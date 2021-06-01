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Новости Общество Убийство Шеремета
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суд (24695) домашний арест (169) мера пресечения (356) Антоненко Андрей (259)

Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал.

Новости Цензор.НЕТ Общество

Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал.

Шевченковский районный суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под круглосуточным домашним арестом.

Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит", - сообщила Голуб.

Защита Антоненко просила изменить ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.

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Сам Антоненко просил удовлетворить ходатайство его адвокатов. Он пояснил, что, пока находился под стражей, его жена потеряла работу, содержание детей "сейчас у нас получается не лучшим образом". Антоненко просил изменить ему меру пресечения, чтобы он мог посещать службу.

Прокурор возразил относительно удовлетворения этого ходатайства.

Суд оставил это ходатайство защиты Антоненко без удовлетворения.

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Также во время заседания были исследованы материалы, ранее предоставленные прокурором, среди которых - протокол осмотра вещей и документов, в частности, фото одной из обвиняемых по этому делу, Яны Дугарь, поручение о проведении следственных действий, в частности, о допросах ряда лиц, документы, которые содержат информацию об имущественном состоянии и доходах обвиняемых.

Рассмотрение дела отложено на 13:00 8 июня.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Зеублюдок членограй , как огня боится патриотов ! Украл у человека здоровье и два года жизни , репутацию !
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01.06.2021 19:48
+11
"Железобетонные доказательства" рассыпались в пух и прах, а человека до сих пор держат на ниточке...
Что им от Андрюхи еще надо?
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01.06.2021 20:05
+7
Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал. - Цензор.НЕТ 3248
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01.06.2021 19:55
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Зеублюдок членограй , как огня боится патриотов ! Украл у человека здоровье и два года жизни , репутацию !
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01.06.2021 19:48 Ответить
Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал. - Цензор.НЕТ 3248
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01.06.2021 19:55 Ответить
Антоненко просив скасувати домашній арешт, щоб ходити на роботу. Суд відмовив. - Цензор.НЕТ 4772
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01.06.2021 23:39 Ответить
Дебіли. Людина під домашнім арештом при таких звинуваченнях!
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01.06.2021 19:48 Ответить
В тюрьмы ЧК не допускались с проверками наблюдательные комиссии, а жалобы заключенных, как правило, игнорировались

Рост популярности спецслужб за период, практически совпадающий со временем пребывания Владимира Путина у власти, зафиксировал опрос ФОМа:

в 2001 г. доля положительно и отрицательно оценивающих работу спецслужб была примерно равной: 35 и 34% соответственно, а в январе 2018 г. доля оценивших их деятельность положительно выросла почти вдвое - до 66%, а отрицательно - снизилась втрое до 12%.
За это же время доля россиян, считающих службу в ФСБ привлекательной, выросла с 42 до 69% (среди молодежи до 30 лет - с 42 до 76%), а тех, кто считает ее непрестижной, стало, напротив, значительно меньше - 34 и 11% (среди молодежи - 45 и 15%). В глазах почти половины (45%) россиян служба в органах безопасности - хорошая перспектива для молодежи: столько опрошенных хотели бы, чтобы их дети и внуки стали чекистами (в 2001 г. таких было 29%).
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01.06.2021 19:54 Ответить
ЗЕдебіл взагалі на роботу не ходить. Відосікі з під крапельниь тікі записує на дачє, яку обіцяв діткам віддати . Падла малоросська! Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал. - Цензор.НЕТ 2369
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01.06.2021 19:59 Ответить
"Железобетонные доказательства" рассыпались в пух и прах, а человека до сих пор держат на ниточке...
Что им от Андрюхи еще надо?
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01.06.2021 20:05 Ответить
Видно сильно взъелись клоун с авакяном на Антоненко, никак не осмелятся его освободить. Хотят раскрыть убийство Шеремета, а вот истинного убийцу не нашли, ну вот и решили найти козла отпущения. Ну, а это им очень дорого обойдётся, такое не проходит ненаказуемое.
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01.06.2021 20:12 Ответить
Работа ни волк в лес не убежит Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал. - Цензор.НЕТ 964да и кони от работы дохнут ..
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01.06.2021 20:21 Ответить
В США два брата незаконно двадцать лет отсидели в тюрьме.....
За каждый год им выплатили по 1 млн.у.е. + еще что-то.....
Аваков и Зеля готовы раскошелиться !?
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01.06.2021 20:26 Ответить
Суд відхилив, бо не знає, що таке робота. Судді не працюють, а беруть хабарі.
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01.06.2021 21:17 Ответить
За нормальної влади необхідний закон, за яким відшкодування шкоди за незаконне тримання під вартою здійснюється не за рахунок бюджету, а за рахунок майна суддів-прокурворів та їх бл-ьких родичів, майновий стан яких перевищує отримані доходи.
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02.06.2021 10:16 Ответить
 
 