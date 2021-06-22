Капітана поліції затримали під час одержання хабаря на Харківщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі інспектора сектора реагування патрульної поліції Богодухівського райвідділу ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

У червні мешканка міста Коломак в'їхала на автомобілі в паркан селищної ради, частково його пошкодивши. За непритягнення жінки до адміністративної відповідальності капітан поліції зажадав 35 тис. грн, однак згодом зменшив суму.

18 червня 2021 на вимогу інспектора з ним зустрівся знайомий дівчини, який і був власником автомобіля, щоб передати гроші.

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Затриманому поліцейському повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.