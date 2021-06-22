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Новини Убивство Шеремета
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Домашній арешт Антоненку продовжили ще на два місяці

Домашній арешт Антоненку продовжили ще на два місяці

Шевченківський районний суд Києва продовжив домашній арешт музикантові Андрію Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Суспільне".

За словами адвоката Антоненка Дмитра Кругового, термін домашнього арешту Антоненка мав закінчитися 29 червня. Але судді задовольнили клопотання прокурора і продовжили термін дії домашнього арешту на 60 днів - до 20 серпня.

"Що стосується пані Юлії Кузьменко, то її адвокат пан Безпалий сьогодні поставив перед судом питання про дострокову зміну запобіжного заходу з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов'язання, але клопотання сторони обвинувачення було задоволено, а сторони захисту - залишені без задоволення", - розповів Круговий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антоненко просив скасувати домашній арешт, щоб ходити на роботу. Суд відмовив.

Таким чином, Кузьменко та Антоненко залишаються з тими ж запобіжними заходами - цілодобовим домашнім арештом з електронним браслетом. Третя підозрювана, Яна Дугарь, перебуває під заставою

Наступне засідання у справі відбудеться об 11:00 29 червня. Суд продовжить вивчати матеріали сторони обвинувачення. Очікують, що на цьому засіданні судді перейдуть до 17 тому з 26, де будуть так звані "прослушки".

Автор: 

домашній арешт (196) запобіжний захід (484) Антоненко Андрій (252) Кузьменко Юлія (165)


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Зате Янка шашні із Зе крутить.
Як Надька з хутіном.
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22.06.2021 20:39 Відповісти
Мля ну вот реально нет слов... Какие вам, зелевыборцам, нужны еще аргументы за ваш дебильный выбор?
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22.06.2021 20:43 Відповісти
У зебилов мозгов нет чтобы аргументы осмысливать .
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22.06.2021 21:17 Відповісти
Для них само слово "аргумент" уже угроза комфорта в личном пространстве осмысления жизни на шашлычках.
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22.06.2021 21:31 Відповісти
Скотиняки і блд@тво !
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22.06.2021 21:00 Відповісти
Хуже - враги -путлерасты ! Прикрывают настоящих УБИЙЦ Лукашенко путлера и их палачей
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22.06.2021 21:17 Відповісти
...ничего не предьявляют и держат ...чтобы это значило?
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22.06.2021 21:49 Відповісти
зеленой гнуси и его шакалу бэбэбэкову с ручными судейками и прокурорчиками это бочиной выйдет.
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22.06.2021 22:47 Відповісти
Зеленский отброс
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23.06.2021 01:14 Відповісти
 
 