АрселорМіттал Кривий Ріг може відмовитися від обіцяної Зеленському інвестиції в $1 млрд

Металургічна компанія АрселорМіттал Кривий Ріг не бачить можливості інвестувати $1 млрд у виробництво в разі ухвалення законопроєкту про збільшення рентних платежів на залізорудну сировину.

Про це розповів глава компанії Мауро Лонгобардо, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на ЛІГА

"Для нас воно (підвищення ренти - Ред.) створює додаткове фінансове навантаження при виробництві залізної руди і йде врозріз із можливістю інвестувати $1 млрд", - сказав Лонгобардо. Він додав, що після ухвалення законопроєкту вироблена компанією сталь стане менш конкурентоспроможною.

Лонгобардо уточнив, що АрселорМіттал Кривий Ріг до зустрічі глави ради директорів Лакшмі Міттала і президента Володимира Зеленського не планував інвестувати $ 1 млрд у розвиток виробництва.

"Цю інвестицію ми не планували. Частину цієї інвестиції плануємо направити на те, щоб продовжити життя нашого ГЗК на 25-30 років. Також ми думаємо над тим, як запровадити "зелені" технології", - повідомив Лонгобардо.

АрселорМіттал Кривий Ріг підписав спільний з урядом меморандум, названий "Сталевий мільярд", під час візиту Лакшмі Міттала в Україну у квітні 2021 року.

Інвестиційна програма в розмірі $1 млрд спрямована на зниження впливу виробництва на навколишнє середовище, сталий розвиток підприємства і впровадження принципів циркулярної економіки: економного та повторного використання ресурсів і переробки відходів виробництва, говорилося в повідомленні АрселорМіттал Кривий Ріг

Нагадуємо, 13 июля 2019 року президент Володимир Зеленський відвідав рідний Кривий Ріг і розкритикував АрселорМіттал за невиконання зобов'язань щодо поліпшення екологічної ситуації в місті. 20-21 липня СБУ провела обшук на АрселорМіттал Кривий Ріг і заблокувала введення в експлуатацію одного з виробничих комплексів. 3 вересня співробітники СБУ повернулися на АрселорМіттал, попри домовленості компанії з Офісом президента. 8 лютого 2021 року співробітники СБУ прийшли на АрселорМіттал Кривий Ріг для перевірки гірничо-збагачувального виробництва.

26 березня 2021 року Державна екологічна інспекція подала позовну заяву до суду проти металургійної компанії АрселорМіттал Кривий Ріг з вимогою припинити будівництво нового хвостосховища "III карта"

15 квітня АрселорМіттал Кривий Ріг і міністр економіки підписали меморандум "Сталевий мільярд".