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Новости Коронавирус и карантин
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Польша вводит десятидневный карантин для приехавших из Украины

Польша вводит десятидневный карантин для приехавших из Украины

Карантин начинает действовать с полуночи среды. Не нужно будет уходить на самоизоляцию только тем, кто получил обе дозы вакцины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

О введении карантина заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

"С полуночи мы восстанавливаем 10-дневный карантин для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны", - сказал Краска.

По его словам, это связано с тем, что в Польше появляется все больше мутаций коронавируса.

Читайте: Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Украине, - Данилов

Краска добавил, что карантин не будет распространяться на детей в возрасте до 12 лет, путешествующих под присмотром взрослых, вакцинированных от COVID-19.

Он также уточнил, что вакцинация от коронавируса будет освобождать человека от пребывания на карантине.

Карантин продлится 10 дней, но его можно прервать и через 7 дней в случае отрицательного результата теста.

Также читайте: 90% коронавируса в Европе к сентябрю будет штамма "Дельта", - ЕС

Автор: 

карантин (16729) Польша (8407) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Никто антипрививочников не любит. Впрочем, это не на долго - скоро их не останется по тем, или иным причинам...
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23.06.2021 20:26
+3
Как раз наоборот. Израиль полностью вакцинировался и уже позакрывали ковидные отделения больниц - нет пациентов. А лаптестан, как вот ты, крутит носом, и у них среди лета (когда вообще вирусы малоактивны) получили очередной всплеск смертности от ковида.
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23.06.2021 22:05
+2
Ну все. Погнали в очередную волну. А нас опять "велике крадівництво" вместо подготовки.
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23.06.2021 20:22
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Ну все. Погнали в очередную волну. А нас опять "велике крадівництво" вместо подготовки.
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23.06.2021 20:22 Ответить
Польша вводит десятидневный карантин для приехавших из Украины - Цензор.НЕТ 4764
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23.06.2021 20:23 Ответить
Никто антипрививочников не любит. Впрочем, это не на долго - скоро их не останется по тем, или иным причинам...
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23.06.2021 20:26 Ответить
Скоріше вакцинованих не стане. Коляться якимось шмурдяком і думають, що це їм так минеться.
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23.06.2021 22:01 Ответить
Как раз наоборот. Израиль полностью вакцинировался и уже позакрывали ковидные отделения больниц - нет пациентов. А лаптестан, как вот ты, крутит носом, и у них среди лета (когда вообще вирусы малоактивны) получили очередной всплеск смертности от ковида.
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23.06.2021 22:05 Ответить
пооткрывают и очень скоро... наши жиды своим же заразу занесут...
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23.06.2021 23:17 Ответить
Да вот уже несколько месяцев не открывают. Так что всё путём.
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24.06.2021 08:38 Ответить
Вполне здравое решение. А как Вы думали на нас будут реагировать в цивилизованных странах если у нас продаётся любая справка? В любом тур. агенстве подскажут где купить справку что бы полететь отдыхать. Это наверное рука Кремля во всем виновата а не мудрый нарид...
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23.06.2021 20:39 Ответить
Польша вводит десятидневный карантин для приехавших из Украины - Цензор.НЕТ 4598
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23.06.2021 20:39 Ответить
Ми не винні! Це шведи!
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23.06.2021 21:55 Ответить
Коротше , полуниці капець .
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23.06.2021 22:29 Ответить
В Германии за неделю удвоилось число заражений COVID-19 штаммом "дельта". Мокши, индусы снуют туда-сюда. У нас через неделю будет то же самое-благодаря "оперативности" принятия решений властью. Диспансеризацию, после 55, при такой политике ,будет скоро некому проводить.Еще не геноцид, но уже близко к теме.(с)
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23.06.2021 23:49 Ответить
 
 