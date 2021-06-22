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Новости Убийство Шеремета
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Домашний арест Антоненко продлили ещё на два месяца

Домашний арест Антоненко продлили ещё на два месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил домашний арест музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

По словам адвоката Антоненко Дмитрия Кругового, срок домашнего ареста Антоненко должен был истечь 29 июня. Но судьи удовлетворили ходатайство прокурора и продлили срок действия домашнего ареста на 60 дней - до 20 августа.

"Что касается госпожи Юлии Кузьменко, то ее адвокат господин Беспалый сегодня поставил перед судом вопрос о досрочном изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство, но ходатайство стороны обвинения было удовлетворено, а стороны защиты - оставлено без удовлетворения", - рассказал Круговой.

Читайте: Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал.

Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются с теми же мерами пресечения - круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом

Следующее заседание по делу состоится в 11:00 29 июня. Суд продолжит исследовать материалы стороны обвинения. Ожидают, что на этом заседании судьи перейдут к 17 том из 26, где будут так называемые "прослушки".

Также читайте: Дугарь в ОП встречалась с членами консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, - адвокат Ореховский

Автор: 

домашний арест (187) мера пресечения (453) Антоненко Андрей (260) Кузьменко Юлия (168)


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Зате Янка шашні із Зе крутить.
Як Надька з хутіном.
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22.06.2021 20:39 Ответить
Мля ну вот реально нет слов... Какие вам, зелевыборцам, нужны еще аргументы за ваш дебильный выбор?
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22.06.2021 20:43 Ответить
У зебилов мозгов нет чтобы аргументы осмысливать .
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22.06.2021 21:17 Ответить
Для них само слово "аргумент" уже угроза комфорта в личном пространстве осмысления жизни на шашлычках.
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22.06.2021 21:31 Ответить
Скотиняки і блд@тво !
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22.06.2021 21:00 Ответить
Хуже - враги -путлерасты ! Прикрывают настоящих УБИЙЦ Лукашенко путлера и их палачей
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22.06.2021 21:17 Ответить
...ничего не предьявляют и держат ...чтобы это значило?
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22.06.2021 21:49 Ответить
зеленой гнуси и его шакалу бэбэбэкову с ручными судейками и прокурорчиками это бочиной выйдет.
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22.06.2021 22:47 Ответить
Зеленский отброс
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23.06.2021 01:14 Ответить
 
 