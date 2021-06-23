Польша вводит десятидневный карантин для приехавших из Украины

Карантин начинает действовать с полуночи среды. Не нужно будет уходить на самоизоляцию только тем, кто получил обе дозы вакцины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

О введении карантина заявил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска.

"С полуночи мы восстанавливаем 10-дневный карантин для прибывающих из-за пределов Шенгенской зоны", - сказал Краска.

По его словам, это связано с тем, что в Польше появляется все больше мутаций коронавируса.

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Краска добавил, что карантин не будет распространяться на детей в возрасте до 12 лет, путешествующих под присмотром взрослых, вакцинированных от COVID-19.

Он также уточнил, что вакцинация от коронавируса будет освобождать человека от пребывания на карантине.

Карантин продлится 10 дней, но его можно прервать и через 7 дней в случае отрицательного результата теста.

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