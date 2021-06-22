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Новости Агрессия России против Украины
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В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран

В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Шестой флот ВМС США официально объявил об участии в совместных украинско-американских и ежегодных учениях Sea Breeze-2021, который начинается на следующей неделе в черноморском регионе.

Учения Sea Breeze-2021 повышают совместимость, усиливают морскую безопасность и обеспечивают мир в регионе", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В России считают, что в Украину под прикрытием учений с НАТО доставят вооружение и боеприпасы

Также сообщается, что в нынешних учениях Sea Breeze примет наибольшее количество стран-участниц в истории учений:

- 32 страны с 6 континентов

- 5000 военнослужащих

- 32 корабля

- 40 самолетов

- 18 команд специальных операций и дайвинга

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Япония примет участие в "Си Бриз-2021" и присоединится к учениям "Совместные усилия-2021", - Таран

В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран 01
В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран 02

Си-Бриз (145) военные учения (3457)


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Топ комментарии
+8
А нашему главкому повестку отправили ?
Надо отправить больше 4-х, а то опять пропетляет.....
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22.06.2021 12:36
+5
US NAVY POWER

В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран - Цензор.НЕТ 7063 В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран - Цензор.НЕТ 4115
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22.06.2021 12:42
+4
Банзай !!!!
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22.06.2021 12:37
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Правила форума Совет форумчан
А нашему главкому повестку отправили ?
Надо отправить больше 4-х, а то опять пропетляет.....
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22.06.2021 12:36 Ответить
Банзай !!!!
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22.06.2021 12:37 Ответить
US NAVY POWER

В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран - Цензор.НЕТ 7063 В украинско-американских учениях Sea Breeze-2021 примет участие рекордное количество стран - Цензор.НЕТ 4115
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22.06.2021 12:42 Ответить
У кацапів є звичка влазити в ордер супроводу авіаносця і провокувати зіткнення.
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22.06.2021 12:47 Ответить
Мокшанская свинособака вы зачем походную монгольскую печку у монголов ********, которую те в свою очередь взяли у китайцев. И назвали её мокшанским словом - "самоваром"?

Матрешки у японцев ********. Балалайку - у каких-то там казахов, что-ли...
Нихуя своего нет.
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22.06.2021 13:11 Ответить
Лапти ихняя всё....
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22.06.2021 14:34 Ответить
Яке ж ти тупе…А втім для кацапа це норм
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22.06.2021 13:17 Ответить
Нафиг на свинособак еще древесину тратить: от муйлуши - передвижной "Освенцим" на колесах, с газовой камерой ... Кста, недавно пыня им поставил в лугандонию.
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22.06.2021 13:15 Ответить
The Black Sea will become increasingly secure.
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22.06.2021 12:41 Ответить
Тыц и нет коцапской шлюхи.Заходи еще😂🌷×××
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22.06.2021 13:10 Ответить
Правильно, пусть заходит... Посмотреть , шо она запоет, скоро ведь пыня ласты склеит... Будет переобуваться на лету - Крым обратно отдавать. Но инет все свинособакам припомнит.
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22.06.2021 13:20 Ответить
Да не отдаст рашка Крым добровольно Это всё иллюзии .Даже если будут дохнуть с голодухи всё равно не отдадут добровольно
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22.06.2021 13:32 Ответить
Цитата из статьи:"

- 32 страны с 6 континентов"
А теперь вспоминаем уроки географии.
Евразия
Северная Америка
Южная Америка
Австралия
Африка
Антарктида.
Да, действительно на Земле 6 континентов. Вот только ето из Антарктидьі будет принимать участие?
Прогульщики
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22.06.2021 16:32 Ответить
Такие маленькие кораблики, наверно игрушечние))
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22.06.2021 22:52 Ответить
 
 