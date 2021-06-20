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Писатель Слава Се умер от последствий коронавируса

Писатель Слава Се умер от последствий коронавируса

В рижской больнице умер от двусторонней тяжелой пневмонии, вызванной коронавирусом, латвийский писатель и сценарист Вячеслав Солдатенко, известный под псевдонимом Слава Сэ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Солдатенко было 52 года. 3 июня он был госпитализирован в одну из рижских больниц с двусторонней пневмонией, вызванной инфекцией COVID-19.

Известный интернет-писатель, блоггер-тысячник (более 153 тыс. подписчиков), автор иронических рассказов Владислав Солдатенко писал под псевдонимом Слава Сэ.

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Родился писатель 6 апреля 1969 года в Риге. Окончил психологический факультет Международного института практической психологии в Риге. В конце 2000-х рижский сантехник, бард и психолог Вячеслав Солдатенко подорвал интернет своими заметками в "Живом журнале", которые он публиковал под псевдонимом Слава Сэ и портретом Адриано Челентано.

Позже из опубликованных заметок блога вышла книга Славы Сэ. Книгу в целом он писал почти 5 лет, она была выпущена небольшим тиражом в 3 000 экземпляров. Однако весь тираж разошелся буквально за несколько дней. После нескольких переизданий тираж первой книги приблизился к 100 000 экземпляров.

В 2010 году также вышел неофициальный сборник миниатюр, которые были в 2010-2011 годах опубликованы в ЖЖ Славы Сэ под условным названием "Жираф". В 2011 году вышла вторая книга Славы Сэ - "Ева". Всего у писателя вышло девять книг.

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В последние годы писатель постоянно выступал с творческими вечерами за рубежом. Последняя его поездка была в Киев 23 мая, где он выступил с авторской программой "Чайник".

писатель (200) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+6
Любил его читать, хороший был автор. Земля пухом.
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20.06.2021 15:19
+4
Царство Небесное. Как жаль, так радовал нас своей иронией. юмором и честным отношением к жизни. Неожиданно и несправедливо. Какзалось он будет вечно.
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20.06.2021 19:18
+3
Письменник Слава Се помер від наслідків коронавірусу - Цензор.НЕТ 5503

"В 2002-м я ушёл из директоров в сантехники. И сразу обратил внимание, насколько лживы немецкие фильмы об этой профессии. В кино промокшая клиентка срывает с мастера комбинезон, чтобы овладеть им (мастером) на мокром кафеле.
Я 15 лет ждал когда с меня сорвут хоть что-нибудь. Никто! Ни разу! Не считая председателя ЖКХ. Он-то ни себе в чём не отказывал. Подробности открыть не могу, там сплошная Кафка, наш милый журнал сразу удалят и следы засыплют хлоркой."
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20.06.2021 14:11
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Письменник Слава Се помер від наслідків коронавірусу - Цензор.НЕТ 5503

"В 2002-м я ушёл из директоров в сантехники. И сразу обратил внимание, насколько лживы немецкие фильмы об этой профессии. В кино промокшая клиентка срывает с мастера комбинезон, чтобы овладеть им (мастером) на мокром кафеле.
Я 15 лет ждал когда с меня сорвут хоть что-нибудь. Никто! Ни разу! Не считая председателя ЖКХ. Он-то ни себе в чём не отказывал. Подробности открыть не могу, там сплошная Кафка, наш милый журнал сразу удалят и следы засыплют хлоркой."
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20.06.2021 14:11 Ответить
Mne ta poh chto umer kakoi ta ruskij , no nashchot virussa .....eta ti uznajesh , kagda podhvatish jevo ( nedai bozhe
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20.06.2021 16:31 Ответить
Карту купи деревня.
Чтобы не спотыкаться о каракули. Пиши на родном. или скачай https://soft.softodrom.ru/ap/Free-Virtual-Keyboard-Portable-p18883 Free Virtual Keyboard (Portable) .
Portable - это чтоб хозяин компьютера не ругался.
А вообще Mne ta poh chto bidlo piset.
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20.06.2021 16:46 Ответить
Oooo , ja nauchil tupova ruskava latinicoi polzavatisa
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20.06.2021 18:23 Ответить
Не дай Боже тебе подавиться водой насмерть. Так что лучшей не пей воду. Ничего не пей. Береженого Бог бережет.
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20.06.2021 17:54 Ответить
Он умер от ангины???
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20.06.2021 16:55 Ответить
Любил его читать, хороший был автор. Земля пухом.
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20.06.2021 15:19 Ответить
А в Израиле в причине смерти ни слова о ковиде не было бы. Массовая вакцинация как ни как.
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20.06.2021 17:55 Ответить
Царство Небесное. Как жаль, так радовал нас своей иронией. юмором и честным отношением к жизни. Неожиданно и несправедливо. Какзалось он будет вечно.
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20.06.2021 19:18 Ответить
Очень жаль что так случилось!
Очередное подтверждение необходимости массовой вакцинации.
Эта гадость не щадит, и защита только вакцина.
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20.06.2021 22:09 Ответить
 
 