Писатель Слава Се умер от последствий коронавируса
В рижской больнице умер от двусторонней тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Солдатенко было 52 года. 3 июня он был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19.
Известный интернет-писатель, блоггер-тысячник (более 153 тыс. подписчиков), автор иронических рассказов Владислав Солдатенко писал под псевдонимом Слава Сэ.
Родился писатель 6 апреля 1969 года в Риге. Окончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге. В конце 2000-х рижский сантехник, бард и психолог Вячеслав Солдатенко подорвал интернет своими заметками в "Живом журнале", которые он публиковал под псевдонимом Слава Сэ и портретом Адриано Челентано.
Позже из опубликованных заметок блога вышла книга Славы Сэ. Книгу в целом он писал почти 5 лет, она была выпущена небольшим тиражом в 3 000 экземпляров. Однако весь тираж разошелся буквально за несколько дней. После нескольких переизданий тираж первой книги приблизился к 100 000 экземпляров.
В 2010 году также вышел неофициальный сборник миниатюр, которые были в 2010-2011 годах опубликованы в ЖЖ Славы Сэ под условным названием "Жираф". В 2011 году вышла вторая книга Славы Сэ - "Ева". Всего у писателя вышло девять книг.
В последние годы писатель постоянно выступал с творческими вечерами за рубежом. Последняя его поездка была в Киев 23 мая, где он выступил с авторской программой "Чайник".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"В 2002-м я ушёл из директоров в сантехники. И сразу обратил внимание, насколько лживы немецкие фильмы об этой профессии. В кино промокшая клиентка срывает с мастера комбинезон, чтобы овладеть им (мастером) на мокром кафеле.
Я 15 лет ждал когда с меня сорвут хоть что-нибудь. Никто! Ни разу! Не считая председателя ЖКХ. Он-то ни себе в чём не отказывал. Подробности открыть не могу, там сплошная Кафка, наш милый журнал сразу удалят и следы засыплют хлоркой."
Карту купи деревня.
Чтобы не спотыкаться о каракули. Пиши на родном. или скачай https://soft.softodrom.ru/ap/Free-Virtual-Keyboard-Portable-p18883 Free Virtual Keyboard (Portable) .
Portable - это чтоб хозяин компьютера не ругался.
А вообще Mne ta poh chto bidlo piset.
Очередное подтверждение необходимости массовой вакцинации.
Эта гадость не щадит, и защита только вакцина.