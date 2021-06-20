Письменник Слава Се помер від наслідків коронавірусу
У ризькій лікарні помер від двосторонньої важкої пневмонії, викликаної коронавірусом, латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Пішов з життя латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се. Йому було 52 роки. 3 червня він був госпіталізований до одної з ризьких лікарень з двобічною пневмонією, викликаною інфекцією COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, відомий інтернет-письменник, блогер-тисячник (понад 153 тис. передплатників), автор іронічних оповідань Владислав Солдатенко писав під псевдонімом Слава Се.
Народився письменник 6 квітня 1969 року в Ризі. Закінчив психологічний факультет Міжнародного інституту практичної психології в Ризі. Наприкінці 2000-х ризький сантехнік, бард і психолог В'ячеслав Солдатенко підірвав інтернет своїми нотатками в "Живому журналі", які він публікував під псевдонімом Слава Се і портретом Адріано Челентано.
Пізніше з опублікованих нотаток блогу вийшла книга Слави Се. Книгу в цілому він писав майже 5 років, вона була випущена невеличким накладом у 3000 примірників. Однак весь тираж розійшовся буквально за кілька днів. Після декількох додруківок тираж першої книги наблизився до 100 тисяч примірників.
У 2010 році також вийшов неофіційний збірник мініатюр, які були в 2010-2011 роках опубліковані в ЖЖ Слави Се під умовною назвою "Жираф". У 2011 році вийшла друга книга Слави Се - "Єва". Загалом у письменника вийшло дев'ять книг.
Останніми роками письменник постійно виступав з творчими вечорами за кордоном. Остання поїздка письменника була до Києва 23 травня, де він виступив з авторською програмою "Чайник".
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"В 2002-м я ушёл из директоров в сантехники. И сразу обратил внимание, насколько лживы немецкие фильмы об этой профессии. В кино промокшая клиентка срывает с мастера комбинезон, чтобы овладеть им (мастером) на мокром кафеле.
Я 15 лет ждал когда с меня сорвут хоть что-нибудь. Никто! Ни разу! Не считая председателя ЖКХ. Он-то ни себе в чём не отказывал. Подробности открыть не могу, там сплошная Кафка, наш милый журнал сразу удалят и следы засыплют хлоркой."
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А вообще Mne ta poh chto bidlo piset.
Очередное подтверждение необходимости массовой вакцинации.
Эта гадость не щадит, и защита только вакцина.