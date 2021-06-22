В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн
В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Twitter.
"Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільних українсько-американських та щорічних навчаннях Sea Breeze-2021, який починається наступного тижня в чорноморському регіоні.
Навчання Sea Breeze-2021 підвищують сумісність, підсилюють морську безпеку та забезпечують мир у регіоні", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що в нинішніх навчаннях Sea Breeze візьме участь найбільша кількість країн-учасниць в історії навчань:
- 32 країни з 6 континентів
- 5000 військовослужбовців
- 32 кораблі
- 40 літаків
- 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу
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Надо отправить больше 4-х, а то опять пропетляет.....
Матрешки у японцев ********. Балалайку - у каких-то там казахов, что-ли...
Нихуя своего нет.
- 32 страны с 6 континентов"
А теперь вспоминаем уроки географии.
Евразия
Северная Америка
Южная Америка
Австралия
Африка
Антарктида.
Да, действительно на Земле 6 континентов. Вот только ето из Антарктидьі будет принимать участие?
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