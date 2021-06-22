Меркель сделала второй укол против COVID-19 вакциной Moderna вместо AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины против коронавируса COVID-19, но прививку сделала препаратом компании Moderna, тогда как для первого укола использовалась вакцина AstraZeneca.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Первую дозу вакцины против COVID-19 Меркель получила 16 апреля. Как пишет газета "Бильд", решение использовать другой препарат для второй прививки, видимо, связано с тем, что постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха не рекомендовал вакцину AstraZeneca людям старше 60 лет, а тем, кто уже успел сделать первый укол, советовали - перейти на вакцину Moderna.

Также ранее проводимые исследования показали, что смешивание AstraZeneca с другими вакцинами может быть более эффективным, чем два укола от одного и того же производителя, отмечает издание.

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Всего в Германии на данный момент сделали 67 млн прививок против коронавируса COVID-19, среди них 42,5 млн жителей получили как минимум один укол.

На данный момент в Германии зарегистрировано около 3,7 млн случаев COVID-19 и более 90 тыс. смертей от заболевания.