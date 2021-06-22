Домашній арешт Антоненку продовжили ще на два місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив домашній арешт музикантові Андрію Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

За словами адвоката Антоненка Дмитра Кругового, термін домашнього арешту Антоненка мав закінчитися 29 червня. Але судді задовольнили клопотання прокурора і продовжили термін дії домашнього арешту на 60 днів - до 20 серпня.

"Що стосується пані Юлії Кузьменко, то її адвокат пан Безпалий сьогодні поставив перед судом питання про дострокову зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання, але клопотання сторони обвинувачення було задоволено, а сторони захисту - залишені без задоволення", - розповів Круговий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антоненко просив скасувати домашній арешт, щоб ходити на роботу. Суд відмовив.

Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються з тими ж запобіжними заходами - цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугарь, перебуває під заставою

Наступне засідання у справі відбудеться об 11:00 29 червня. Суд продовжить вивчати матеріали сторони обвинувачення. Очікують, що на цьому засіданні судді перейдуть до 17 тому з 26, де будуть так звані "прослушки".