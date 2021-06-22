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Посол США у РФ Салліван повернеться до Москви цього тижня, - Держдеп

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Посол США у РФ Салліван повернеться до Москви цього тижня, - Держдеп

Посол США Джон Салліван цього тижня повернеться до Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив у понеділок представник Держдепу Нед Прайс.

"Представник Держдепу заявив, що посол Джон Салліван поточного тижня повернеться до Москви", - написала у своєму Twitter кореспондентка CNN Кайлі Етвуд.

Раніше в понеділок "Інтерфаксу" стало відомо з поінформованих джерел, що Салліван має намір повернутися в Москву до кінця поточного тижня.

"Посол планує до кінця тижня повернутися в Москву", - повідомив один зі співрозмовників агентства.

Також читайте: РФ і США спробують усунути проблеми в роботі диппредставництв. Посол Салліван повертається до Москви, Антонов - до Вашингтона, - Держдеп

Домовленості про повернення послів РФ і США до місця їхньої роботи було досягнуто на російсько-американському саміті в Женеві 16 червня. Посол РФ у США Анатолій Антонов минулої неділі вже повернувся до Вашингтона.

Салліван покинув Росію наприкінці квітня. Раніше, того ж місяця США оприлюднили новий санкційний пакет стосовно Росії, який, зокрема, містив вислання 10 російських дипломатів із посольства у Вашингтоні і заборону американським фінансовим інститутам на участь у первинних розміщеннях держборгу РФ, номінованого в рублях.

Москва вдалася до відповідних заходів - дзеркально відповіла на вислання дипломатів і ухвалила низку заходів, які стосуються діяльності американської дипмісії в РФ. Крім того, Кремль рекомендував послу Саллівану поїхати до Вашингтона на консультації. Таким чином, російська сторона запропонувала Саллівану наслідувати приклад його російського колеги, який у березні був запрошений в Москву для консультацій.

Автор: Наталя Джума
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Посол США у РФ Салліван повернеться до Москви цього тижня, - Держдеп - Цензор.НЕТ 3348
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22.06.2021 08:41 Відповісти
Вернуться на недельку ,потом обратно , Русня опять где-то насрет , и посла отзовут ,у них недержание 😂 ,так это работает 😂🤦
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22.06.2021 08:54 Відповісти
 
 