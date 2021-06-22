Збірна Росії програла Данії і вибула з Євро-2020

Футболісти збірної Росії зазнали поразки з рахунком 4:1 від команди Данії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Збірні Росії та Данії зустрічалися в матчі третього туру групового етапу чемпіонату Європи-2020.

У результаті програшу росіяни не потрапляють у плей-офф. Данія, здобувши першу перемогу в останньому матчі, автоматично опиняється в плей-офф.

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