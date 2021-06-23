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Новини
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АрселорМіттал Кривий Ріг може відмовитися від обіцяної Зеленському інвестиції в $1 млрд

АрселорМіттал Кривий Ріг може відмовитися від обіцяної Зеленському інвестиції в $1 млрд

Металургічна компанія АрселорМіттал Кривий Ріг не бачить можливості інвестувати $1 млрд у виробництво в разі ухвалення законопроєкту про збільшення рентних платежів на залізорудну сировину.

Про це розповів глава компанії Мауро Лонгобардо, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА

"Для нас воно (підвищення ренти - Ред.) створює додаткове фінансове навантаження при виробництві залізної руди і йде врозріз із можливістю інвестувати $1 млрд", - сказав Лонгобардо. Він додав, що після ухвалення законопроєкту вироблена компанією сталь стане менш конкурентоспроможною.

Лонгобардо уточнив, що АрселорМіттал Кривий Ріг до зустрічі глави ради директорів Лакшмі Міттала і президента Володимира Зеленського не планував інвестувати $ 1 млрд у розвиток виробництва.

"Цю інвестицію ми не планували. Частину цієї інвестиції плануємо направити на те, щоб продовжити життя нашого ГЗК на 25-30 років. Також ми думаємо над тим, як запровадити "зелені" технології", - повідомив Лонгобардо.

АрселорМіттал Кривий Ріг підписав спільний з урядом меморандум, названий "Сталевий мільярд", під час візиту Лакшмі Міттала в Україну у квітні 2021 року.

Інвестиційна програма в розмірі $1 млрд спрямована на зниження впливу виробництва на навколишнє середовище, сталий розвиток підприємства і впровадження принципів циркулярної економіки: економного та повторного використання ресурсів і переробки відходів виробництва, говорилося в повідомленні АрселорМіттал Кривий Ріг

Нагадуємо, 13 июля 2019 року президент Володимир Зеленський відвідав рідний Кривий Ріг і розкритикував АрселорМіттал за невиконання зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в місті. 20-21 липня СБУ провела обшук на АрселорМіттал Кривий Ріг і заблокувала введення в експлуатацію одного з виробничих комплексів. 3 вересня співробітники СБУ повернулися на АрселорМіттал, попри домовленості компанії з Офісом президента. 8 лютого 2021 року співробітники СБУ прийшли на АрселорМіттал Кривий Ріг для перевірки гірничо-збагачувального виробництва.

26 березня 2021 року Державна екологічна інспекція подала позовну заяву до суду проти металургійної компанії АрселорМіттал Кривий Ріг з вимогою припинити будівництво нового хвостосховища "III карта"

15 квітня АрселорМіттал Кривий Ріг і міністр економіки підписали меморандум "Сталевий мільярд".

Автор: 

Зеленський Володимир (23764) інвестиції (2053) Кривий Ріг (1358) Міттал Лакшмі (7) Арселор (186)


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Топ коментарі
+19
Вот и все "инвестиции" при зеленой пошести

АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 4639
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23.06.2021 19:52
+16
У ЗЕ просто успех за успехом.

Двери к кредитованию под низкие проценты для ЗЕ уже закрылись навсегда.
Теперь еще и инвесторы открыто дулю показывают.

Зебилы, все, чего теперь не хватает ЗЕ, будут брать у вас.
У нас тоже, но у нас шансов пережить этот бардак побольше.
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23.06.2021 19:52
+15
АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 2900
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23.06.2021 19:48
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АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 2900
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23.06.2021 19:48 Відповісти
Такі успішний гешефт, йому 43 рочки і не шлімазл

АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 656
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23.06.2021 19:54 Відповісти
президетское я никому ничего не должен работает против него самого же.... а вообще это наглядный пример как кукловод-олигарх на ую вертит президента
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23.06.2021 19:51 Відповісти
Как аукнется, так и откликнется.
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23.06.2021 19:51 Відповісти
У ЗЕ просто успех за успехом.

Двери к кредитованию под низкие проценты для ЗЕ уже закрылись навсегда.
Теперь еще и инвесторы открыто дулю показывают.

Зебилы, все, чего теперь не хватает ЗЕ, будут брать у вас.
У нас тоже, но у нас шансов пережить этот бардак побольше.
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23.06.2021 19:52 Відповісти
нащо ЗЄбанату кредити МВФ під ~3%, коли можна брати кредити в самого себе під 12-30%
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23.06.2021 19:56 Відповісти
Уже вовсю берут и обещают брать еще больше.
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23.06.2021 20:15 Відповісти
Вот и все "инвестиции" при зеленой пошести

АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 4639
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23.06.2021 19:52 Відповісти
АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 1555
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23.06.2021 19:53 Відповісти
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23.06.2021 19:53 Відповісти
Требу було спочатку брати лярд, а потім змінювати закони, навіть надурити інвесторів не можуть.
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23.06.2021 19:56 Відповісти
ЗЄбанат ще той руйнівник міфів Так якісно зруйнувати міф,який тисячоліттями вирощували; Єврей може бути розумним,хитрим але жодного не знайдете тупого
І тут на сцену історії вилазить ЗЄлупа.
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23.06.2021 20:05 Відповісти
А його хтось давав? Хто? Кому?
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23.06.2021 20:08 Відповісти
экономика дает щелбаны 32 рочному недорослю
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23.06.2021 19:59 Відповісти
42
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23.06.2021 20:00 Відповісти
Та воно за розумом й на 12-ти річного не тягне! Таке собі хрипате, недорозвинуте непорозуміння криворогате. Вєсь в папу.
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23.06.2021 20:13 Відповісти
Нужно отказіваться, иначе с нас с вами будут тянуть и тянуть без конца.
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23.06.2021 20:04 Відповісти
Індус купив Криворіжсталь і тепер відбиває витрати на дешевій сировині у величезних об'ємах, турбуючись лише за максимальні доходи у свою кишеню, інвестиції, екологія і українці його хвилюють в останню чергу, інвестор мля.
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23.06.2021 20:05 Відповісти
зайшов я сьогодні на приватизацію.гов.уа - бо побачив борд з надписом купуй нерухомість або непотрібні надлишки держави, яким воно ради дати не може.... також спливло телевізійне " велика та маненька приватизація від команди зетелепнів... ну шо вам сказати.. навіть з моєю зарплатнею в 15 т гривень я нічого там придбати не зможе років зі 150 навіть якщо нічого не їстиму... ан нєт.... ось пожежна машина в купі металобрухту.. газон 66.. мерседес без нічого... будинок посеред лісу - для якогось гРП побудована....купа якихось проектних інститутів - які в житті нічого не робили з шкіряними креслами та офісною технікою без можливості вигнати нах ледащих тіток з зобовёязанням платити їм зп та погасити борги яких понабралися заради красивих офісів....... а що мені цікаво? мені цікаво облднання.... виробниче, приміщення, матеріали - та все що було з обладнання - то вогно вже або здано у металобрухт або розтягнуто по гаражах та продається зовсім не там а на ОЛХ та аукціонах часних...шо сказать - там продається лише те, чому можновладці вже ну аж ніяк не змогли дати ради...прилаштувати по знайомих або не має зовсім ніякого коштовності. І саме за це Зебаран хоче піднімати економіку?
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23.06.2021 20:55 Відповісти
так скоро зайде сбу в гості, проведе профбесіду
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23.06.2021 20:10 Відповісти
Долг платежом красен:
АрселорМиттал Кривой Рог может отказаться от обещанной Зеленскому инвестиции в $1 млрд - Цензор.НЕТ 3962
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23.06.2021 20:16 Відповісти
" За що не візьметься, кругом обісреться "
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23.06.2021 20:18 Відповісти
АрселорМіттал Кривий Ріг може відмовитися від обіцяної Зеленському інвестиції в $1 млрд - Цензор.НЕТ 5440
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23.06.2021 20:25 Відповісти
ЗЕЛЕНІ ЩУПАЛЬЦЯ ПРОТЯГЛИСЯ ЩЕ ДАЛІ,
в Польщу, бо Арселор Міттал, який має в цій країні величезні металургійні виробництва, заявив і тут про можливе зменшення інвестицій. І теж на мільярд долларів. Шо ж ти, Зєля, тварішь !?
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23.06.2021 20:30 Відповісти
Ну что зефилитики?
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23.06.2021 20:35 Відповісти
вова срочно звони няням шота они недонянчили капиталистов но сразу хардкор не надо на-
чать можно с анимэ хэнтай в самом безвыходном случае
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24.06.2021 03:35 Відповісти
 
 