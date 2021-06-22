Капитан полиции задержан при получении взятки на Харьковщине, - ГБР. ФОТО
Правоохранители задержали на взятке инспектора сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского райотдела ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
В июне жительница города Коломак въехала на автомобиле в забор поселкового совета, частично его повредив. За непривлечение женщины к административной ответственности капитан полиции потребовал 35 тыс. грн, однако впоследствии уменьшил сумму.
18 июня 2021 по требованию инспектора с ним встретился знакомый девушки, который и был владельцем автомобиля, чтобы передать деньги.
Задержанному полицейскому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
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