В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в совместных украинско-американских и ежегодных учениях Sea Breeze-2021, который начинается на следующей неделе в черноморском регионе.

Учения Sea Breeze-2021 повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы

Также сообщается, что в нынешних учениях Sea Breeze примет наибольшее количество стран-участниц в истории учений:

- 32 страны с 6 континентов

- 5000 военнослужащих

- 32 корабля

- 40 самолетов

- 18 команд специальных операций и дайвинга

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Япония примет участие в "Си Бриз-2021" и присоединится к учениям "Совместные усилия-2021", - Таран



