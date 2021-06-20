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Зеленський (17517) свято (598)

Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у День батька опублікував дитячі фотографії і подякував своєму батьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у фейсбуці.

"Стати батьком - це велике щастя. Бути батьком - це велика відповідальність. Бути хорошим батьком - це велика праця.
А бути сином такого батька особисто для мене - це велике щастя, велика праця і велика відповідальність одночасно.
Знаю про це точно і відчуваю все своє життя", - написав Зеленський.

Президент продовжив: "Це радість - мати хорошого, уважного, турботливого батька, захисника і друга.
Це мотивація постійно рухатися і працювати, маючи приклад для наслідування. Це бажання ніколи не засмутити, не підвести, не розчарувати.

Я дякую тобі за найдорожче і найцінніше - за виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватися і завжди йти до кінця.

Дякую за те, що мудро відчуваєш, коли потрібно підтримати, коли – порадити, а коли – покритикувати. Коли потрібно сказати щось важливе, а коли важливо помовчати і слова не потрібні".

"І дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей.

З Днем батька, Олександре Семеновичу! Будь здоровим! Бережи себе! Бережи маму! Твій син", - резюмував Зеленський.

Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії 01
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Топ коментарі
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Зеленский поздравил отца с праздником и опубликовал детские фото - Цензор.НЕТ 6130
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20.06.2021 16:54
+54
...папаша, пожизненная стипендия не жмет? Зеленский поздравил отца с праздником и опубликовал детские фото - Цензор.НЕТ 4965
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20.06.2021 16:47
+48
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 555
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20.06.2021 16:57
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к стати первое что пришло в голову когда читанул энту "новость".......
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20.06.2021 18:16 Відповісти
Теперь, всё что написано на этой замечательной странице, дорогие криворожане, распечатайте на бумаге и скромно отправьте, тому тупоголовому папаше, который в далёком 1977 году, не одел презерватив.
Пусть ему, праздник запомнится НАДОЛГО и НАВСЕГДА.
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20.06.2021 18:22 Відповісти
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9224Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3734сам не забуть надіти ....

А на рахуноок артиста - Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 2246
На рахунок Президента - ?? - пока Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9224
А там - побачим Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3734
Чи тут порохоботи , чи Юлеботи
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20.06.2021 18:48 Відповісти
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3702
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20.06.2021 18:27 Відповісти
шашлычки жаль не поместились
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20.06.2021 19:04 Відповісти
И шаурма.
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21.06.2021 16:56 Відповісти
Скотиняки!
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20.06.2021 18:44 Відповісти
Стали известны предварительные цифры, во сколько зрителям сериала "слуга народа" обошёлся просмотр этого фильма. Итак, спонсоры и бенифициары проекта получили минимум $10 млрд, около $2млрд заработали сами актеры квартала95 и их команда. По оценкам экспертов это самое дорогое в истории кино для зрителей.
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20.06.2021 18:45 Відповісти
Как же он осточертел.
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9271
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20.06.2021 18:51 Відповісти
Ну это уж очень мягко сказано.
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20.06.2021 19:01 Відповісти
ничего..скромненько и со вкусом..но показывать такие фото в советской росии не рекомендуется!
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20.06.2021 18:52 Відповісти
Мне очень интересно, любит Зеленский своего папу или какого-то другого мужика... Но,гораздо интереснее узнать подробности о поездке в Оман.... Почему на оманские переговоры с умирающим султаном через Карпаты? Зачем тащить на переговоры всё семейство? Или зачем тащить на отдых с семьёй Ермака? Кто оплатил всю эту собачью свадьбу? Опять я? А не жирно 10 раз за год на мои деньги таскаться по всем курортам?
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20.06.2021 18:55 Відповісти
вы не туда спрашиваете пригласите на кофэ бэню.....
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20.06.2021 19:05 Відповісти
Ну что за вопрос? Конечно, бубочка любит другого мужика. Сначала это был Богдан, теперь Дерьмак. О именно они - мужики. А бубочка у них - Наташа. Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 7054 Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 7054 Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 7054
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21.06.2021 16:59 Відповісти
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 1348Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3933
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20.06.2021 18:55 Відповісти
Вовка все ще думає, що його обрали президентом для того, щоб фотки вивішувати, відосіки знімати й просто дурачком-клоуном світитись. Хіба не так?
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20.06.2021 19:11 Відповісти
Так......... Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9327
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21.06.2021 07:51 Відповісти
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 8906
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21.06.2021 08:20 Відповісти
Блін! А нам перед святом навіть авансу ссуки не дали Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3857
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20.06.2021 19:14 Відповісти
Моя думка: найбільшу шкоду Україні ( з урахуванням перспективних наслідків) принесла діяльність П. О. Полрошенко.
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20.06.2021 19:34 Відповісти
думка, сколько тебе годиков?))))
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20.06.2021 19:47 Відповісти
не ліпіть з гімна фюрера
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20.06.2021 19:54 Відповісти
Это чисто по жидовски в день отца поздравить только своего полное глубокое по дебильному жидовское дно президент у нас конченный дебил и просто завистливый жлоб Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 1915
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20.06.2021 20:03 Відповісти
малий зеленський привітав старшого зеленського

Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 6875
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20.06.2021 20:13 Відповісти
оно само говорило, что ничего вам не должно, только своим родителям.
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20.06.2021 21:26 Відповісти
Можна вийти з Кварталу 95, а ось Квартал 95 залишається з людиною назавжди Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 1272
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20.06.2021 21:36 Відповісти
той папа ещё тот ватан. ещё задолго до того, как загремела слава *****, он уже назвал своего сыну вовою ))
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20.06.2021 21:58 Відповісти
Да Оно и в детстве никакое было,то.
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20.06.2021 21:58 Відповісти
помойщики , злобные , ненавистники, завистники , дерьмометчики
Порох НИКОГДА уже НЕ будет гетманом если продул почти всухую "такому" хоть укакайтесь здесь))
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20.06.2021 22:17 Відповісти
100% ...))
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20.06.2021 22:22 Відповісти
Надеюсь, - это сарказм. Иначе, - беда...
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20.06.2021 23:54 Відповісти
А може українці порозумнішають і не слухатимуть 1+1?
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21.06.2021 00:11 Відповісти
Так украинцы и не слушают анал Г+Г. Его слушают и смотрят зебанутые идиоты.
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21.06.2021 17:01 Відповісти
А "такого" точно "такие" же Зебилы и выбрали.
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21.06.2021 11:53 Відповісти
Как надоела эта зеленая показуха!
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20.06.2021 22:58 Відповісти
Його перша зустріч віч-на-віч із Путіним, яка неминуча, якщо його оберуть, уже заздалегідь викликає в нього ентузіазм: «Знаєте, навіть його я можу розсмішити. Це буде вимушений сміх, але все ж таки сміх. А вся російська молодь, яка мене добре знає, буде реготати
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20.06.2021 23:56 Відповісти
Где моя оплата? Или я не вхожу в 90%? А по сути - Александр Семенович - отвратительный отец, коль воспитал сына, который губит страну и не испытывает ни малейшей капли стыда.
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21.06.2021 00:42 Відповісти
Дык, тятька с мамой Риммой привили такой IQ своему чаду, который не позволяет теперь янелоху связать 3 слова в одно предложение...Откуда стыд? Оно разве понимает, шо срамится на каждом шагу?
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21.06.2021 03:11 Відповісти
Жиденькие они какие-то, очень такие жиденькие...
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21.06.2021 04:24 Відповісти
Зе: "А бути сином такого батька особисто для мене - це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас."
Зе-батько - совкодрочер і паРашофіл:
"...когда он [сын] говорит "агрессор" про Россию, мне не нравится такое слово. Но я тонкостей не знаю, может, это так надо"
Тому і сина виховав такого ж. Для якого розвалити незалежну Україну - "це велике щастя, велика праця і велика відповідальність водночас".
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21.06.2021 07:49 Відповісти
..) у тебе схоже взагалі батька нема. Зате злоби, заздрості, хамства - з головою.
Виходить і мамка тебе хорошому не навчила. Добряче закладала за комір, замість виховувати такого вилупка?
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21.06.2021 09:36 Відповісти
Відчувається, шо про мамку, яка закладала за комір, знаєш не з книжок...

Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 3160
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21.06.2021 20:12 Відповісти
...звичайно знаю не з книжок. Подібних тобі, бидлуватих вилупків, без елементарного відчуття меж допустимого, багато зустрічалось в житті. І у всіх з сімейним вихованням повний швах...
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22.06.2021 10:49 Відповісти
Злые вы
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21.06.2021 08:43 Відповісти
Осёл
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21.06.2021 09:40 Відповісти
День отца - что-то непонятное. Вот день работника гидротехническаих сооружений - вот это звучит!
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21.06.2021 09:42 Відповісти
Какой то душевный стриптиз. Впрочем, не только душевный.
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21.06.2021 09:47 Відповісти
Це його природний стан...

Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 9791
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22.06.2021 06:31 Відповісти
Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії - Цензор.НЕТ 6079
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21.06.2021 10:39 Відповісти
Папа прямо как Луи Де Фюнес .вот и породия на клоуна в результате вышла
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21.06.2021 10:54 Відповісти
Хорошо поздравил. Молодец.
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21.06.2021 12:38 Відповісти
сразу видно евгейчик, на завод не пойдет
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21.06.2021 15:51 Відповісти
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