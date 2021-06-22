Меркель зробила другий укол проти COVID-19 вакциною Moderna замість AstraZeneca
Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала другу дозу вакцини проти коронавірусу COVID-19, але щеплення зробила препаратом компанії Moderna, тоді як для першого уколу використовувалася вакцина AstraZeneca.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Першу дозу вакцини проти COVID-19 Меркель отримала 16 квітня. Як пише газета "Більд", рішення використовувати інший препарат для другого щеплення, мабуть, пов'язано з тим, що постійний комітет з вакцинації Інституту вірусології імені Роберта Коха не рекомендував вакцину AstraZeneca людям старшим за 60 років, а тим, хто вже встиг зробити перший укол, радили - перейти на вакцину Moderna.
Також раніше проведені дослідження показали, що змішування AstraZeneca з іншими вакцинами може бути ефективнішим, ніж два уколи від одного і того ж виробника, зазначає видання.
Всього в Німеччині на даний момент зробили 67 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19, серед них 42,5 млн жителів отримали як мінімум один укол.
На даний момент у Німеччині зареєстровано близько 3,7 млн випадків COVID-19 і понад 90 тис. смертей від захворювання.
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