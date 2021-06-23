Польща вводить десятиденний карантин для тих, що приїхали з України
Карантин починає діяти з півночі середи. Не потрібно буде йти на самоізоляцію тільки тим, хто отримав обидві дози вакцини.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".
Про введення карантину заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.
"З півночі ми відновлюємо 10-денний карантин для прибуваючих з-за меж Шенгенської зони", - сказав Краска.
За його словами, це пов'язано з тим, що в Польщі з'являється дедалі більше мутацій коронавірусу.
Краска додав, що карантин не поширюватиметься на дітей віком до 12 років, які подорожують під наглядом дорослих, вакцинованих проти COVID-19.
Він також уточнив, що вакцинація проти коронавірусу звільнятиме людину від перебування на карантині.
Карантин триватиме 10 днів, але його можна перервати і через 7 днів у разі негативного результату тесту.
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