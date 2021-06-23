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Новости Коронавирус и карантин
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90% коронавируса в Европе к сентябрю будет штамма "Дельта", - ЕС

90% коронавируса в Европе к сентябрю будет штамма

К сентябрю новый штамм COVID-19 "Delta" ("Дельта"), впервые обнаруженный в Индии, составит 90% всех случаев заболевания в Европейском Союзе.

Об этом заявила директор Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний Андреа Аммон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

В связи с этим жителям стран ЕС, в частности, молодежи, "жизненно важно" полностью вакцинироваться от коронавируса в начале летнего курортного сезона, добавила она.

"К сожалению, предварительные данные показывают, что он также может инфицировать людей, которые получили только одну дозу имеющихся сейчас вакцин. Весьма вероятно, что вариант "Дельта" будет широко распространяться летом, особенно среди молодых людей", - добавила Аммон.

Читайте: Штамм коронавируса "дельта" зафиксирован в Украине, - Данилов

Врач объяснила, что это "может привести к риску инфицирования более уязвимых людей", которые труднее переносят болезнь.

"Хорошая новость заключается в том, что получение двух доз любой из доступных сейчас вакцин обеспечивает высокую защиту от этого варианта и его последствий", - добавила руководительница ЕЦПКЗ.

В то же время около 30% людей старше 80 лет и около 40% людей старше 60 лет в ЕС еще не прошли полный курс вакцинации.

Также читайте: МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Британию и Португалию из-за вспышки штамма коронавируса "дельта"

Автор: 

Европа (1842) карантин (16729) Евросоюз (17107) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
не пускайте кацапов в ЕС, а то ещё болеть будете лет 50
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23.06.2021 20:10
+3
Знают что, где, когда и как. "Пандемия" в ручном режиме. От людей одно требование - страх.
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23.06.2021 20:14
+3
А потом эпсилон, зита ита фита йота каппа ламда и так до омеги до конца тысячелетия хватит чем зуд унять
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23.06.2021 20:35
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П..да блиЗЄєєєньькооооо...
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23.06.2021 20:07 Ответить
не пускайте кацапов в ЕС, а то ещё болеть будете лет 50
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23.06.2021 20:10 Ответить
Трохи чорного гумору не завадить:
П'єро з Мальвіною на руках сумно шкульгає по дорозі і бідкається:
- Пропала Мальвіна, невеста мая.
Назустріч Буратіно:
- Ти дурний, як пропала? Осьо ж вона, у тебе в руках!
- А ти понюхай...
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23.06.2021 20:15 Ответить
Сколько можно об одном и том же ?
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23.06.2021 20:14 Ответить
Что значит не надо? Еще как надо - как можно больше закошмарить быдломассу, чтобы та бежала вприпрыжку за очередной дозой в любое время дня и ночи
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23.06.2021 21:33 Ответить
Знают что, где, когда и как. "Пандемия" в ручном режиме. От людей одно требование - страх.
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23.06.2021 20:14 Ответить
"К сожалению, предварительные данные показывают, что он также может инфицировать людей, которые получили только одну дозу имеющихся сейчас вакцин. Весьма вероятно, что вариант "Дельта" будет широко распространяться летом, особенно среди молодых людей", - добавила Аммон.Источник: https://censor.net/ru/n3273085

Закрийте молодь в ковідні концтабори.А то щось багато собі розібрала та молодь.
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23.06.2021 20:18 Ответить
Швеція Слава Україні!

2-0
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23.06.2021 20:18 Ответить
2-1
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23.06.2021 20:21 Ответить
Штамм Дельта уже в Украине - секретарь СНБО
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23.06.2021 20:20 Ответить
90% коронавируса в Европе к сентябрю будет штамма "Дельта", - ЕС - Цензор.НЕТ 7111
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23.06.2021 20:21 Ответить
В общем-то, нет никаких сомнений, что в Украине уже давно орудует штамм Дельта, поскольку в той же раисии он охватывает сейчас 90% всех новых заражений коронавирусом. Это два случая обнаружили в Украине, а реально их наверняка уже множество…Нужно срочно закрывать НАГЛУХО границу с Кацапстаном, т.к. вакцины против этой Дельты - НЕ РАБОТАЮТ !!
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23.06.2021 20:24 Ответить
Наші проститутки тобто пєвци ротом завезуть з відти заразу знову...

90% коронавируса в Европе к сентябрю будет штамма "Дельта", - ЕС - Цензор.НЕТ 6644
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23.06.2021 20:25 Ответить
Дельта вперёд,чарли приготовится
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23.06.2021 20:22 Ответить
Свіжачок підкинули виродки!
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23.06.2021 20:27 Ответить
А потом эпсилон, зита ита фита йота каппа ламда и так до омеги до конца тысячелетия хватит чем зуд унять
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23.06.2021 20:35 Ответить
Ти здивуєшся але про такий сценарій говорили ще в самому початку. Цього типу вірусу в людей ще не було. Тому ніша вільна. А отже буде ціла гора різних його версій. Як наприклад є з грипом.
Ну або допускали що взагалі буде як з герпесом легко формою якого майже всі хворі так як на губі вискакувала так звана внутрішня температура майже в кожного. При чому герпес є і у дуже не безпечні формі який на порядок рідше поширений.
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23.06.2021 23:46 Ответить
Свято наближається.
Втішає одне- що наш презЕдент та його команда- Чемпіони по боротьбі з коронавірусом і вся ВР, їх родичі і головні народні улюбленці- ;Квартал-95; уже давно вакциновані, в не індійським лайном.
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23.06.2021 20:45 Ответить
А у нас корона все. Скажем спасибо Operation Warp Speed и санкционировавшим ее товарищам.
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24.06.2021 07:06 Ответить
 
 