Письменник Слава Се помер від наслідків коронавірусу

У ризькій лікарні помер від двосторонньої важкої пневмонії, викликаної коронавірусом, латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пішов з життя латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се. Йому було 52 роки. 3 червня він був госпіталізований до одної з ризьких лікарень з двобічною пневмонією, викликаною інфекцією COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, відомий інтернет-письменник, блогер-тисячник (понад 153 тис. передплатників), автор іронічних оповідань Владислав Солдатенко писав під псевдонімом Слава Се.

Народився письменник 6 квітня 1969 року в Ризі. Закінчив психологічний факультет Міжнародного інституту практичної психології в Ризі. Наприкінці 2000-х ризький сантехнік, бард і психолог В'ячеслав Солдатенко підірвав інтернет своїми нотатками в "Живому журналі", які він публікував під псевдонімом Слава Се і портретом Адріано Челентано.

Пізніше з опублікованих нотаток блогу вийшла книга Слави Се. Книгу в цілому він писав майже 5 років, вона була випущена невеличким накладом у 3000 примірників. Однак весь тираж розійшовся буквально за кілька днів. Після декількох додруківок тираж першої книги наблизився до 100 тисяч примірників.

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У 2010 році також вийшов неофіційний збірник мініатюр, які були в 2010-2011 роках опубліковані в ЖЖ Слави Се під умовною назвою "Жираф". У 2011 році вийшла друга книга Слави Се - "Єва". Загалом у письменника вийшло дев'ять книг.

Останніми роками письменник постійно виступав з творчими вечорами за кордоном. Остання поїздка письменника була до Києва 23 травня, де він виступив з авторською програмою "Чайник".