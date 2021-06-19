ООН фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан на оккупированном полуострове, - Джапарова
Опубликован очередной промежуточный доклад Генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму.
Как сообщила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, этот доклад, в качестве выполнения резолюции ГА ООН 75/192 будет представлен во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применения пыток для самооговора, перемещения незаконно осужденных на территорию России, безнаказанности органов российской оккупационной власти, в том в числе ФСБ. Отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически - одной из форм принудительного изменения демографического состава населения", - заявила она.
Эмине Джапарова также напомнила о наступлении на религиозные свободы в Крыму, в частности, о преследовании Православной церкви Украины на полуострове.
"Продолжаем работать с международным сообществом для установления справедливости и восстановления территориальной целостности Украины", - отметила Джапарова.
Как сообщалось, первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в рамках 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов сообщила о продолжающихся "грубых и систематических нарушениях" прав коренных народов на территории оккупированного Крыма.
Первый заместитель министра призвала международное сообщество, в том числе Экспертный механизм и спецдокладчика, "должным образом" отреагировать на нарушение Россией прав коренных народов в аннексированном Крыму, в частности, через приобщение к деятельности "Крымской платформы", инаугурационный саммит которой запланирован на 23 августа.
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29 марта 2021 года судья Гагаринского районного суда Севастополя Павел Крылло признал Свидетеля Иеговы Виктора Сташевского виновным в организации деятельности экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.2 УК РФ) и назначил ему наказание в виде шести с половиной лет колонии общего режима.
Приговор в силу не вступил и может быть обжалован. Подсудимый был взят под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО. Он настаивает на своей полной невиновности.
Прокурор просил у суда назначить Виктору Сташевскому наказание в виде 7 лет лишения свободы, не обращая внимание на отсутствие в деле потерпевших. У подсудимого осталась на иждивении престарелая мать.
Обвинения Виктору Сташевскому были выдвинуты только за то, что он как Свидетель Иеговы вместе с единоверцами молился и обсуждал Библию. Никакие иные преступления Виктору не вменяются. У него дома, а также еще по восьми адресам верующих прошли обыски, в ходе которых им угрожали подбросом наркотиков, шантажировали родственников, портили личное имущество.
Обращаясь к суду с последним словом, верующий отметил: «Если я перестану быть Свидетелем Иеговы, ко мне не будет претензий и все обвинения будут сняты. Но… я не намерен отказываться от своей веры в Бога. Я был и остаюсь Свидетелем Иеговы!»
Дело против Виктора Сташевского было возбуждено 31 мая 2019 года. После этого он более полутора лет провел под подпиской о невыезде. Расследованием занималась ФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю. На поиск доказательств вины мирного верующего понадобилось почти два года. В обвинительном заключении он назван «идейным вдохновителем экстремистской организации». Среди материалов дела, как и во многих подобных делах против Свидетелей Иеговы, имеются показания секретного свидетеля.
Дело поступило в Гагаринский районный суд Севастополя 30 марта 2020 года. Спустя восемь месяцев после начала рассмотрения дела по существу из-за отставки назначенного судьи слушания начались заново под председательством Павла Крылло.
Виктор Сташевский стал третьим жителем Крыма, осужденным за веру в Иегову. Ранее по 6 лет лишения свободы получили https://jw-russia.org/prisoners/filatov.html Сергей Филатов из Джанкоя и https://jw-russia.org/prisoners/gerasimov.html Артём Герасимов из Ялты. Таким образом, приговор Сташевскому стал еще и самым жестким для крымских Свидетелей Иеговы.
Российские и зарубежные общественные деятели и организации снова и снова https://jw-russia.org/news/2020/08/8.html осуждают гонения на Свидетелей Иеговы в России. Правительство России неоднократно https://jw-russia.org/news/18041010-297.html заявляло , что решения российских судов о ликвидации и запрете организаций Свидетелей Иеговы «не дают оценки вероучения Свидетелей Иеговы, не содержат ограничения или запрета исповедовать индивидуально вышеуказанное учение».