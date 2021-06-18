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Новости Происшествия Украинские заложники в РФ
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Денисова (993) Крым (26022) Добринский Евгений (14)

Осужденного в оккупированном Крыму десантника Добринского направили отбывать наказание в Дагестан, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Осужденного в оккупированном Крыму десантника Добринского направили отбывать наказание в Дагестан, - Денисова

Россия не сообщают место нахождения незаконно осужденного в оккупированном Крыму военнослужащего Вооруженных Сил Украины Евгения Добринского. Предположительно его этапируют для отбывания наказания в Дагестан.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала июня нет официального подтверждения, где именно на территории РФ содержится гражданин Украины Евгений Добринский, который 21 апреля этого года подконтрольным оккупационной власти так называемым "Джанкойским районным судом" во временно оккупированном Крыму приговорен к 3 годам и 6 месяцам заключения, за якобы "незаконное пересечение государственной границы РФ и контрабанду наркотических средств". По предварительной информации, гражданин Украины направлен для отбывания наказания в г. Махачкала (Республика Дагестан, РФ). Последнее известное место содержания Евгения Добринского - "ФКУ СИЗО 1 ФСИН России по городу Волгоград", - написала Денисова.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой и начальнику управления Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Республике Дагестан для подтверждения местонахождения Добринского, а также с запросом - предоставить информацию о состоянии его здоровья, обеспечении медицинской и правовой помощи.

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"Также обращаюсь к Министерству иностранных дел Украины для обеспечения надлежащей консульской защиты во время пребывания Евгения Добринского на территории РФ. Призываю представителей международного сообщества продолжать политическое и санкционное давление на РФ, чтобы остановить преследования и судилища и освободить всех незаконно осужденных граждан Украины", - отметила омбудсман.

Напомним, 30 мая 2020 года возле полуострова Чонгар на админгранице с оккупированным Крымом исчез украинский военнослужащий. Поисковые мероприятия не дали результата. По предварительной информации, которую опубликовала Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, "неподалеку от наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами", в связи с чем в ВСУ предположили, что военнослужащий во время несения службы был похищен.

Позже ФСБ РФ заявила, что обвиняет Добринского в якобы "незаконном пересечении границы".

2 июня Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о задержании украинского воина. Он якобы пытался незаконно "пересечь государственную границу России".

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3 июня 2020 г. подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя арестовал на месяц украинского военнослужащего Евгения Добринского.

Относительно украинского военного возбуждено уголовное дело "о незаконном пересечении границы России". Также российские силовики утверждают, что "при осмотре у него обнаружили вещество, вероятно, наркотик, ее отправили на экспертизу". Позже ему добавили еще одно обвинение - "контрабанда наркотиков".

21 апреля 2021 года "суд" оккупантов приговорил украинского военнослужащего Евгения Добринского к трем с половиной годам лишения свободы.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
на превеликий жаль нашій державі на її громадян глибоко на..... ми ж не штати чи Ізраїль.
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18.06.2021 21:17
+4
смерть - кремлю,
життя - Україні !
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18.06.2021 21:15
+4
І вони дивуються, чому ми вважаємо хутіна пуйлом...
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18.06.2021 21:19
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смерть - кремлю,
життя - Україні !
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18.06.2021 21:15 Ответить
на превеликий жаль нашій державі на її громадян глибоко на..... ми ж не штати чи Ізраїль.
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18.06.2021 21:17 Ответить
как мог вооруженній солдат попасть в плен на своей территории ?

пусть сидит !
к сожалению, в данном случае версия рашки похожа на правду,
и срок соответствующий
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18.06.2021 22:06 Ответить
як він потрапив у полон за великим рахунком не має значення
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18.06.2021 22:10 Ответить
а, ну да, конечно, пьяный был, не помнит....

такие "солдаты" были основанием для проведения децимации в римской армии и войке Чингис-хана
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18.06.2021 22:20 Ответить
ну про алкоголь з наркотою він після трьох діб перебування у кацапів почав стверджувати. у полоні і не таке скажеш. тому я би не був такий категоричний.
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18.06.2021 22:27 Ответить
як він потрапив в полон ?
його вкрали?

навіщо я маю "годувати" (своїми налогами, звісно) солдата, який мене не захищає ?
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18.06.2021 22:40 Ответить
колись читав спогади Дарвіна про звичаї аборигенів Вогняної Землі. Там був цікавий випадок. Чарлз запитав одного з місцевих, чому старих не годуєте, а собакам їжу даєте? На що абориген відповів, щось на кшталт, собаки ловлять видр, а старі - нікчемні, нашо їх годувати?
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18.06.2021 22:50 Ответить
І вони дивуються, чому ми вважаємо хутіна пуйлом...
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18.06.2021 21:19 Ответить
о каком выполнении минска может идти речь? по запросу москвы, из тюрем были выпущени убийци и террористы. все наши военные должны быть в списке на обмен. и до обмена, никаких переговоров и встречь. хоть в дупу, хоть в глаза заглядивайте кроме дерьма ничего не увидите
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18.06.2021 21:20 Ответить
Все таки, як цей бравий десантник опинився на території тимчасово окупованій? Він був на завданні? Захоплений в полон?
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18.06.2021 21:30 Ответить
по одній з версій - саме захоплений в полон...викрадений (бо знайшли сліди боротьби)
по іншій (рашасмі) він був під впливом наркотику і пішов через кордон сам...
а що було насправді...
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18.06.2021 21:54 Ответить
3,5 лет диверсанту не дают
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18.06.2021 22:06 Ответить
ну... и 3,5 года... в дагестанской зоне надо выжить...
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18.06.2021 22:09 Ответить
эт точно!
я запомнил пребывание нескольких дней с дембилями с Сев Кавказа на всю жизнь
у этих уродов вместо крови сплошной адреналин.
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18.06.2021 22:25 Ответить
Якщо сам, то які претензїї до ворогів: вони діють по своїм законам. Якщо викрали - то що це за десантник-захисник, якого потрібно охороняти?
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18.06.2021 22:51 Ответить
там такий мутняк... але ж громадянин України, якого Держава повинна не забувати...
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18.06.2021 22:57 Ответить
Што нам скажет Гамнокомандующий Четырежды Уклонист? Осужденного в оккупированном Крыму десантника Добринского направили отбывать наказание в Дагестан, - Денисова - Цензор.НЕТ 1110
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18.06.2021 21:32 Ответить
3.14 здець Дагестану... Слава Украине! Героям слава! Слава нації - Смерть ворогам! Україна понад усе!
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18.06.2021 22:36 Ответить
с какого дуба ты упал ?
при чем здесь Дагестан ?
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18.06.2021 22:41 Ответить
Предположительно его этапируют для отбывания наказания в Дагестан.
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18.06.2021 23:00 Ответить
Ви мене вибачте, але якщо військовик-захисник, наплював на державу і покинув її територію, то держава ще й опікуватися повинна за нього? Тоді Янек повність підпадає під цю опіку.
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18.06.2021 23:00 Ответить
Обменять почему не меняют .кацапыу бийц выменивают .жопы никто никто нехочет поднять .твари
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18.06.2021 23:06 Ответить
У в это время Кива дрочил на новую диссертацию, он знал, его ни кто не тронет
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19.06.2021 15:06 Ответить
 
 