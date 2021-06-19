ООН фіксує продовження практики незаконного переслідування кримчан на окупованому півострові, - Джапарова

Опубліковано чергову проміжну доповідь Генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму.

Як повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, ця доповідь як виконання резолюції ГА ООН 75/192 буде представлена під час 47-ї сесії Ради ООН з прав людини, яка починає свою роботу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Доповідь фіксує продовження практики незаконного переслідування кримчан, застосування тортур для самообмови, переміщення незаконно засуджених на територію Росії, безкарності органів російської окупаційної влади, в тому в числі ФСБ. Окремо наголошується ретроспективне застосування російського законодавства, зокрема для наступу на свободу ЗМІ і позбавлення житла кримчан, фактично - однієї з форм примусової зміни демографічного складу населення", - заявила вона.

Еміне Джапарова також нагадала про наступ на релігійні свободи в Криму, зокрема, про переслідування Православної церкви України на півострові.

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"Продовжуємо працювати з міжнародним співтовариством для встановлення справедливості і відновлення територіальної цілісності України", зазначила Джепарова.

Як повідомлялося, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в рамках 20-ї сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів повідомила про триваючі "грубі і систематичні порушення" прав корінних народів на території окупованого Криму.

Вона закликала міжнародне співтовариство, в тому числі Експертний механізм і спецдоповідача, "належним чином" відреагувати на порушення Росією прав корінних народів в анексованому Криму, зокрема, через залучення до діяльності "Кримської платформи", інавгураційний саміт якої запланований на 23 серпня.

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