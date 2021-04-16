Меркель сделали прививку вакциной AstraZeneca
Канцлер ФРГ Ангела Меркель привилась от COVID-19 первой дозой вакцины компании AstraZeneca.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".ч
"Я рада, что сегодня мне сделали первую прививку AstraZeneca. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в реализации вакцинационной кампании, и всех тех, кто привился", - процитировал слова Меркель в Twitter представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
"Прививка - это ключ к тому, чтобы побороть пандемию", - подчеркнула канцлер.
Меркель - 66 лет, она попадает в категорию граждан, которым показана прививка вакциной AstraZeneca: людям моложе 60 в Германии прививок этой вакциной не делают из-за возможных побочных эффектов.
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Тем более эта вакцина для 60+.
Так что,не стоить здесь это гавно рекламировать.
Вколола себе ключ.
Дааа, немцы они такие, умом не понять, спутником не измерить)
1 - что эта ***** уже опустилась до такого...
2 - о тупости дебилов, которые не могут сопоставить этой элементарщины...
Мозги у них на ..ЯТЬ(
Ваше замечание нанесло непоправимый удар, мине теперь зась и смерть.
Интересно, а что вам прилетит и куда?)))
"https://www.slovoidilo.ua/2021/03/04/novyna/suspilstvo/lyashko-zapevnyv-vakcyna-astrazeneca-pidxodyt-lyudyam-starshym-60-rokiv Вакцина AstraZeneca підходить людям старше 60 років ".
******* працівники найстарішої професій (журна_хвойда, 2 в одному) навчилися вихватувати по 2-3 слова з тексту, та будувати ДОСТОВІРНУ картину(
А лохи хавають.
Маразм наконец смог побороть инстинкт самосохранения ))
Немчура всегда была продажной вследствие своей жадности.
Астразенека стала жертвою *перша на ринку*. Але це не означає - гірша)
Пані дочекалася, поки не набереться стаистика, та зробила вибір.
Вона таки турбується про себе!