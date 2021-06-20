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Письменник Слава Се помер від наслідків коронавірусу

Письменник Слава Се помер від наслідків коронавірусу

У ризькій лікарні помер від двосторонньої важкої пневмонії, викликаної коронавірусом, латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пішов з життя латвійський письменник і сценарист В'ячеслав Солдатенко, відомий під псевдонімом Слава Се. Йому було 52 роки. 3 червня він був госпіталізований до одної з ризьких лікарень з двобічною пневмонією, викликаною інфекцією COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, відомий інтернет-письменник, блогер-тисячник (понад 153 тис. передплатників), автор іронічних оповідань Владислав Солдатенко писав під псевдонімом Слава Се.

Народився письменник 6 квітня 1969 року в Ризі. Закінчив психологічний факультет Міжнародного інституту практичної психології в Ризі. Наприкінці 2000-х ризький сантехнік, бард і психолог В'ячеслав Солдатенко підірвав інтернет своїми нотатками в "Живому журналі", які він публікував під псевдонімом Слава Се і портретом Адріано Челентано.

Пізніше з опублікованих нотаток блогу вийшла книга Слави Се. Книгу в цілому він писав майже 5 років, вона була випущена невеличким накладом у 3000 примірників. Однак весь тираж розійшовся буквально за кілька днів. Після декількох додруківок тираж першої книги наблизився до 100 тисяч примірників.

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У 2010 році також вийшов неофіційний збірник мініатюр, які були в 2010-2011 роках опубліковані в ЖЖ Слави Се під умовною назвою "Жираф". У 2011 році вийшла друга книга Слави Се - "Єва". Загалом у письменника вийшло дев'ять книг.

Останніми роками письменник постійно виступав з творчими вечорами за кордоном. Остання поїздка письменника була до Києва 23 травня, де він виступив з авторською програмою "Чайник".

письменник (83) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+6
Любил его читать, хороший был автор. Земля пухом.
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20.06.2021 15:19
+4
Царство Небесное. Как жаль, так радовал нас своей иронией. юмором и честным отношением к жизни. Неожиданно и несправедливо. Какзалось он будет вечно.
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20.06.2021 19:18
+3
Письменник Слава Се помер від наслідків коронавірусу - Цензор.НЕТ 5503

"В 2002-м я ушёл из директоров в сантехники. И сразу обратил внимание, насколько лживы немецкие фильмы об этой профессии. В кино промокшая клиентка срывает с мастера комбинезон, чтобы овладеть им (мастером) на мокром кафеле.
Я 15 лет ждал когда с меня сорвут хоть что-нибудь. Никто! Ни разу! Не считая председателя ЖКХ. Он-то ни себе в чём не отказывал. Подробности открыть не могу, там сплошная Кафка, наш милый журнал сразу удалят и следы засыплют хлоркой."
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20.06.2021 14:11
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Письменник Слава Се помер від наслідків коронавірусу - Цензор.НЕТ 5503

"В 2002-м я ушёл из директоров в сантехники. И сразу обратил внимание, насколько лживы немецкие фильмы об этой профессии. В кино промокшая клиентка срывает с мастера комбинезон, чтобы овладеть им (мастером) на мокром кафеле.
Я 15 лет ждал когда с меня сорвут хоть что-нибудь. Никто! Ни разу! Не считая председателя ЖКХ. Он-то ни себе в чём не отказывал. Подробности открыть не могу, там сплошная Кафка, наш милый журнал сразу удалят и следы засыплют хлоркой."
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20.06.2021 14:11 Відповісти
Mne ta poh chto umer kakoi ta ruskij , no nashchot virussa .....eta ti uznajesh , kagda podhvatish jevo ( nedai bozhe
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20.06.2021 16:31 Відповісти
Карту купи деревня.
Чтобы не спотыкаться о каракули. Пиши на родном. или скачай https://soft.softodrom.ru/ap/Free-Virtual-Keyboard-Portable-p18883 Free Virtual Keyboard (Portable) .
Portable - это чтоб хозяин компьютера не ругался.
А вообще Mne ta poh chto bidlo piset.
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20.06.2021 16:46 Відповісти
Oooo , ja nauchil tupova ruskava latinicoi polzavatisa
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20.06.2021 18:23 Відповісти
Не дай Боже тебе подавиться водой насмерть. Так что лучшей не пей воду. Ничего не пей. Береженого Бог бережет.
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20.06.2021 17:54 Відповісти
Он умер от ангины???
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20.06.2021 16:55 Відповісти
Любил его читать, хороший был автор. Земля пухом.
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20.06.2021 15:19 Відповісти
А в Израиле в причине смерти ни слова о ковиде не было бы. Массовая вакцинация как ни как.
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20.06.2021 17:55 Відповісти
Царство Небесное. Как жаль, так радовал нас своей иронией. юмором и честным отношением к жизни. Неожиданно и несправедливо. Какзалось он будет вечно.
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20.06.2021 19:18 Відповісти
Очень жаль что так случилось!
Очередное подтверждение необходимости массовой вакцинации.
Эта гадость не щадит, и защита только вакцина.
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20.06.2021 22:09 Відповісти
 
 