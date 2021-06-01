Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал.

Шевченковский районный суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под круглосуточным домашним арестом.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит", - сообщила Голуб.

Защита Антоненко просила изменить ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

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Сам Антоненко просил удовлетворить ходатайство его адвокатов. Он пояснил, что, пока находился под стражей, его жена потеряла работу, содержание детей "сейчас у нас получается не лучшим образом". Антоненко просил изменить ему меру пресечения, чтобы он мог посещать службу.

Прокурор возразил относительно удовлетворения этого ходатайства.

Суд оставил это ходатайство защиты Антоненко без удовлетворения.

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Также во время заседания были исследованы материалы, ранее предоставленные прокурором, среди которых - протокол осмотра вещей и документов, в частности, фото одной из обвиняемых по этому делу, Яны Дугарь, поручение о проведении следственных действий, в частности, о допросах ряда лиц, документы, которые содержат информацию об имущественном состоянии и доходах обвиняемых.

Рассмотрение дела отложено на 13:00 8 июня.