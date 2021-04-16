Меркель зробили щеплення вакциною AstraZeneca

Канцлерку ФРН Ангелу Меркель прищепили від COVID-19 першою дозою вакцини компанії AstraZeneca.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у реалізації вакцинаційної кампанії, і всім тим, хто прищепився", - процитував слова Меркель у Twitter представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію", - наголосила канцлер.

Меркель - 66 років, вона потрапляє до категорії громадян, яким показано щеплення вакциною AstraZeneca: людям молодше 60 років у Німеччині щеплень цією вакциною не роблять через можливі побічні ефекти.

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