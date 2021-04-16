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Меркель сделали прививку вакциной AstraZeneca

Меркель сделали прививку вакциной AstraZeneca

Канцлер ФРГ Ангела Меркель привилась от COVID-19 первой дозой вакцины компании AstraZeneca.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".ч

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в реализации вакцинационной кампании, и всех тех, кто привился", - процитировал слова Меркель в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Прививка - это ключ к тому, чтобы побороть пандемию", - подчеркнула канцлер.

Меркель - 66 лет, она попадает в категорию граждан, которым показана прививка вакциной AstraZeneca: людям моложе 60 в Германии прививок этой вакциной не делают из-за возможных побочных эффектов.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав Аргентины сообщил о возможности кровотечений и тромбозов после применения российской вакцины "Спутник V", - отчет

Автор: 

вакцина (3815) Германия (7074) Меркель Ангела (2125) прививка (191) COVID-19 (18608) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+4
То что шлюха-Меркель, имея возможность привиться нормальной вакциной запускает дезу ( она что - только сейчас привилась? она что привилась шмурдяком) говорит о том:
1 - что эта ***** уже опустилась до такого...
2 - о тупости дебилов, которые не могут сопоставить этой элементарщины...
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16.04.2021 18:05 Ответить
+2
Лучше спутником, и макарона тоже
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16.04.2021 17:05 Ответить
+2
Здоровья!
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16.04.2021 17:07 Ответить
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16.04.2021 17:02 Ответить
А потрібно би було даблтейком.. Супутник з присмаком Новачка...
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16.04.2021 17:02 Ответить
Лошара. У нас ОПа вакцинувалась першою і Кайзером.
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16.04.2021 17:03 Ответить
Бабушка старенькая. Пожила..
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16.04.2021 17:04 Ответить
Бабушку не жалко.
Тем более эта вакцина для 60+.
Так что,не стоить здесь это гавно рекламировать.
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16.04.2021 17:04 Ответить
співчуваю.
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16.04.2021 17:04 Ответить
Лучше спутником, и макарона тоже
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16.04.2021 17:05 Ответить
"Прививка - это ключ к тому, чтобы побороть пандемию", - подчеркнула канцлер.

Вколола себе ключ.
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16.04.2021 17:05 Ответить
Так это что же получается??? Она и от видео-встречи с Зе отмазалась таким вот рисковым образом! Прощай, Ангела... нам всем будет тебя не хватать...
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16.04.2021 17:06 Ответить
Здоровья!
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16.04.2021 17:07 Ответить
цензор є англійською. і там люди читають, бо система рахує читачів. але коменти не прочитають.
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16.04.2021 17:25 Ответить
Странно, немка ширнулась шмурдяком (по понятиям обЧества цензора).
Дааа, немцы они такие, умом не понять, спутником не измерить)
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16.04.2021 18:40 Ответить
Очередной удар для порохоботов. Сегодня явно не их день.
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16.04.2021 17:13 Ответить
Тебе Порошенко в рот насрал?
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16.04.2021 17:25 Ответить
Да мне Порошенко побоку сейчас. Хотя его и следовало бы судить за госизмену. А вот шавок которые боготворят этого преступника всегда приятно ткнуть лицом в их же дерьмо которые они тут льют. В том числе и на эту вакцину.
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16.04.2021 17:29 Ответить
То что шлюха-Меркель, имея возможность привиться нормальной вакциной запускает дезу ( она что - только сейчас привилась? она что привилась шмурдяком) говорит о том:
1 - что эта ***** уже опустилась до такого...
2 - о тупости дебилов, которые не могут сопоставить этой элементарщины...
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16.04.2021 18:05 Ответить
Не обращайте внимания, НОРМАЛЬНЫЕ, РАЗУМНЫЕ люди априори записаны в порохоботы. И именно порохоботы льют негатив на астру) ЗЕбилов не понять и куем не измерЯТЬ).
Мозги у них на ..ЯТЬ(
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16.04.2021 18:48 Ответить
Я, пости порохобот, уже давно ширнулся астрой с зеныком)

Ваше замечание нанесло непоправимый удар, мине теперь зась и смерть.

Интересно, а что вам прилетит и куда?)))
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16.04.2021 18:43 Ответить
Ну і ..? Меркель 66 років.
"https://www.slovoidilo.ua/2021/03/04/novyna/suspilstvo/lyashko-zapevnyv-vakcyna-astrazeneca-pidxodyt-lyudyam-starshym-60-rokiv Вакцина AstraZeneca підходить людям старше 60 років ".
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16.04.2021 17:16 Ответить
Не читайте ЗМІ. Краще йдіть до першоджерел від науки!
******* працівники найстарішої професій (журна_хвойда, 2 в одному) навчилися вихватувати по 2-3 слова з тексту, та будувати ДОСТОВІРНУ картину(
А лохи хавають.
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16.04.2021 18:53 Ответить
Браво! Меркель, как паршивая овца - укололась последней.
Маразм наконец смог побороть инстинкт самосохранения ))
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16.04.2021 17:20 Ответить
Шлюха уже опустилась до выступления в рекламе левого шмурдяка...
Немчура всегда была продажной вследствие своей жадности.
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16.04.2021 17:24 Ответить
Шмурдяк, це джонсон та джонсон, навіть супутник не такий шмурдяк (тут справа в джерелі вакцини, нах таку), шмурдяк - синовак.
Астразенека стала жертвою *перша на ринку*. Але це не означає - гірша)

Пані дочекалася, поки не набереться стаистика, та зробила вибір.
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16.04.2021 19:01 Ответить
Меркель сделали прививку вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1694
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16.04.2021 17:27 Ответить
Це їй за злив України, тримаємо кулачки щоб чудо-вакцина спрацювала як треба
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16.04.2021 17:28 Ответить
Ясно-о... Ждала пока мы с супругой сделаем вакцину АстраЗенека,посмотрела что,да как,и через неделю она тоже вакцинировалась...
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16.04.2021 17:40 Ответить
Ви не так уже і не праві!
Вона таки турбується про себе!
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16.04.2021 19:03 Ответить
Бабулька потрапила під акцію: ширнись вакциною і отримай білі тапки в подарунок
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16.04.2021 17:41 Ответить
Хана бабке.
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16.04.2021 18:21 Ответить
Трындец бабушке!
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16.04.2021 19:01 Ответить
Она и вас переживет.
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16.04.2021 19:04 Ответить
Так она же уже делала прививку ранее ?
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16.04.2021 19:27 Ответить
дас ист зрада-зрада унд шмурдяк-щмурдяк.
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17.04.2021 02:55 Ответить
 
 