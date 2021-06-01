Антоненко просил отменить домашний арест, чтобы ходить на работу. Суд отказал.
Новости Цензор.НЕТ Общество
Шевченковский районный суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под круглосуточным домашним арестом.
Об этом объявила председательствующая судья Оксана Голуб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Суд постановил: ходатайство защитника Кругового об изменении меры пресечения Антоненко оставить без удовлетворения. Постановление окончательное, обжалованию не подлежит", - сообщила Голуб.
Защита Антоненко просила изменить ему меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на личное обязательство.
Сам Антоненко просил удовлетворить ходатайство его адвокатов. Он пояснил, что, пока находился под стражей, его жена потеряла работу, содержание детей "сейчас у нас получается не лучшим образом". Антоненко просил изменить ему меру пресечения, чтобы он мог посещать службу.
Прокурор возразил относительно удовлетворения этого ходатайства.
Суд оставил это ходатайство защиты Антоненко без удовлетворения.
Также во время заседания были исследованы материалы, ранее предоставленные прокурором, среди которых - протокол осмотра вещей и документов, в частности, фото одной из обвиняемых по этому делу, Яны Дугарь, поручение о проведении следственных действий, в частности, о допросах ряда лиц, документы, которые содержат информацию об имущественном состоянии и доходах обвиняемых.
Рассмотрение дела отложено на 13:00 8 июня.
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Рост популярности спецслужб за период, практически совпадающий со временем пребывания Владимира Путина у власти, зафиксировал опрос ФОМа:
в 2001 г. доля положительно и отрицательно оценивающих работу спецслужб была примерно равной: 35 и 34% соответственно, а в январе 2018 г. доля оценивших их деятельность положительно выросла почти вдвое - до 66%, а отрицательно - снизилась втрое до 12%.
За это же время доля россиян, считающих службу в ФСБ привлекательной, выросла с 42 до 69% (среди молодежи до 30 лет - с 42 до 76%), а тех, кто считает ее непрестижной, стало, напротив, значительно меньше - 34 и 11% (среди молодежи - 45 и 15%). В глазах почти половины (45%) россиян служба в органах безопасности - хорошая перспектива для молодежи: столько опрошенных хотели бы, чтобы их дети и внуки стали чекистами (в 2001 г. таких было 29%).
Что им от Андрюхи еще надо?
За каждый год им выплатили по 1 млн.у.е. + еще что-то.....
Аваков и Зеля готовы раскошелиться !?