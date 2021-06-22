Сборная России проиграла Дании и выбыла из Евро-2020
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Футболисты сборной России потерпели поражение со счетом 4:1 от команды Дании.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Сборные России и Дании встречались в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы-2020.
В результате проигрыша россияне не попадают в плей-офф. Дания, одержав первую победу в последнем матче, автоматически оказывается в плей-офф.
Топ комментарии
+51 Борис Дородный 1bb0013f
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газпром, фсё, иссяк
Або за те, що Швеція не програє Польщі, а Іспанія і Словакія не розкатають нічию.
Не дуже віриться, якщо чесно. Хоча надія вмирає останньою.
Ну а варіант, Франція - Португалія 3-0 чи Угорщина - Німеччина 3 - 0 - це те саме, що Україна поверне Крим, Севастополь, Донецьк і Луганськ до кінця цього тижня . . .
Уявіть завтрашні новини у ввп остаточно їде криша, він починає чергову каральну операцію десь на Далекому Сході, по всьому запоребрику ********** протести, у Москві та Петербурзі будують барикади, до протестуючих приєднується армія та бере в облогу Кремль, ввп тікає кудись в Китай.
Помилка починається на словах "до протестуючих приєднується армія". Вона в них стрілятиме, не сумнівайтеся. У Мінську було чітко видно. І там були не тільки білоруси, але і російські силовики теж.
Тоді як "Газмяс" всьо.
...Це було би смішно, якби не було так сумно...
Щодо нинішньої влади... Поки вона аж надто люто не накосячила. Отже, має час. Чи то на щось добре, чи то на жирний косяк з наступною обов'язковою евакуацією на растов. А тому зберігаймо спокій, почуття гумору та холодну голову.
Вони перемогли!
Немецкие комментаторы очень сильно удивлялись великолепной игре свистуна в составе 404
Да и какой может быть в нищей пропитой Московии футбол ?
А вот в Датском Королевстве всё отлично !