Частина податків в Україні потребує пом'якшення, щоб поліпшити інвестиційну привабливість, - економіст

Україні необхідно пом'якшити частину податків, щоб залучити інвестиції, які стимулюватимуть економічне зростання.

Про це заявив економіст, радник президента України Олег Устенко.

"У цьому році ми очікуємо зростання на рівні близько 4,5%. Є різні оцінки, починаючи від 3,5 до 5,5%, але базовий прогноз - 4,5%. За рахунок чого буде це зростання? За рахунок споживання домогосподарств: ми очікуємо, що воно буде збільшено. Також ми очікуємо, що активізується інвестиційна діяльність, після провального минулого року, коли був реально мінус майже 25% з інвестицій", - розповів Устенко в ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, кожен додатковий мільярд доларів інвестицій в країну дає можливість приросту 0,1-0,5 процентних пункту до так званого природного рівня економічного зростання. "Тобто, наприклад, якщо на наступний рік прогноз стоїть 3,5% зі зростання, а країна отримала б 10 мільярдів доларів припливу прямих іноземних інвестицій - це означало б, що ми б могли підняти зростання до рівня плюс 5 відсоткових пунктів, тобто, довести його до 8,5%", - пояснив Устенко. Економіст підкреслив: зниження податкового тиску на бізнес стане стимулом для зростання інвестицій. "Частина податків потребує негайного пом'якшення, зменшення податкового тиску, для того щоб зробити нас більш конкурентними, конкурентоспроможними з точки зору того, коли ми намагаємося затягнути сюди інвестиційний ресурс", - підсумував Устенко.

Нагадаємо, на початку червня уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу України, яким підвищуються ставки податків для цілої низки галузей. Американська торгова палата (АСС) і Європейська Бізнес Асоціація закликала відхилити цей законопроєкт, оскільки його прийняття збільшить фіскальний тиск на бізнес і негативно вплине на економіку, а також погіршить інвестиційний клімат країни.