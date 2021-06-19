У центрі Москви - вибухи і потужна пожежа. ВIДЕО
На Лужнецькій набережній в Москві чутні множинні вибухи, видно вогонь і дим.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ЗМІ.
Зазначається, що загоряння сталося на складі піротехніки. Очевидці повідомляють про численні вибухи.
Пожежі присвоєно другий ранг складності, площа загоряння становить 150 квадратних метрів. Як пише Mash, для гасіння МНС збирається задіяти авіацію.
Про постраждалих в результаті інциденту не повідомляється.
Топ коментарі
+120 БанБан
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+63 Олександр Дніпро
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+58 Шрек Баблокат
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At the casino we get paid
Attend a midnight masquerade
Playboys on the run
We meet Khashoggi with a gun
They say the two of us are one
кстати, за челябинский метеорит тоже было, мол - смотрите, чувак едет себе на машине и чуть не закуривает сигарету, смотря на метеорит, который может потенциально..... ну да, Рашка чо
Антицивилизация, сорри уж.
они послезавтра будут поздравлять ватник ватника С началом безликой обтечественной файнЫ.
мерзкие, кроме Невзорова и Якутского скульптора
это как раз то, что нужно - подумал Ярош
З язика зняв. )))
что в Крым воду дали прямо
с неба
..
.
мацква, ты миру по ..ю
А нафіга у центрі столиці склад петард та піротехніки? Кацапи не припиняють дивувати.
Пожежним, мєнтам, фсбешнікам та іншим корисним идийотам - геть усім! - шукати візитку Яроша! І доки не знайдуть, пошуків не припиняти!
"Воспользуюсь и отпущу": насильник напал на москвичку в туалете метро
Гримасы мацкальства
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
Никто не выжил - все сгорели,
Все Pussy, Путин и Собчак,
И у стены кремлевской ели
Горели ох*енно так.
Припев:
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Медведь сгорел, Медведев и Навальный,
И будущий и бывший мэр;
Лужков приехал, как специально,
Но не успел принять он мер.
Сгорели люди на Болотной,
ОМОН сгорел, все, и менты,
А с неба дождик шёл кислотный,
Ещё для большей красоты.
Припев:
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Останкино сгорело быстро,
А утонуть бы не смогло,
Горели замки, что на Истре,
Горели медленно, назло.
И Храм Спасителя, и бани,
Хачи сгорели, москвичи,
А дома ждали россияне,
Когда остынут кирпичи.
Припев:
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
Москва, по ком звонят твои колокола?
Москва, почём твои златые купола?
1. Визитку Яроша.
2. Челюсть рептилоида.
3. Флаг цвета радуги.
4. Карманные часы с гравировкой: "Мартину Борману от Евы Браун - за все мои ночи !".
5. Подзорную трубу 1812 г. с нацарапанным изречением на латыни: "Kutuzoff - merde"!
6. Призрак Е. Блаватской, вызывающий дух хана Батыя.
7. Уцелевшую обложку личного дела подполковника КГБ В. Путина (агентурный псевдоним: "Белая моль").
8. Фотографию Джохара Дудаева с подписью: "За первого русского !"
9. Опаленную страницу книги с текстом: ... сионских мудрецов". Изд-во типографии
Тульской губернии.