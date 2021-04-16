Меркель сделали прививку вакциной AstraZeneca

Канцлер ФРГ Ангела Меркель привилась от COVID-19 первой дозой вакцины компании AstraZeneca.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".ч

"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в реализации вакцинационной кампании, и всех тех, кто привился", - процитировал слова Меркель в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Прививка - это ключ к тому, чтобы побороть пандемию", - подчеркнула канцлер.

Меркель - 66 лет, она попадает в категорию граждан, которым показана прививка вакциной AstraZeneca: людям моложе 60 в Германии прививок этой вакциной не делают из-за возможных побочных эффектов.

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