Збірна Росії програла Данії і вибула з Євро-2020
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Футболісти збірної Росії зазнали поразки з рахунком 4:1 від команди Данії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Збірні Росії та Данії зустрічалися в матчі третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2020.
У результаті програшу росіяни не потрапляють у плей-офф. Данія, здобувши першу перемогу в останньому матчі, автоматично опиняється в плей-офф.
Топ коментарі
+51 Борис Дородный 1bb0013f
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газпром, фсё, иссяк
Або за те, що Швеція не програє Польщі, а Іспанія і Словакія не розкатають нічию.
Не дуже віриться, якщо чесно. Хоча надія вмирає останньою.
Ну а варіант, Франція - Португалія 3-0 чи Угорщина - Німеччина 3 - 0 - це те саме, що Україна поверне Крим, Севастополь, Донецьк і Луганськ до кінця цього тижня . . .
Уявіть завтрашні новини у ввп остаточно їде криша, він починає чергову каральну операцію десь на Далекому Сході, по всьому запоребрику ********** протести, у Москві та Петербурзі будують барикади, до протестуючих приєднується армія та бере в облогу Кремль, ввп тікає кудись в Китай.
Помилка починається на словах "до протестуючих приєднується армія". Вона в них стрілятиме, не сумнівайтеся. У Мінську було чітко видно. І там були не тільки білоруси, але і російські силовики теж.
Тоді як "Газмяс" всьо.
...Це було би смішно, якби не було так сумно...
Щодо нинішньої влади... Поки вона аж надто люто не накосячила. Отже, має час. Чи то на щось добре, чи то на жирний косяк з наступною обов'язковою евакуацією на растов. А тому зберігаймо спокій, почуття гумору та холодну голову.
Вони перемогли!
Немецкие комментаторы очень сильно удивлялись великолепной игре свистуна в составе 404
Да и какой может быть в нищей пропитой Московии футбол ?
А вот в Датском Королевстве всё отлично !