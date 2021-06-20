Писатель Слава Се умер от последствий коронавируса

В рижской больнице умер от двусторонней тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Солдатенко было 52 года. 3 июня он был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19.

Известный интернет-писатель, блоггер-тысячник (более 153 тыс. подписчиков), автор иронических рассказов Владислав Солдатенко писал под псевдонимом Слава Сэ.

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Родился писатель 6 апреля 1969 года в Риге. Окончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге. В конце 2000-х рижский сантехник, бард и психолог Вячеслав Солдатенко подорвал интернет своими заметками в "Живом журнале", которые он публиковал под псевдонимом Слава Сэ и портретом Адриано Челентано.

Позже из опубликованных заметок блога вышла книга Славы Сэ. Книгу в целом он писал почти 5 лет, она была выпущена небольшим тиражом в 3 000 экземпляров. Однако весь тираж разошелся буквально за несколько дней. После нескольких переизданий тираж первой книги приблизился к 100 000 экземпляров.

В 2010 году также вышел неофициальный сборник миниатюр, которые были в 2010-2011 годах опубликованы в ЖЖ Славы Сэ под условным названием "Жираф". В 2011 году вышла вторая книга Славы Сэ - "Ева". Всего у писателя вышло девять книг.

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В последние годы писатель постоянно выступал с творческими вечерами за рубежом. Последняя его поездка была в Киев 23 мая, где он выступил с авторской программой "Чайник".