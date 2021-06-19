ООН фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан на оккупированном полуострове, - Джапарова

Опубликован очередной промежуточный доклад Генерального секретаря ООН о ситуации с правами человека в Крыму.

Как сообщила первая заместитель главы МИД Украины Эмине Джапарова, этот доклад, в качестве выполнения резолюции ГА ООН 75/192 будет представлен во время 47-й сессии Совета ООН по правам человека, которая начинает свою работу в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Доклад фиксирует продолжающиеся практики незаконного преследования крымчан, применения пыток для самооговора, перемещения незаконно осужденных на территорию России, безнаказанности органов российской оккупационной власти, в том в числе ФСБ. Отдельно отмечается ретроспективное применение российского законодательства, в частности для наступления на свободу СМИ и лишения жилья крымчан, фактически - одной из форм принудительного изменения демографического состава населения", - заявила она.

Эмине Джапарова также напомнила о наступлении на религиозные свободы в Крыму, в частности, о преследовании Православной церкви Украины на полуострове.

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"Продолжаем работать с международным сообществом для установления справедливости и восстановления территориальной целостности Украины", - отметила Джапарова.

Как сообщалось, первая замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в рамках 20-й сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов сообщила о продолжающихся "грубых и систематических нарушениях" прав коренных народов на территории оккупированного Крыма.

Первый заместитель министра призвала международное сообщество, в том числе Экспертный механизм и спецдокладчика, "должным образом" отреагировать на нарушение Россией прав коренных народов в аннексированном Крыму, в частности, через приобщение к деятельности "Крымской платформы", инаугурационный саммит которой запланирован на 23 августа.

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