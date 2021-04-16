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Меркель зробили щеплення вакциною AstraZeneca
Канцлерку ФРН Ангелу Меркель прищепили від COVID-19 першою дозою вакцини компанії AstraZeneca.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у реалізації вакцинаційної кампанії, і всім тим, хто прищепився", - процитував слова Меркель у Twitter представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.
"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію", - наголосила канцлер.
Меркель - 66 років, вона потрапляє до категорії громадян, яким показано щеплення вакциною AstraZeneca: людям молодше 60 років у Німеччині щеплень цією вакциною не роблять через можливі побічні ефекти.
Топ коментарі
+4 WiM
показати весь коментар16.04.2021 18:05 Відповісти Посилання
+2 user009
показати весь коментар16.04.2021 17:05 Відповісти Посилання
+2 Степан Терен
показати весь коментар16.04.2021 17:07 Відповісти Посилання
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Тем более эта вакцина для 60+.
Так что,не стоить здесь это гавно рекламировать.
Вколола себе ключ.
Дааа, немцы они такие, умом не понять, спутником не измерить)
1 - что эта ***** уже опустилась до такого...
2 - о тупости дебилов, которые не могут сопоставить этой элементарщины...
Мозги у них на ..ЯТЬ(
Ваше замечание нанесло непоправимый удар, мине теперь зась и смерть.
Интересно, а что вам прилетит и куда?)))
"https://www.slovoidilo.ua/2021/03/04/novyna/suspilstvo/lyashko-zapevnyv-vakcyna-astrazeneca-pidxodyt-lyudyam-starshym-60-rokiv Вакцина AstraZeneca підходить людям старше 60 років ".
******* працівники найстарішої професій (журна_хвойда, 2 в одному) навчилися вихватувати по 2-3 слова з тексту, та будувати ДОСТОВІРНУ картину(
А лохи хавають.
Маразм наконец смог побороть инстинкт самосохранения ))
Немчура всегда была продажной вследствие своей жадности.
Астразенека стала жертвою *перша на ринку*. Але це не означає - гірша)
Пані дочекалася, поки не набереться стаистика, та зробила вибір.
Вона таки турбується про себе!