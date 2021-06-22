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Капитан полиции задержан при получении взятки на Харьковщине, - ГБР. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке инспектора сектора реагирования патрульной полиции Богодуховского райотдела ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Капитан полиции задержан при получении взятки на Харьковщине, - ГБР 01

В июне жительница города Коломак въехала на автомобиле в забор поселкового совета, частично его повредив. За непривлечение женщины к административной ответственности капитан полиции потребовал 35 тыс. грн, однако впоследствии уменьшил сумму.

18 июня 2021 по требованию инспектора с ним встретился знакомый девушки, который и был владельцем автомобиля, чтобы передать деньги.

Капитан полиции задержан при получении взятки на Харьковщине, - ГБР 02

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Капитан полиции задержан при получении взятки на Харьковщине, - ГБР 03

Задержанному полицейскому сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

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Автор: 

взятка (6155) Нацполиция (16442) Харьковщина (5577) ГБР (2979)


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я уже за....бался писать, что все зло в Украине от силовиков. особенно негативно высказался на слова спикера ВР что министр мвд на своем месте. проституция наркота обмениики янтарь пдд весь криминал. ну все, **** под ними. какие нах.....реформы?
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22.06.2021 21:58 Ответить
я еще могу понять ретуширование фейса сотрудников, осуществлявших задержание, но зачем ретушировать морду задержанного? потому что это фейковое задержание?
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22.06.2021 22:12 Ответить
надо мвд еще миллиард выделить из ковидного фонда ..катастрофически нехватает
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22.06.2021 22:14 Ответить
Полиция, нет ничего нормального в этих
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22.06.2021 22:38 Ответить
ну все коЛЛеги на Ленд Крузерах, а он таки на гомноВАЗе...
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22.06.2021 22:43 Ответить
 
 