Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії. ФОТО
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Президент України Володимир Зеленський у День батька опублікував дитячі фотографії і подякував своєму батьку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у фейсбуці.
"Стати батьком - це велике щастя. Бути батьком - це велика відповідальність. Бути хорошим батьком - це велика праця.
А бути сином такого батька особисто для мене - це велике щастя, велика праця і велика відповідальність одночасно.
Знаю про це точно і відчуваю все своє життя", - написав Зеленський.
Президент продовжив: "Це радість - мати хорошого, уважного, турботливого батька, захисника і друга.
Це мотивація постійно рухатися і працювати, маючи приклад для наслідування. Це бажання ніколи не засмутити, не підвести, не розчарувати.
Я дякую тобі за найдорожче і найцінніше - за виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватися і завжди йти до кінця.
Дякую за те, що мудро відчуваєш, коли потрібно підтримати, коли – порадити, а коли – покритикувати. Коли потрібно сказати щось важливе, а коли важливо помовчати і слова не потрібні".
"І дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей.
З Днем батька, Олександре Семеновичу! Будь здоровим! Бережи себе! Бережи маму! Твій син", - резюмував Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Пусть ему, праздник запомнится НАДОЛГО и НАВСЕГДА.
А на рахуноок артиста -
На рахунок Президента - ?? - пока
А там - побачим
Чи тут порохоботи , чи Юлеботи
Порох НИКОГДА уже НЕ будет гетманом если продул почти всухую "такому" хоть укакайтесь здесь))
Зе-батько - совкодрочер і паРашофіл:
"...когда он [сын] говорит "агрессор" про Россию, мне не нравится такое слово. Но я тонкостей не знаю, может, это так надо…"
Тому і сина виховав такого ж. Для якого розвалити незалежну Україну - "це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас".
Виходить і мамка тебе хорошому не навчила. Добряче закладала за комір, замість виховувати такого вилупка?