий заголовок. Я уже обрадовался.
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19.06.2021 18:14
+63
В центре Москвы - взрывы и сильный пожар - Цензор.НЕТ 960
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19.06.2021 18:15
+58
их есть у меня!
В центре Москвы - взрывы и сильный пожар - Цензор.НЕТ 3404
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19.06.2021 18:20
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https://ria.ru/20210619/pozhar-1737719133.html В районе Лужников увеличилась площадь пожара - РИА Новости
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19.06.2021 19:25 Відповісти
а там Кремль далеко ?
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19.06.2021 19:26 Відповісти
Поскорейбы ветерок подул...
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19.06.2021 19:33 Відповісти
Та, далеченько, нажаль.
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20.06.2021 18:40 Відповісти
Тьфу-ты, я уже обрадовался думал что у кацапни что-то серьезное случилось а оказывается это очередной праздник победобесия с размахом.
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19.06.2021 19:27 Відповісти
Европа не нападает на Украину. СССР интересовалось что в Германии было, не сдох ли Гитлер в 39-45м?
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19.06.2021 19:32 Відповісти
А ты погряз в каком, если не секрет?😂🌷
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19.06.2021 19:33 Відповісти
Cars a la plage de Saint Tropez
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19.06.2021 19:37 Відповісти
We drink lemonade
At the casino we get paid
Attend a midnight masquerade
Playboys on the run
We meet Khashoggi with a gun
They say the two of us are one
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19.06.2021 19:38 Відповісти
Пердаки рвутся после просмотра гимна футбольных фанатов.
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19.06.2021 19:31 Відповісти
апана - а праздник у кацапов продолжается !!! давайте жгите ИСЧЕ руснявые !!!(только вы не подумайте что мы злорадствуем и шутим, нет - мы просто радуемся за вас мокш от чистого сердца)
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19.06.2021 19:39 Відповісти
По-любэ,мацква сгорит,*****-в гробу,мокшанская вонючка и ягель-будущее этой недосраны...
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19.06.2021 19:39 Відповісти
Гори в аду,кацапня.
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19.06.2021 19:42 Відповісти
Жаль , что не Кремль так горел.
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19.06.2021 19:44 Відповісти
https://radiokp.ru/proisshestviya/gorit-gruppa-zdaniy-pozhar-na-luzhneckoy-naberezhnoy-razrossya-do-500-kv-m-video_nid432007_au31666au «Горит группа зданий»: пожар на Лужнецкой набережной разросся до 500 кв. м (видео)
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19.06.2021 19:46 Відповісти
500 метров мало.Даёшь 5000 тыщ!
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19.06.2021 22:48 Відповісти
Гори-гори , звезда востока(синим пламенем и не переставай).
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19.06.2021 19:48 Відповісти
завтра во всез западных новостях будет про мирно себе идущего чудака с ватницей на фоне грыбочка
кстати, за челябинский метеорит тоже было, мол - смотрите, чувак едет себе на машине и чуть не закуривает сигарету, смотря на метеорит, который может потенциально..... ну да, Рашка чо
Антицивилизация, сорри уж.
они послезавтра будут поздравлять ватник ватника С началом безликой обтечественной файнЫ.
мерзкие, кроме Невзорова и Якутского скульптора
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19.06.2021 19:50 Відповісти
Как только началось, у себя где-то в кремле (если конечно оно вылазит вообще из своего бункера), с переляку залезло под стол одно х@йло
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19.06.2021 19:54 Відповісти
А помнишь, дядя, ведь недаром, москва спалённая пожаром, была Бандере отдана…
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19.06.2021 19:54 Відповісти
самое главно шо люди ходят и всем ***** на тот пожар.
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19.06.2021 20:00 Відповісти
Дык каникулы объявили вроде в маскве . ))
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19.06.2021 20:10 Відповісти
солнцезащитные очки Байдена и визитку Яроша уже нашли?
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19.06.2021 20:02 Відповісти
Сентябрьские выборы на носу . Нада ещё раз сделать 84 % . ))
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19.06.2021 20:07 Відповісти


У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 42
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19.06.2021 20:07 Відповісти
Что петушара, с бутылки соскочило?
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19.06.2021 20:32 Відповісти
Началось! Склад пиротехники в центре мацквы - кто в это поверит?
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19.06.2021 20:12 Відповісти
Никто.
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19.06.2021 20:14 Відповісти
Всё не так однозначно: Windows 11 «уничтожила» Windows 10 в новых тестах
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19.06.2021 20:15 Відповісти
І що? Вже боятися?
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20.06.2021 16:27 Відповісти
Очччєнь пєрспєктівний був заголовок...
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19.06.2021 20:16 Відповісти
хххех китайцы стекломой пробнули
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19.06.2021 20:19 Відповісти
Хреново що не Кремль!!!
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19.06.2021 20:27 Відповісти
ето было бы феерично!
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 9426
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20.06.2021 03:08 Відповісти
Ну так они ж тугодумі. У них же с лишней хромосомой то только на третий день дошло пение футбольніх фанов про ихнее фсе.
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19.06.2021 20:27 Відповісти
***** гороху наївся?
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19.06.2021 20:32 Відповісти
Не , мабуть чергова многоходовочка перед виборами в госдуму . ... .
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19.06.2021 20:38 Відповісти
так вот как рвутся кацапские пердаки!!!!!!!
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19.06.2021 20:35 Відповісти
наконец-то !
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19.06.2021 20:35 Відповісти
Масквичей видимо это не сильно тревожит. Гуляют парочки, по речке ходят пароходики.
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19.06.2021 20:35 Відповісти
.. плывут по Яузе ководики .
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19.06.2021 20:50 Відповісти
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 4203
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19.06.2021 20:39 Відповісти
склады пиротехники в центре Москвы!

это как раз то, что нужно - подумал Ярош
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19.06.2021 20:43 Відповісти
Петардный фейерверк...!!!
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19.06.2021 20:48 Відповісти
...мааасква, спальонная пажарам французам атдана...
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19.06.2021 20:50 Відповісти
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 7017
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19.06.2021 20:51 Відповісти


З язика зняв. )))
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20.06.2021 08:53 Відповісти
Пердаковерк
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19.06.2021 20:57 Відповісти
фейерверк на радостях
что в Крым воду дали прямо
с неба
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19.06.2021 20:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=oPqQS39YCD8 Москва горить, який чудовий дивний сон... - YouTube

У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 6306

..
.
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19.06.2021 21:08 Відповісти
Так вам и надо. Ещё по всей Мацкве пройдёмся......
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19.06.2021 21:13 Відповісти
150 квадратных метров. Авіацію?
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19.06.2021 21:14 Відповісти
Опять кремлёвская крыса повышает свой рейтинг взрывами на мацкве. Следующими будут жилые дома, метро. торговые центры. Возможно и Воронеж будет бомбить ....Для сплочения нации против внешнего врага - Америки, Украины, стран Балтики....
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19.06.2021 21:30 Відповісти
Китайці казали, що дорога в 10000 лі почтнається з першого кроку. І я цей кацапський пожар так і розцінюю - як малесенький крок до всеосяжного пожару всієї кацапії.
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19.06.2021 21:35 Відповісти
провєрка на вшьівость. за іспук - саєчку! (с. ввху. т.4 "моі поговоркі")
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19.06.2021 21:37 Відповісти
Щоб вибухнула весь Кремль і вся Красна плоша одного складу піротехники буде мало
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19.06.2021 21:44 Відповісти
Маловато будєт! )))

У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 1617
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19.06.2021 21:44 Відповісти
ПУТИН - ПЗДЛО ОПЯТЬ НА ЛОХОВ СТРАХУ НАГОНЯЕТ !)
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19.06.2021 21:48 Відповісти
гори в аду, гори в раю
мацква, ты миру по ..ю
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19.06.2021 22:03 Відповісти
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 9350.
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19.06.2021 22:45 Відповісти
К сожалению не Бейрут.
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19.06.2021 23:01 Відповісти
Странно, что никто не проводит реконструкцию пожара Москвы 1812 года.
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20.06.2021 00:07 Відповісти
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 3509
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20.06.2021 00:38 Відповісти
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 4580
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20.06.2021 01:21 Відповісти
«Ой! А что это так бумкнуло?»
А нафіга у центрі столиці склад петард та піротехніки? Кацапи не припиняють дивувати.
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20.06.2021 04:11 Відповісти
Як то - навіщо? А як же болєзні будуть самовипилюватися із об'єктивної дійсності?
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20.06.2021 15:02 Відповісти
Майдан?
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20.06.2021 08:19 Відповісти
Надіємось , що фашисти понесуть максимальні втрати .
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20.06.2021 08:57 Відповісти
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 4729
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20.06.2021 09:02 Відповісти
У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа - Цензор.НЕТ 2845
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20.06.2021 10:16 Відповісти
Карма сработала🤣 ( нашпилили в Чехии кацапы на 100%)😈
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20.06.2021 11:08 Відповісти
Коли Москва палає - то завжди добре!
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20.06.2021 13:38 Відповісти
мне приснился сон прекрасный москва сгорела целиком ...
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20.06.2021 14:25 Відповісти
Це всьо правосєки! Точно кажу!
Пожежним, мєнтам, фсбешнікам та іншим корисним идийотам - геть усім! - шукати візитку Яроша! І доки не знайдуть, пошуків не припиняти!
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20.06.2021 14:59 Відповісти
а в это время
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро

Гримасы мацкальства
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20.06.2021 15:06 Відповісти
Зкріпно!
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20.06.2021 15:14 Відповісти
"Маловато! Маловато будет!" (с)
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20.06.2021 15:45 Відповісти
чера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Припев:
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Медведь сгорел, Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал, как специально,
Но не успел принять он мер.
Сгорели люди на Болотной,
ОМОН сгорел, все, и менты,
А с неба дождик шёл кислотный,
Ещё для большей красоты.
Припев:
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.
Припев:
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
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20.06.2021 16:52 Відповісти
На пепелищах нашли:
1. Визитку Яроша.
2. Челюсть рептилоида.
3. Флаг цвета радуги.
4. Карманные часы с гравировкой: "Мартину Борману от Евы Браун - за все мои ночи !".
5. Подзорную трубу 1812 г. с нацарапанным изречением на латыни: "Kutuzoff - merde"!
6. Призрак Е. Блаватской, вызывающий дух хана Батыя.
7. Уцелевшую обложку личного дела подполковника КГБ В. Путина (агентурный псевдоним: "Белая моль").
8. Фотографию Джохара Дудаева с подписью: "За первого русского !"
9. Опаленную страницу книги с текстом: ... сионских мудрецов". Изд-во типографии
Тульской губернии.
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20.06.2021 18:12 Відповісти
Пусть сильнее грянет буря!
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20.06.2021 20:00 Відповісти
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