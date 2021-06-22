В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран
В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
"Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в совместных украинско-американских и ежегодных учениях Sea Breeze-2021, который начинается на следующей неделе в черноморском регионе.
Учения Sea Breeze-2021 повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что в нынешних учениях Sea Breeze примет наибольшее количество стран-участниц в истории учений:
- 32 страны с 6 континентов
- 5000 военнослужащих
- 32 корабля
- 40 самолетов
- 18 команд специальных операций и дайвинга
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Надо отправить больше 4-х, а то опять пропетляет.....
Матрешки у японцев ********. Балалайку - у каких-то там казахов, что-ли...
Нихуя своего нет.
- 32 страны с 6 континентов"
А теперь вспоминаем уроки географии.
Евразия
Северная Америка
Южная Америка
Австралия
Африка
Антарктида.
Да, действительно на Земле 6 континентов. Вот только ето из Антарктидьі будет принимать участие?
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