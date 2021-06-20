Зеленський привітав батька зі святом і опублікував дитячі фотографії. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський у День батька опублікував дитячі фотографії і подякував своєму батьку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент написав у фейсбуці.

"Стати батьком - це велике щастя. Бути батьком - це велика відповідальність. Бути хорошим батьком - це велика праця.

А бути сином такого батька особисто для мене - це велике щастя, велика праця і велика відповідальність одночасно.

Знаю про це точно і відчуваю все своє життя", - написав Зеленський.

Президент продовжив: "Це радість - мати хорошого, уважного, турботливого батька, захисника і друга.

Це мотивація постійно рухатися і працювати, маючи приклад для наслідування. Це бажання ніколи не засмутити, не підвести, не розчарувати.

Я дякую тобі за найдорожче і найцінніше - за виховання, знання, принципи, характер, звичку ніколи не опускати рук, волю ніколи не здаватися і завжди йти до кінця.

Дякую за те, що мудро відчуваєш, коли потрібно підтримати, коли – порадити, а коли – покритикувати. Коли потрібно сказати щось важливе, а коли важливо помовчати і слова не потрібні".

"І дякую за те, що знаєш: найголовніші і найщиріші мої слова для тебе не в соцмережах, а вдома, на кухні, наодинці, відверто, у вічі, за чаркою, поки мама відійшла і не бачить наших мокрих очей.

З Днем батька, Олександре Семеновичу! Будь здоровим! Бережи себе! Бережи маму! Твій син", - резюмував Зеленський.