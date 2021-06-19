У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа. ВIДЕО

На Лужнецькій набережній в Москві чутні множинні вибухи, видно вогонь і дим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЗМІ.

Зазначається, що загоряння сталося на складі піротехніки. Очевидці повідомляють про численні вибухи.

Пожежі присвоєно другий ранг складності, площа загоряння становить 150 квадратних метрів. Як пише Mash, для гасіння МНС збирається задіяти авіацію.

Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.

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