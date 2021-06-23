АрселорМіттал Кривий Ріг може відмовитися від обіцяної Зеленському інвестиції в $1 млрд
Металургічна компанія АрселорМіттал Кривий Ріг не бачить можливості інвестувати $1 млрд у виробництво в разі ухвалення законопроєкту про збільшення рентних платежів на залізорудну сировину.
Про це розповів глава компанії Мауро Лонгобардо, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА
"Для нас воно (підвищення ренти - Ред.) створює додаткове фінансове навантаження при виробництві залізної руди і йде врозріз із можливістю інвестувати $1 млрд", - сказав Лонгобардо. Він додав, що після ухвалення законопроєкту вироблена компанією сталь стане менш конкурентоспроможною.
Лонгобардо уточнив, що АрселорМіттал Кривий Ріг до зустрічі глави ради директорів Лакшмі Міттала і президента Володимира Зеленського не планував інвестувати $ 1 млрд у розвиток виробництва.
"Цю інвестицію ми не планували. Частину цієї інвестиції плануємо направити на те, щоб продовжити життя нашого ГЗК на 25-30 років. Також ми думаємо над тим, як запровадити "зелені" технології", - повідомив Лонгобардо.
АрселорМіттал Кривий Ріг підписав спільний з урядом меморандум, названий "Сталевий мільярд", під час візиту Лакшмі Міттала в Україну у квітні 2021 року.
Інвестиційна програма в розмірі $1 млрд спрямована на зниження впливу виробництва на навколишнє середовище, сталий розвиток підприємства і впровадження принципів циркулярної економіки: економного та повторного використання ресурсів і переробки відходів виробництва, говорилося в повідомленні АрселорМіттал Кривий Ріг
Нагадуємо, 13 июля 2019 року президент Володимир Зеленський відвідав рідний Кривий Ріг і розкритикував АрселорМіттал за невиконання зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в місті. 20-21 липня СБУ провела обшук на АрселорМіттал Кривий Ріг і заблокувала введення в експлуатацію одного з виробничих комплексів. 3 вересня співробітники СБУ повернулися на АрселорМіттал, попри домовленості компанії з Офісом президента. 8 лютого 2021 року співробітники СБУ прийшли на АрселорМіттал Кривий Ріг для перевірки гірничо-збагачувального виробництва.
26 березня 2021 року Державна екологічна інспекція подала позовну заяву до суду проти металургійної компанії АрселорМіттал Кривий Ріг з вимогою припинити будівництво нового хвостосховища "III карта"
15 квітня АрселорМіттал Кривий Ріг і міністр економіки підписали меморандум "Сталевий мільярд".
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Двери к кредитованию под низкие проценты для ЗЕ уже закрылись навсегда.
Теперь еще и инвесторы открыто дулю показывают.
Зебилы, все, чего теперь не хватает ЗЕ, будут брать у вас.
У нас тоже, но у нас шансов пережить этот бардак побольше.
І тут на сцену історії вилазить ЗЄлупа.
в Польщу, бо Арселор Міттал, який має в цій країні величезні металургійні виробництва, заявив і тут про можливе зменшення інвестицій. І теж на мільярд долларів. Шо ж ти, Зєля, тварішь !?
чать можно с анимэ хэнтай в самом безвыходном случае