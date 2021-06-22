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Данія (384) росія (47349) футбол (1302) Євро-2020 (98)

Збірна Росії програла Данії і вибула з Євро-2020

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Збірна Росії програла Данії і вибула з Євро-2020

Футболісти збірної Росії зазнали поразки з рахунком 4:1 від команди Данії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Збірні Росії та Данії зустрічалися в матчі третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2020.

У результаті програшу росіяни не потрапляють у плей-офф. Данія, здобувши першу перемогу в останньому матчі, автоматично опиняється в плей-офф.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+51
Одно радует, что кацапы раньше наших на свои харчи вернутся домашние.
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22.06.2021 00:27
+44
Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 8888
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22.06.2021 00:46
+37
Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3006
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22.06.2021 00:44
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Одно радует, что кацапы раньше наших на свои харчи вернутся домашние.
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22.06.2021 00:27 Відповісти
Помоечную команду датские футболисты досрочно отправили на Вяликую Помойку.
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22.06.2021 00:35 Відповісти
вашим кацапам и газпром не помог....
газпром, фсё, иссяк
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22.06.2021 06:46 Відповісти
Может Шева прав,наши устали,тогда дружно болеем против хорватов,ничья устраивает.
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22.06.2021 09:14 Відповісти
Радует.Но наши позорники от этого красавцами не станут.Такой никчемной игры не ожидал никто.Тем более,что молодежь:пусть бы не получалось-никто бы не закидал претензий,как в первом матче,если бы СТАРАЛИСЬ и выкладывались по-полной.Но с Австрией-это был полный позор.Сложно даже вспомнить что-то похожее на это убожество
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22.06.2021 09:16 Відповісти
Та поделикатничал я упоминая только братанов северных. Всё верно---игра была дыр-дыр. Просто плохо. Помню далёкие 1972-74 гг. В Киеве служил срочную (спец-полк милиции на Воздухофлотском) полк перекрывал 2 ярус на все футболы на центр. стадионе. Уже заиграли сильно Блохин в связке с Буряком и старые легенды лупили наповал. Только давно всё это было. Может фортанёт, в следующий круг проскочат если никто дверью на принцип не хлопнет из аутсайдеров группы.
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22.06.2021 13:58 Відповісти
Русня - сасат
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22.06.2021 00:27 Відповісти
Интересно кто будет нашим соперником после Италии?
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22.06.2021 00:28 Відповісти
если вообще будет.
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22.06.2021 08:16 Відповісти
Мы с третьего места никак не попадаем на Италию! Мы попадаем на - Германию, Францию, Постугалию...
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22.06.2021 09:17 Відповісти
Тогда мы 100% встречаемся в финале с Италией
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22.06.2021 10:42 Відповісти
одну купу гівна Шева з'їв: фіни виявились нижче нас в рейтингу третіх місць.
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22.06.2021 00:33 Відповісти
Нам тепер треба вболівати за нічию Хорватія - Шотландія.
Або за те, що Швеція не програє Польщі, а Іспанія і Словакія не розкатають нічию.

Не дуже віриться, якщо чесно. Хоча надія вмирає останньою.

Ну а варіант, Франція - Португалія 3-0 чи Угорщина - Німеччина 3 - 0 - це те саме, що Україна поверне Крим, Севастополь, Донецьк і Луганськ до кінця цього тижня . . .
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22.06.2021 00:37 Відповісти
Франція - Португалія тут скоріш 3:2 і Португалія бортане Україну
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22.06.2021 00:58 Відповісти
В свое время присутствовал на матче Динамо-Барселона(3:0).Хоть один человек во всем мире мог такое предположить?Прогнозы-дело неблагодарное
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22.06.2021 09:26 Відповісти
тут грають національні збірні, цей футбол відрізняється від клубного
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22.06.2021 12:30 Відповісти
А "Динамо" тогда и было национальная сборная(минус Белькевич и Хацкевич),впрочем,как и при красножопых.Брал Лобановский Дассаева,Хидиатулина или пару белорусов,чтоб не одно "Динамо" абы ото не задавали неудобных вопросов.Что интересно:почти всегда в составе не было ни одного руцкого)
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23.06.2021 07:33 Відповісти
зато Барселона не была)).. футбол нац. сборных он тяжелее и инерционнее, на кротких турнирах тем более..
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23.06.2021 20:58 Відповісти
На все воля Його.
Уявіть завтрашні новини у ввп остаточно їде криша, він починає чергову каральну операцію десь на Далекому Сході, по всьому запоребрику ********** протести, у Москві та Петербурзі будують барикади, до протестуючих приєднується армія та бере в облогу Кремль, ввп тікає кудись в Китай.
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22.06.2021 01:02 Відповісти
газпрому на чемпіонаті було забагато, а росії не поміг...
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22.06.2021 06:50 Відповісти
Я би стоячи аплодував, але . . .

Помилка починається на словах "до протестуючих приєднується армія". Вона в них стрілятиме, не сумнівайтеся. У Мінську було чітко видно. І там були не тільки білоруси, але і російські силовики теж.
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22.06.2021 11:53 Відповісти
Я не просто так написав "Армія" - на поліція, не різноманітні спецпідрозділи, а саме армія, бо основна частина армії - призовники на строкову службу. Та й офіцери десь до майора прив'язані до своїх сімей та цивільних друзів і знайомих сильніш, ніж до вищого керівництва. Однією з причин поразки революції 1905 року Ленін вважав саме слабкий зв'язок з армією (перепрошую, що згадую Леніна - це був видатний теоретик та практик революції, його думки можуть стати в нагоді). Були зроблені висновки, і в 1917-му році армія стала потужною рушійною силою революції. Знов таки, не хочу дискутувати про наслідки цієї революції для світу взагалі і України зокрема, лише хочу наголосити: російська армія - це не пруська армія, російський солдат іноді думає (як, до речі, й український), і цілком може повернути зброю проти командирів.
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22.06.2021 12:05 Відповісти
Перший варіант - ідеальний.
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22.06.2021 02:36 Відповісти
Французы могут
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22.06.2021 09:16 Відповісти
.. спасибо Бельгии
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22.06.2021 07:34 Відповісти
Хоть одна позитивная новость!!!🍺🍻
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22.06.2021 00:35 Відповісти
В чем позитив? Позитив это когда свои выигрывают. Кстати, зазылил видео на ютюбе, из спортбара Питера. Украина-Австрия, толпа топила за "своих" - за Украину))) Подумал: "у кого-то, что-то с мозгами".
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22.06.2021 08:42 Відповісти
Если бы Украина устроила Курскую и Орловскую республики,вряд ли бы они за нас болели.
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22.06.2021 09:19 Відповісти
Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 309
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22.06.2021 00:35 Відповісти
Смыло как в Ялте
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22.06.2021 00:36 Відповісти
Ну хоть кацапы порадовали Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3575
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22.06.2021 00:37 Відповісти
Tut drugogo i nenado bylo zdat.Liogkuju trenirovku Danija provela pered resajucimi macami Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 408
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22.06.2021 00:39 Відповісти
По всій території кацапщини:

Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 5664
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22.06.2021 00:42 Відповісти
Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3006
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22.06.2021 00:44 Відповісти
Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 8888
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22.06.2021 00:46 Відповісти
русиш швайн
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22.06.2021 06:22 Відповісти
швайнхунди..
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23.06.2021 11:10 Відповісти
Свиньи приехали в Европу и жрут санкционку. Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7564
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22.06.2021 08:18 Відповісти
Помню еще до оккупации Крыма отдыхал в Феодосии гдето в 12 или 13-м году. На пляже как то разговорились с одной кацапкой, говорит из пАдмАсковья. Среди прочего говорит, мы вот сюда не только отдыхать едем, у вас еда такая вкусная на Украине то мы хоть понаедаемся. А у нас, говорит, еда невкусная, с виду вроде бы такая же, но невкусная. Теперь хочу спросить у кацапов, шо вам падлам нехватало? Пили, жрали, отдыхали. Поменяете свои срубли на гривны и кум королю сват министру на тогдашние кацапские зарплаты та на украинские цены жрали вдоволь. Теперь жрите свое же дерьмо только по мАААЦковским ценам. Збірна Росії програла Данії і вибула з Євро-2020 - Цензор.НЕТ 6356
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22.06.2021 09:14 Відповісти
Вкусная то одна сторона, а вот то, что отжиралось у нас кацапье на дешевой жратве, особенно кто на азове отдыхал, так они бы в Хренлостане того же не жрали бы, ибо не по карману.
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23.06.2021 17:35 Відповісти
Это никак не оправдывает нашу команду так на кацапскую мне на...ть.
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22.06.2021 00:50 Відповісти
Наші ще можуть вийти в 1/8.
Тоді як "Газмяс" всьо.
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22.06.2021 00:57 Відповісти
Ты тот дворовой футбол в исполнении нашей сборной которую сегодня она продемонстрировала видел? Нечему радоваться мягко говоря, а на кацапов насрать
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22.06.2021 01:01 Відповісти
Не обижайте дворовой футбол,дворовые иногда бывают зрелещнее и интереснее чем показала наша сборная по крайней мере в сегодняшнем матче.
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22.06.2021 01:26 Відповісти
Згідний з Вами. У фразі "дворовий футбол" йдеться про футбол. А те, що ми бачили, я назвав би "ходінням по борошнах".
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22.06.2021 10:13 Відповісти
Скоріше вони калічно виконували свої обовязки на місцях за які їм платять по контракту,а на резульлат їм просто насрати,вибачаюсь.
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22.06.2021 11:19 Відповісти
Тоді сформулюємо думку якось так: ходіння по борошнах в загиджених штанцях.
...Це було би смішно, якби не було так сумно...
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22.06.2021 12:45 Відповісти
Сімшно,але формулюванння запитань до влади буде звучати від ночатку до кінця звуками пі-пі та пі.Слів більше не знаходиться.А ось легалізація бойової зброї можливо і дасть щось через рік чи два свої позитивні зрушення.
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22.06.2021 14:27 Відповісти
Не драматизуйте, колего. Українська мова надзвичайно багата цілком цензурними дотепними зворотами, алегоріями та іншими метафорами. То лише у лаптєногів будь-яка спроба висловлення сильних емоцій вичерпується багатоповерховим словотворенням на базі чотирьох нецензурних слів.
Щодо нинішньої влади... Поки вона аж надто люто не накосячила. Отже, має час. Чи то на щось добре, чи то на жирний косяк з наступною обов'язковою евакуацією на растов. А тому зберігаймо спокій, почуття гумору та холодну голову.
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22.06.2021 18:12 Відповісти
Слава Героям!
Вони перемогли!
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22.06.2021 06:48 Відповісти
Мне плевать на кацапов, пусть хоть три раза вылетают, мне за нашу сборную обидно, играют как сборная колгоспа
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22.06.2021 00:57 Відповісти
Не обижайте дворовые команды,они этого не заслуживают.Наша заводская любительская команда команда при и не раз была чемпионом области но из-за отсуствия финансирования на чемпионат выходили профисиональная команда ,,Карпаты,,
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22.06.2021 01:31 Відповісти
Колгоспа 40 років без урожаю.
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22.06.2021 08:19 Відповісти
Лучший в составе 404 был судейка. Который сначала не показал 100% вторую желтую мокше, а потом придумал пеналь в ворота датчан, почти вернув 404 в игру
Немецкие комментаторы очень сильно удивлялись великолепной игре свистуна в составе 404
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22.06.2021 01:05 Відповісти
да хотели бы победить-победили! да и вообще это была не наша футбольная команда а форму можно купить в любом магазине,да-да Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 9047
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22.06.2021 06:02 Відповісти
фух.. кацапы утешили Нас немного.. Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 7108 . теперь я так понял на Евро остались только две команды которые играют в футбол и достойны играть в финале, и это Италия и их дубль.. Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020 - Цензор.НЕТ 3289
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22.06.2021 01:14 Відповісти
Карателі-датчини розіп'яли мальчікав! Нізабудім ніпрастім!
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22.06.2021 07:27 Відповісти
датчани красунчики, такий крутий камбек після втрати капітана.
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22.06.2021 07:52 Відповісти
А вот и позитив после игры сборной Украины. Прекрасный результат.
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22.06.2021 08:01 Відповісти
НЕ жили кацапи багато...
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22.06.2021 10:53 Відповісти
Що, синки, допоміг вам ваш Газпром?
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22.06.2021 11:07 Відповісти
Это несколько " подсластило " горькую пилюлю игры украинской сбООрной .Вставшая с колен " супер держава" готовая бомбить воронеж и ним вместе весь мир, имея два матча из трех на своем поле ( в родных подворотнях "плешивого"), удосужилась в итоге выиграть только с натугой у финнов 1-0 с итоговым результатом 7-2. В общем что к этому добавить. Из всех команд чемпионата, самыми слабыми являлись сборные Сев. Македонии и Финляндии, они по счастливой случайности попались нам и нашему заклятому " брату", вот у них мы и смогли с натугой и соплями выиграть. Дальше все... Тупик. Правда у нас остается маленький лучик надежды,( хотя тут я больше рассчитывал на турок, но те проиграли швейцарцам), за вчера спасибо бельгийцам. Ну а "непобедимая и легендарная" сборная дзюбадоидов, уже дома где их капитан Дзюба наконец займется своим любимым " делом" ( ну вы в курсе).
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22.06.2021 11:26 Відповісти
А я говорил, что бы Россия выиграла, дзюба должен был сначала побрить свои волосатые ладони!!
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22.06.2021 13:06 Відповісти
Мельдония мало всосали, вместо тренировок на карлика молились.
Да и какой может быть в нищей пропитой Московии футбол ?
А вот в Датском Королевстве всё отлично !
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22.06.2021 22:40 Відповісти
воля Божья зіграла за збірну України, 33% вирогідності в обоїх подіях зійшлися, шведи дуже хотіли грати саме з Україною у 1/8
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23.06.2021 21:01 Відповісти
 
 