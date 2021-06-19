ООН фіксує продовження практики незаконного переслідування кримчан на окупованому півострові, - Джапарова
Опубліковано чергову проміжну доповідь Генерального секретаря ООН про ситуацію з правами людини в Криму.
Як повідомила перша заступниця голови МЗС України Еміне Джапарова, ця доповідь як виконання резолюції ГА ООН 75/192 буде представлена під час 47-ї сесії Ради ООН з прав людини, яка починає свою роботу в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Доповідь фіксує продовження практики незаконного переслідування кримчан, застосування тортур для самообмови, переміщення незаконно засуджених на територію Росії, безкарності органів російської окупаційної влади, в тому в числі ФСБ. Окремо наголошується ретроспективне застосування російського законодавства, зокрема для наступу на свободу ЗМІ і позбавлення житла кримчан, фактично - однієї з форм примусової зміни демографічного складу населення", - заявила вона.
Еміне Джапарова також нагадала про наступ на релігійні свободи в Криму, зокрема, про переслідування Православної церкви України на півострові.
"Продовжуємо працювати з міжнародним співтовариством для встановлення справедливості і відновлення територіальної цілісності України", зазначила Джепарова.
Як повідомлялося, перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова в рамках 20-ї сесії Постійного форуму ООН з питань корінних народів повідомила про триваючі "грубі і систематичні порушення" прав корінних народів на території окупованого Криму.
Вона закликала міжнародне співтовариство, в тому числі Експертний механізм і спецдоповідача, "належним чином" відреагувати на порушення Росією прав корінних народів в анексованому Криму, зокрема, через залучення до діяльності "Кримської платформи", інавгураційний саміт якої запланований на 23 серпня.
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29 марта 2021 года судья Гагаринского районного суда Севастополя Павел Крылло признал Свидетеля Иеговы Виктора Сташевского виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Подсудимый был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО. Он настаивает на своей полной невиновности.
Прокурор просил у суда назначить Виктору Сташевскому наказание в виде 7 лет лишения свободы, не обращая внимание на отсутствие в деле потерпевших. У подсудимого осталась на иждивении престарелая мать.
Обвинения Виктору Сташевскому были выдвинуты только за то, что он как Свидетель Иеговы вместе с единоверцами молился и обсуждал Библию. Никакие иные преступления Виктору не вменяются. У него дома, а также еще по восьми адресам верующих прошли обыски, в ходе которых им угрожали подбросом наркотиков, шантажировали родственников, портили личное имущество.
Обращаясь к суду с последним словом, верующий отметил: «Если я перестану быть Свидетелем Иеговы, ко мне не будет претензий и все обвинения будут сняты. Но… я не намерен отказываться от своей веры в Бога. Я был и остаюсь Свидетелем Иеговы!»
Дело против Виктора Сташевского было возбуждено 31 мая 2019 года. После этого он более полутора лет провел под подпиской о невыезде. Расследованием занималась ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. На поиск доказательств вины мирного верующего понадобилось почти два года. В обвинительном заключении он назван «идейным вдохновителем экстремистской организации». Среди материалов дела, как и во многих подобных делах против Свидетелей Иеговы, имеются показания секретного свидетеля.
Дело поступило в Гагаринский районный суд Севастополя 30 марта 2020 года. Спустя восемь месяцев после начала рассмотрения дела по существу из-за отставки назначенного судьи слушания начались заново под председательством Павла Крылло.
Виктор Сташевский стал третьим жителем Крыма, осужденным за веру в Иегову. Ранее по 6 лет лишения свободы получили https://jw-russia.org/prisoners/filatov.html Сергей Филатов из Джанкоя и https://jw-russia.org/prisoners/gerasimov.html Артём Герасимов из Ялты. Таким образом, приговор Сташевскому стал еще и самым жестким для крымских Свидетелей Иеговы.
Российские и зарубежные общественные деятели и организации снова и снова https://jw-russia.org/news/2020/08/8.html осуждают гонения на Свидетелей Иеговы в России. Правительство России неоднократно https://jw-russia.org/news/18041010-297.html заявляло , что решения российских судов о ликвидации и запрете организаций Свидетелей Иеговы «не дают оценки вероучения Свидетелей Иеговы, не содержат ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение».