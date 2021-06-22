Домашний арест Антоненко продлили ещё на два месяца

Шевченковский районный суд Киева продлил домашний арест музыканту Андрею Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Суспільне".

По словам адвоката Антоненко Дмитрия Кругового, срок домашнего ареста Антоненко должен был истечь 29 июня. Но судьи удовлетворили ходатайство прокурора и продлили срок действия домашнего ареста на 60 дней - до 20 августа.

"Что касается госпожи Юлии Кузьменко, то ее адвокат господин Беспалый сегодня поставил перед судом вопрос о досрочном изменении меры пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство, но ходатайство стороны обвинения было удовлетворено, а стороны защиты - оставлено без удовлетворения", - рассказал Круговой.

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Таким образом, Кузьменко и Антоненко остаются с теми же мерами пресечения - круглосуточным домашним арестом с электронным браслетом. Третья подозреваемая, Яна Дугарь, находится под залогом

Следующее заседание по делу состоится в 11:00 29 июня. Суд продолжит исследовать материалы стороны обвинения. Ожидают, что на этом заседании судьи перейдут к 17 том из 26, где будут так называемые "прослушки".

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