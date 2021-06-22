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Новини Хабарники
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Капітана поліції затримали під час одержання хабаря на Харківщині, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали на хабарі інспектора сектора реагування патрульної поліції Богодухівського райвідділу ГУ Нацполіції в Харківській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Капітана поліції затримали під час одержання хабаря на Харківщині, - ДБР 01

У червні мешканка міста Коломак в'їхала на автомобілі в паркан селищної ради, частково його пошкодивши. За непритягнення жінки до адміністративної відповідальності капітан поліції зажадав 35 тис. грн, однак згодом зменшив суму.

18 червня 2021 на вимогу інспектора з ним зустрівся знайомий дівчини, який і був власником автомобіля, щоб передати гроші.

Капітана поліції затримали під час одержання хабаря на Харківщині, - ДБР 02

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Капітана поліції затримали під час одержання хабаря на Харківщині, - ДБР 03

Затриманому поліцейському повідомлено про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із конфіскацією майна.

Автор: 

хабар (4697) Нацполіція (15147) Харківщина (6054) ДБР (3482)


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я уже за....бался писать, что все зло в Украине от силовиков. особенно негативно высказался на слова спикера ВР что министр мвд на своем месте. проституция наркота обмениики янтарь пдд весь криминал. ну все, **** под ними. какие нах.....реформы?
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22.06.2021 21:58 Відповісти
я еще могу понять ретуширование фейса сотрудников, осуществлявших задержание, но зачем ретушировать морду задержанного? потому что это фейковое задержание?
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22.06.2021 22:12 Відповісти
надо мвд еще миллиард выделить из ковидного фонда ..катастрофически нехватает
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22.06.2021 22:14 Відповісти
Полиция, нет ничего нормального в этих
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22.06.2021 22:38 Відповісти
ну все коЛЛеги на Ленд Крузерах, а он таки на гомноВАЗе...
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22.06.2021 22:43 Відповісти
 
 