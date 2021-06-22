В українсько-американських навчаннях Sea Breeze-2021 візьме участь рекордна кількість країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні в Twitter.

"Шостий флот ВМС США офіційно оголосив про участь у спільних українсько-американських та щорічних навчаннях Sea Breeze-2021, який починається наступного тижня в чорноморському регіоні.

Навчання Sea Breeze-2021 підвищують сумісність, підсилюють морську безпеку та забезпечують мир у регіоні", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що в нинішніх навчаннях Sea Breeze візьме участь найбільша кількість країн-учасниць в історії навчань:

- 32 країни з 6 континентів

- 5000 військовослужбовців

- 32 кораблі

- 40 літаків

- 18 команд спеціальних операцій і дайвінгу



