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Меркель сделала второй укол против COVID-19 вакциной Moderna вместо AstraZeneca

Меркель сделала второй укол против COVID-19 вакциной Moderna вместо AstraZeneca

Канцлер Германии Ангела Меркель получила вторую дозу вакцины против коронавируса COVID-19, но прививку сделала препаратом компании Moderna, тогда как для первого укола использовалась вакцина AstraZeneca.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Первую дозу вакцины против COVID-19 Меркель получила 16 апреля. Как пишет газета "Бильд", решение использовать другой препарат для второй прививки, видимо, связано с тем, что постоянный комитет по вакцинации Института вирусологии имени Роберта Коха не рекомендовал вакцину AstraZeneca людям старше 60 лет, а тем, кто уже успел сделать первый укол, советовали - перейти на вакцину Moderna.

Также ранее проводимые исследования показали, что смешивание AstraZeneca с другими вакцинами может быть более эффективным, чем два укола от одного и того же производителя, отмечает издание.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Меркель сделали прививку вакциной AstraZeneca

Всего в Германии на данный момент сделали 67 млн прививок против коронавируса COVID-19, среди них 42,5 млн жителей получили как минимум один укол. 

На данный момент в Германии зарегистрировано около 3,7 млн случаев COVID-19 и более 90 тыс. смертей от заболевания.

Автор: 

вакцина (3815) Германия (6943) Меркель Ангела (2125) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+11
почему не Спутник V ? не доверяет бизнеспартнерам ?
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22.06.2021 18:40
+7
Пфайзер Модерна це найкраща вакцина на сьогодні і саме її потрібно колоти всім українцям!
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22.06.2021 18:39
+5
Я з самого початку казав і кажу, що вся ця "пандемія" це злочинний соціальний експеримент над людством, і теракт світового масштабу. Цілей в цього теракту та експеимента багато. Здійснити його вдалося завдяки Інтернету, ЗМІ та продажних чиновників з усіх країн. Ящик Пандори відкрили ще тоді, коли почали експерементувати з свинячими, пташиними та іншими козлячими вірусами. Тепер звернули на кажанів. Хоча найбільш страшний для людства завжди є і буде це Супер Паразит прямоходячий , безхвостий примат, який вважає себе приматом розумним. Далі це буде повторюватися, але вже в більш жорсткішій та цинічній формі терору. Так Супер Паразит тепер буде регулювати свою чисельність та шлях "розвитку", якщо третя світова не відрегулює все звичним способом.
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22.06.2021 18:49
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Правила форума Совет форумчан
Пфайзер Модерна це найкраща вакцина на сьогодні і саме її потрібно колоти всім українцям!
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22.06.2021 18:39 Ответить
3 фаза її клінічних випробувань закінчиться не раніше травня 2023 року. Раніше жодну вакцину не кололи масово до кінця 3 фази.
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22.06.2021 18:57 Ответить
Ото ж. І лише ідіоти стають першими в чергу щоб бути піддослідними мишами.
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22.06.2021 20:16 Ответить
Если всех украинцев moderna/pfizer, тогда получается тебя надо колоть спутником
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22.06.2021 19:11 Ответить
Вообще-то, компании Pfizer и Moderna выпускают разные вакцины.
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22.06.2021 19:40 Ответить
почему не Спутник V ? не доверяет бизнеспартнерам ?
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22.06.2021 18:40 Ответить
гас гасом, а вакцина врозь !
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22.06.2021 18:41 Ответить
Наверное она ещё хочет дожить до обещаной газпромовской пенсии
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22.06.2021 19:20 Ответить
до открытия СП-2 доживет с "коктейлем" ?
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22.06.2021 18:41 Ответить
Я з самого початку казав і кажу, що вся ця "пандемія" це злочинний соціальний експеримент над людством, і теракт світового масштабу. Цілей в цього теракту та експеимента багато. Здійснити його вдалося завдяки Інтернету, ЗМІ та продажних чиновників з усіх країн. Ящик Пандори відкрили ще тоді, коли почали експерементувати з свинячими, пташиними та іншими козлячими вірусами. Тепер звернули на кажанів. Хоча найбільш страшний для людства завжди є і буде це Супер Паразит прямоходячий , безхвостий примат, який вважає себе приматом розумним. Далі це буде повторюватися, але вже в більш жорсткішій та цинічній формі терору. Так Супер Паразит тепер буде регулювати свою чисельність та шлях "розвитку", якщо третя світова не відрегулює все звичним способом.
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22.06.2021 18:49 Ответить
враньё
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22.06.2021 18:50 Ответить
https://www.globalresearch.ca/inventor-mrna-interviewed-about-injection-dangers/5748269
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22.06.2021 18:58 Ответить
https://www.globalresearch.ca/15472-dead-1-5-million-injured-50-serious-reported-european-union-database-adverse-drug-reactions-covid-19-shots/5748346

В Европе зарегистрировано 15 472 смерти от вакцины и 1 509 266 стали инвалидами , при чем более 700 тысяч серьезные последствия .
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22.06.2021 19:05 Ответить
как всегда,подменяешь понятия...в статье написано после ,а не от

База данных EudraVigilance сообщает, что до 19 июня 2021 года было зарегистрировано 15 472 смертельных случая и 1 509 266 травм, зарегистрированных после инъекций четырех экспериментальных прививок COVID-19:
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22.06.2021 19:09 Ответить
Как там в мире радужных единорогов и розовых пони?
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22.06.2021 19:30 Ответить
Так умирают тоже не ОТ ковида, а ПОСЛЕ положительного результата недостоверного теста.
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22.06.2021 19:33 Ответить
кацапа оунли спешиал фо ю...

Меркель сделала второй укол против COVID-19 вакциной Moderna вместо AstraZeneca - Цензор.НЕТ 6456
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22.06.2021 19:37 Ответить
Ага. А Держстату вообще похер. Но этого умершие украинские пенсионеры не воскресли.

Ты хотя бы в курсе, как сложно сейчас даже в Киеве пенсионеру получить ЭЛЕМЕНТАРНУЮ мед. помощь? Проще сдохнуть.
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22.06.2021 19:39 Ответить
Правда вопрос в том, почему тебя так постоянно волнуют кацапские новости...
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22.06.2021 19:40 Ответить
Потому, что необходимо вернуть тебя в ТВОЮ реальность. Странно, что ты интересуешься Украинскими новостями больше, чем твоими родными, лаптестанскими.
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22.06.2021 19:42 Ответить
а тебя почему украинские?
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22.06.2021 19:52 Ответить
Потому что я родился и живу в Киеве. И твои непрекращающиеся фантазии про пуйла, рашку и кремль на это никак не влияют.
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22.06.2021 19:59 Ответить
это я фантазирую? или ты под неметцким флагом?
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22.06.2021 20:04 Ответить
слышал что-то о ВПН, или ты - начинающий пользователь компьютера?
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22.06.2021 21:19 Ответить
А зачем тебе vpn,если ты с Украины???
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24.06.2021 02:45 Ответить
Задай этот вопрос сначала моему провайдеру. А потом еще местным модераторам. Приятного общения с новыми людьми!
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24.06.2021 13:39 Ответить
Точно также от ковида в 1000 раз умерло меньше людей. Умирают от сопутствущих заболеваний , а приписывают ковиду .
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22.06.2021 19:36 Ответить
Это как если бы кому-то засадили нож в печень, а ты б заявил, что это не убийство, а просто печень с дыркой оказалась.
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22.06.2021 19:49 Ответить
Правда.
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22.06.2021 18:57 Ответить
честно говоря,количество разума на Земле величина постоянная.а население растет.
может и нужно было бы что то подрегулировать-но ,к сожалению,это бредовые фантазии кацапского воспаленного разума.их и надо бы в первую очередь отрегулировать
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22.06.2021 19:05 Ответить
Как жаль, что на Украине вакцинация тормозится. Так бы уже до конца года ГАРАНТИРОВАННО от такого мусора, как ты, планета избавилась.
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22.06.2021 19:41 Ответить
на лучше музычку послушай

https://www.youtube.com/watch?v=xHqKnzcGsLM Вчера приснился сон как в сказке Москва привилась целиком
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22.06.2021 19:48 Ответить
Не убедительно. Жирный шрифт - это конечно хорошо, НО ГДЕ КАПСЛОК? НЕВЕРЮ!
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22.06.2021 19:21 Ответить
А КАК ПИАРИЛИ ШМУРДЯК ОБМАНЫВАЯ ВЕСЬ МИР! А ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО УКОЛОТОСТЬ ШМУРДЯКОМ ПРИЗНАК БЕШЕНСТВА!
"У вакцинированных "Спутник V" нет права въезда в Украину, - Госпогранслужба."
За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной "Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ",
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22.06.2021 18:52 Ответить
Будь-яка вакцина, що містить спайк-протеїни, небезпечна. Ця технологія нова і погано досліджена.
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22.06.2021 19:04 Ответить
Меркель сделала второй укол против COVID-19 вакциной Moderna вместо AstraZeneca - Цензор.НЕТ 3550
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22.06.2021 19:31 Ответить
Кто там знает - делала или не делала.
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22.06.2021 19:44 Ответить
.

мадам знает толк в разнообразии.....
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22.06.2021 19:44 Ответить
Давно пора з цієї старої шкапи підкови зривати..
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22.06.2021 23:21 Ответить
 
 