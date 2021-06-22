Меркель зробила другий укол проти COVID-19 вакциною Moderna замість AstraZeneca

Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19, але щеплення зробила препаратом компанії Moderna, тоді як для першого уколу використовувалася вакцина AstraZeneca.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Першу дозу вакцини проти COVID-19 Меркель отримала 16 квітня. Як пише газета "Більд", рішення використовувати інший препарат для другого щеплення, мабуть, пов'язано з тим, що постійний комітет з вакцинації Інституту вірусології імені Роберта Коха не рекомендував вакцину AstraZeneca людям старшим за 60 років, а тим, хто вже встиг зробити перший укол, радили - перейти на вакцину Moderna.

Також раніше проведені дослідження показали, що змішування AstraZeneca з іншими вакцинами може бути ефективнішим, ніж два уколи від одного і того ж виробника, зазначає видання.

Читайте також: У МОЗ розповіли, коли потрібно робити щеплення другою дозою COVID-вакцини

Всього в Німеччині на даний момент зробили 67 млн ​​щеплень проти коронавірусу COVID-19, серед них 42,5 млн жителів отримали як мінімум один укол.

На даний момент у Німеччині зареєстровано близько 3,7 млн ​​випадків COVID-19 і понад 90 тис. смертей від захворювання.