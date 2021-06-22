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В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Twitter.

"Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільних українсько-американських та щорічних навчаннях Sea Breeze-2021, який починається наступного тижня в чорноморському регіоні.

Навчання Sea Breeze-2021 підвищують сумісність, підсилюють морську безпеку та забезпечують мир у регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що в нинішніх навчаннях Sea Breeze візьме участь найбільша кількість країн-учасниць в історії навчань:

- 32 країни з 6 континентів

- 5000 військовослужбовців

- 32 кораблі

- 40 літаків

- 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу

В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн 01
В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн 02

Автор: 

Сі-Бриз (87) військові навчання (2775)


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Топ коментарі
+8
А нашему главкому повестку отправили ?
Надо отправить больше 4-х, а то опять пропетляет.....
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22.06.2021 12:36
+5
US NAVY POWER

В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран - Цензор.НЕТ 7063 В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран - Цензор.НЕТ 4115
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22.06.2021 12:42
+4
Банзай !!!!
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22.06.2021 12:37
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А нашему главкому повестку отправили ?
Надо отправить больше 4-х, а то опять пропетляет.....
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22.06.2021 12:36 Відповісти
Банзай !!!!
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22.06.2021 12:37 Відповісти
US NAVY POWER

В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран - Цензор.НЕТ 7063 В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран - Цензор.НЕТ 4115
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22.06.2021 12:42 Відповісти
У кацапів є звичка влазити в ордер супроводу авіаносця і провокувати зіткнення.
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22.06.2021 12:47 Відповісти
Мокшанская свинособака вы зачем походную монгольскую печку у монголов ********, которую те в свою очередь взяли у китайцев. И назвали её мокшанским словом - "самоваром"?

Матрешки у японцев ********. Балалайку - у каких-то там казахов, что-ли...
Нихуя своего нет.
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22.06.2021 13:11 Відповісти
Лапти ихняя всё....
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22.06.2021 14:34 Відповісти
Яке ж ти тупе…А втім для кацапа це норм
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22.06.2021 13:17 Відповісти
Нафиг на свинособак еще древесину тратить: от муйлуши - передвижной "Освенцим" на колесах, с газовой камерой ... Кста, недавно пыня им поставил в лугандонию.
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22.06.2021 13:15 Відповісти
The Black Sea will become increasingly secure.
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22.06.2021 12:41 Відповісти
Тыц и нет коцапской шлюхи.Заходи еще😂🌷×××
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22.06.2021 13:10 Відповісти
Правильно, пусть заходит... Посмотреть , шо она запоет, скоро ведь пыня ласты склеит... Будет переобуваться на лету - Крым обратно отдавать. Но инет все свинособакам припомнит.
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22.06.2021 13:20 Відповісти
Да не отдаст рашка Крым добровольно Это всё иллюзии .Даже если будут дохнуть с голодухи всё равно не отдадут добровольно
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22.06.2021 13:32 Відповісти
Цитата из статьи:"

- 32 страны с 6 континентов"
А теперь вспоминаем уроки географии.
Евразия
Северная Америка
Южная Америка
Австралия
Африка
Антарктида.
Да, действительно на Земле 6 континентов. Вот только ето из Антарктидьі будет принимать участие?
Прогульщики
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22.06.2021 16:32 Відповісти
Такие маленькие кораблики, наверно игрушечние))
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22.06.2021 22:52 Відповісти
 
 