УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12670 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 758 35

Меркель зробили щеплення вакциною AstraZeneca

Меркель зробили щеплення вакциною AstraZeneca

Канцлерку ФРН Ангелу Меркель прищепили від COVID-19 першою дозою вакцини компанії AstraZeneca.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь у реалізації вакцинаційної кампанії, і всім тим, хто прищепився", - процитував слова Меркель у Twitter представник уряду ФРН Штеффен Зайберт.

"Щеплення - це ключ до того, щоб побороти пандемію", - наголосила канцлер.

Меркель - 66 років, вона потрапляє до категорії громадян, яким показано щеплення вакциною AstraZeneca: людям молодше 60 років у Німеччині щеплень цією вакциною не роблять через можливі побічні ефекти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов наполягає на необхідності виробництва української вакцини проти коронавірусу: "Якщо почнемо зараз, то через три роки матимемо вакцини"

Автор: 

вакцина (4419) Німеччина (7484) Меркель Ангела (1139) щеплення (174) COVID-19 (19765) AstraZeneca (140)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+4
То что шлюха-Меркель, имея возможность привиться нормальной вакциной запускает дезу ( она что - только сейчас привилась? она что привилась шмурдяком) говорит о том:
1 - что эта ***** уже опустилась до такого...
2 - о тупости дебилов, которые не могут сопоставить этой элементарщины...
показати весь коментар
16.04.2021 18:05 Відповісти
+2
Лучше спутником, и макарона тоже
показати весь коментар
16.04.2021 17:05 Відповісти
+2
Здоровья!
показати весь коментар
16.04.2021 17:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
За что ?
показати весь коментар
16.04.2021 17:02 Відповісти
А потрібно би було даблтейком.. Супутник з присмаком Новачка...
показати весь коментар
16.04.2021 17:02 Відповісти
Лошара. У нас ОПа вакцинувалась першою і Кайзером.
показати весь коментар
16.04.2021 17:03 Відповісти
Бабушка старенькая. Пожила..
показати весь коментар
16.04.2021 17:04 Відповісти
Бабушку не жалко.
Тем более эта вакцина для 60+.
Так что,не стоить здесь это гавно рекламировать.
показати весь коментар
16.04.2021 17:04 Відповісти
співчуваю.
показати весь коментар
16.04.2021 17:04 Відповісти
Лучше спутником, и макарона тоже
показати весь коментар
16.04.2021 17:05 Відповісти
"Прививка - это ключ к тому, чтобы побороть пандемию", - подчеркнула канцлер.

Вколола себе ключ.
показати весь коментар
16.04.2021 17:05 Відповісти
Так это что же получается??? Она и от видео-встречи с Зе отмазалась таким вот рисковым образом! Прощай, Ангела... нам всем будет тебя не хватать...
показати весь коментар
16.04.2021 17:06 Відповісти
Здоровья!
показати весь коментар
16.04.2021 17:07 Відповісти
цензор є англійською. і там люди читають, бо система рахує читачів. але коменти не прочитають.
показати весь коментар
16.04.2021 17:25 Відповісти
Странно, немка ширнулась шмурдяком (по понятиям обЧества цензора).
Дааа, немцы они такие, умом не понять, спутником не измерить)
показати весь коментар
16.04.2021 18:40 Відповісти
Очередной удар для порохоботов. Сегодня явно не их день.
показати весь коментар
16.04.2021 17:13 Відповісти
Тебе Порошенко в рот насрал?
показати весь коментар
16.04.2021 17:25 Відповісти
Да мне Порошенко побоку сейчас. Хотя его и следовало бы судить за госизмену. А вот шавок которые боготворят этого преступника всегда приятно ткнуть лицом в их же дерьмо которые они тут льют. В том числе и на эту вакцину.
показати весь коментар
16.04.2021 17:29 Відповісти
То что шлюха-Меркель, имея возможность привиться нормальной вакциной запускает дезу ( она что - только сейчас привилась? она что привилась шмурдяком) говорит о том:
1 - что эта ***** уже опустилась до такого...
2 - о тупости дебилов, которые не могут сопоставить этой элементарщины...
показати весь коментар
16.04.2021 18:05 Відповісти
Не обращайте внимания, НОРМАЛЬНЫЕ, РАЗУМНЫЕ люди априори записаны в порохоботы. И именно порохоботы льют негатив на астру) ЗЕбилов не понять и куем не измерЯТЬ).
Мозги у них на ..ЯТЬ(
показати весь коментар
16.04.2021 18:48 Відповісти
Я, пости порохобот, уже давно ширнулся астрой с зеныком)

Ваше замечание нанесло непоправимый удар, мине теперь зась и смерть.

Интересно, а что вам прилетит и куда?)))
показати весь коментар
16.04.2021 18:43 Відповісти
Ну і ..? Меркель 66 років.
"https://www.slovoidilo.ua/2021/03/04/novyna/suspilstvo/lyashko-zapevnyv-vakcyna-astrazeneca-pidxodyt-lyudyam-starshym-60-rokiv Вакцина AstraZeneca підходить людям старше 60 років ".
показати весь коментар
16.04.2021 17:16 Відповісти
Не читайте ЗМІ. Краще йдіть до першоджерел від науки!
******* працівники найстарішої професій (журна_хвойда, 2 в одному) навчилися вихватувати по 2-3 слова з тексту, та будувати ДОСТОВІРНУ картину(
А лохи хавають.
показати весь коментар
16.04.2021 18:53 Відповісти
Браво! Меркель, как паршивая овца - укололась последней.
Маразм наконец смог побороть инстинкт самосохранения ))
показати весь коментар
16.04.2021 17:20 Відповісти
Шлюха уже опустилась до выступления в рекламе левого шмурдяка...
Немчура всегда была продажной вследствие своей жадности.
показати весь коментар
16.04.2021 17:24 Відповісти
Шмурдяк, це джонсон та джонсон, навіть супутник не такий шмурдяк (тут справа в джерелі вакцини, нах таку), шмурдяк - синовак.
Астразенека стала жертвою *перша на ринку*. Але це не означає - гірша)

Пані дочекалася, поки не набереться стаистика, та зробила вибір.
показати весь коментар
16.04.2021 19:01 Відповісти
Меркель сделали прививку вакциной AstraZeneca - Цензор.НЕТ 1694
показати весь коментар
16.04.2021 17:27 Відповісти
Це їй за злив України, тримаємо кулачки щоб чудо-вакцина спрацювала як треба
показати весь коментар
16.04.2021 17:28 Відповісти
Ясно-о... Ждала пока мы с супругой сделаем вакцину АстраЗенека,посмотрела что,да как,и через неделю она тоже вакцинировалась...
показати весь коментар
16.04.2021 17:40 Відповісти
Ви не так уже і не праві!
Вона таки турбується про себе!
показати весь коментар
16.04.2021 19:03 Відповісти
Бабулька потрапила під акцію: ширнись вакциною і отримай білі тапки в подарунок
показати весь коментар
16.04.2021 17:41 Відповісти
Хана бабке.
показати весь коментар
16.04.2021 18:21 Відповісти
Трындец бабушке!
показати весь коментар
16.04.2021 19:01 Відповісти
Она и вас переживет.
показати весь коментар
16.04.2021 19:04 Відповісти
Так она же уже делала прививку ранее ?
показати весь коментар
16.04.2021 19:27 Відповісти
дас ист зрада-зрада унд шмурдяк-щмурдяк.
показати весь коментар
17.04.2021 02:55 Відповісти
 
 