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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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ООН фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан на оккупированном полуострове, - Джапарова

ООН фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан на оккупированном полуострове, - Джапарова

Опубликован очередной промежуточный доклад Генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму.

Как сообщила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, этот доклад, в качестве выполнения резолюции ГА ООН 75/192 будет представлен во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применения пыток для самооговора, перемещения незаконно осужденных на территорию России, безнаказанности органов российской оккупационной власти, в том в числе ФСБ. Отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически - одной из форм принудительного изменения демографического состава населения", - заявила она.

Эмине Джапарова также напомнила о наступлении на религиозные свободы в Крыму, в частности, о преследовании Православной церкви Украины на полуострове.

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"Продолжаем работать с международным сообществом для установления справедливости и восстановления территориальной целостности Украины", - отметила Джапарова.

Как сообщалось, первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в рамках 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов сообщила о продолжающихся "грубых и систематических нарушениях" прав коренных народов на территории оккупированного Крыма.

Первый заместитель министра призвала международное сообщество, в том числе Экспертный механизм и спецдокладчика, "должным образом" отреагировать на нарушение Россией прав коренных народов в аннексированном Крыму, в частности, через приобщение к деятельности "Крымской платформы", инаугурационный саммит которой запланирован на 23 августа.

Также читайте: Осужденного в оккупированном Крыму десантника Добринского направили отбывать наказание в Дагестан, - Денисова

Автор: 

Крым (26373) ООН (4163) Джапарова Эмине (174)


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оон под ****** уже минимум 7 лет находиться.
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19.06.2021 21:39 Ответить
ООН, с вас одна польза будет, если вы самораспуститесь. Лучше эти деньги выделять на тяжело больных и кто не имеет средств к существованию.
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19.06.2021 21:43 Ответить
Зачем фиксировать и никак не реагировать? Зачем эти могочисленные сборища ООН, которые ни на что не влияют, ничего не решают, бесполезно сотрясают воздух?
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19.06.2021 21:59 Ответить
да и хреннаних! Главный татарин сказал же что они воевать не будут, пусть терпилы терпят!
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19.06.2021 22:36 Ответить
А що, ООН відомі якісь законні окупаційні практики?
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19.06.2021 23:39 Ответить
Саме головне -Україна не реагує. І це погано. Для України.
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20.06.2021 03:46 Ответить
https://jw-russia.org/news/2021/03/20.html В Крыму вынесен самый жесткий приговор за веру в Иегову: Виктор Сташевский приговорен к 6 с половиной годам колонии

ООН фіксує продовження практики незаконного переслідування кримчан на окупованому півострові, - Джапарова - Цензор.НЕТ 6575

29 марта 2021 года судья Гагаринского районного суда Севастополя Павел Крылло признал Свидетеля Иеговы Виктора Сташевского виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Подсудимый был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО. Он настаивает на своей полной невиновности.
Прокурор просил у суда назначить Виктору Сташевскому наказание в виде 7 лет лишения свободы, не обращая внимание на отсутствие в деле потерпевших. У подсудимого осталась на иждивении престарелая мать.
Обвинения Виктору Сташевскому были выдвинуты только за то, что он как Свидетель Иеговы вместе с единоверцами молился и обсуждал Библию. Никакие иные преступления Виктору не вменяются. У него дома, а также еще по восьми адресам верующих прошли обыски, в ходе которых им угрожали подбросом наркотиков, шантажировали родственников, портили личное имущество.
Обращаясь к суду с последним словом, верующий отметил: «Если я перестану быть Свидетелем Иеговы, ко мне не будет претензий и все обвинения будут сняты. Но… я не намерен отказываться от своей веры в Бога. Я был и остаюсь Свидетелем Иеговы!»
Дело против Виктора Сташевского было возбуждено 31 мая 2019 года. После этого он более полутора лет провел под подпиской о невыезде. Расследованием занималась ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. На поиск доказательств вины мирного верующего понадобилось почти два года. В обвинительном заключении он назван «идейным вдохновителем экстремистской организации». Среди материалов дела, как и во многих подобных делах против Свидетелей Иеговы, имеются показания секретного свидетеля.
Дело поступило в Гагаринский районный суд Севастополя 30 марта 2020 года. Спустя восемь месяцев после начала рассмотрения дела по существу из-за отставки назначенного судьи слушания начались заново под председательством Павла Крылло.
Виктор Сташевский стал третьим жителем Крыма, осужденным за веру в Иегову. Ранее по 6 лет лишения свободы получили https://jw-russia.org/prisoners/filatov.html Сергей Филатов из Джанкоя и https://jw-russia.org/prisoners/gerasimov.html Артём Герасимов из Ялты. Таким образом, приговор Сташевскому стал еще и самым жестким для крымских Свидетелей Иеговы.
Российские и зарубежные общественные деятели и организации снова и снова https://jw-russia.org/news/2020/08/8.html осуждают гонения на Свидетелей Иеговы в России. Правительство России неоднократно https://jw-russia.org/news/18041010-297.html заявляло , что решения российских судов о ликвидации и запрете организаций Свидетелей Иеговы «не дают оценки вероучения Свидетелей Иеговы, не содержат ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение».
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20.06.2021 05:53 Ответить
 
 