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Новини Коронавірус і карантин
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Польща вводить десятиденний карантин для тих, що приїхали з України

Польща вводить десятиденний карантин для тих, що приїхали з України

Карантин починає діяти з півночі середи. Не потрібно буде йти на самоізоляцію тільки тим, хто отримав обидві дози вакцини.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Європейську правду".

Про введення карантину заявив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

"З півночі ми відновлюємо 10-денний карантин для прибуваючих з-за меж Шенгенської зони", - сказав Краска.

За його словами, це пов'язано з тим, що в Польщі з'являється дедалі більше мутацій коронавірусу.

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Краска додав, що карантин не поширюватиметься на дітей віком до 12 років, які подорожують під наглядом дорослих, вакцинованих проти COVID-19.

Він також уточнив, що вакцинація проти коронавірусу звільнятиме людину від перебування на карантині.

Карантин триватиме 10 днів, але його можна перервати і через 7 днів у разі негативного результату тесту.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8491) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Никто антипрививочников не любит. Впрочем, это не на долго - скоро их не останется по тем, или иным причинам...
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23.06.2021 20:26
+3
Как раз наоборот. Израиль полностью вакцинировался и уже позакрывали ковидные отделения больниц - нет пациентов. А лаптестан, как вот ты, крутит носом, и у них среди лета (когда вообще вирусы малоактивны) получили очередной всплеск смертности от ковида.
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23.06.2021 22:05
+2
Ну все. Погнали в очередную волну. А нас опять "велике крадівництво" вместо подготовки.
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23.06.2021 20:22
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Ну все. Погнали в очередную волну. А нас опять "велике крадівництво" вместо подготовки.
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23.06.2021 20:22 Відповісти
Польша вводит десятидневный карантин для приехавших из Украины - Цензор.НЕТ 4764
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23.06.2021 20:23 Відповісти
Никто антипрививочников не любит. Впрочем, это не на долго - скоро их не останется по тем, или иным причинам...
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23.06.2021 20:26 Відповісти
Скоріше вакцинованих не стане. Коляться якимось шмурдяком і думають, що це їм так минеться.
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23.06.2021 22:01 Відповісти
Как раз наоборот. Израиль полностью вакцинировался и уже позакрывали ковидные отделения больниц - нет пациентов. А лаптестан, как вот ты, крутит носом, и у них среди лета (когда вообще вирусы малоактивны) получили очередной всплеск смертности от ковида.
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23.06.2021 22:05 Відповісти
пооткрывают и очень скоро... наши жиды своим же заразу занесут...
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23.06.2021 23:17 Відповісти
Да вот уже несколько месяцев не открывают. Так что всё путём.
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24.06.2021 08:38 Відповісти
Вполне здравое решение. А как Вы думали на нас будут реагировать в цивилизованных странах если у нас продаётся любая справка? В любом тур. агенстве подскажут где купить справку что бы полететь отдыхать. Это наверное рука Кремля во всем виновата а не мудрый нарид...
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23.06.2021 20:39 Відповісти
Польша вводит десятидневный карантин для приехавших из Украины - Цензор.НЕТ 4598
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23.06.2021 20:39 Відповісти
Ми не винні! Це шведи!
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23.06.2021 21:55 Відповісти
Коротше , полуниці капець .
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23.06.2021 22:29 Відповісти
В Германии за неделю удвоилось число заражений COVID-19 штаммом "дельта". Мокши, индусы снуют туда-сюда. У нас через неделю будет то же самое-благодаря "оперативности" принятия решений властью. Диспансеризацию, после 55, при такой политике ,будет скоро некому проводить.Еще не геноцид, но уже близко к теме.(с)
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23.06.2021 23:49 Відповісти
 
 