Капитан полиции задержан при получении взятки на Харьковщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке инспектора сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского райотдела ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

В июне жительница города Коломак въехала на автомобиле в забор поселкового совета, частично его повредив. За непривлечение женщины к административной ответственности капитан полиции потребовал 35 тыс. грн, однако впоследствии уменьшил сумму.

18 июня 2021 по требованию инспектора с ним встретился знакомый девушки, который и был владельцем автомобиля, чтобы передать деньги.

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Задержанному полицейскому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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