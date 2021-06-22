Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020

Футболисты сборной России потерпели поражение со счетом 4:1 от команды Дании.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Сборные России и Дании встречались в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

В результате проигрыша россияне не попадают в плей-офф. Дания, одержав первую победу в последнем матче, автоматически оказывается в плей-офф.

Смотрите: Памятник Шевченко в Копенгагене осквернили, раскрасив в цвета флага РФ. ФОТО