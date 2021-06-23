90% коронавірусу в Європі до вересня буде штаму "Дельта", - ЄС
До вересня новий штам COVID-19 "Delta" ("Дельта"), вперше виявлений в Індії, становитиме 90% усіх випадків захворювання в Європейському Союзі.
Про це заявила директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".
У зв'язку з цим жителям країн ЄС, зокрема, молоді, "життєво важливо" повністю вакцинуватися від коронавірусу на початку літнього курортного сезону, додала вона.
"На жаль, попередні дані показують, що він також може інфікувати людей, які отримали тільки одну дозу наявних зараз вакцин. Досить імовірно, що варіант "Дельта" буде широко розповсюджуватися влітку, особливо серед молодих людей", - додала Аммон.
Лікар пояснила, що це "може призвести до ризику інфікування більш вразливих людей", які важче переносять хворобу.
"Гарна новина полягає в тому, що отримання двох доз будь-якої з доступних зараз вакцин забезпечує високий захист від цього варіанту і його наслідків", - додала керівниця ЄЦПКЗ.
Водночас близько 30% людей віком від 80 років і близько 40% людей старших за 60 років в ЄС ще не пройшли повний курс вакцинації.
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П'єро з Мальвіною на руках сумно шкульгає по дорозі і бідкається:
- Пропала Мальвіна, невеста мая.
Назустріч Буратіно:
- Ти дурний, як пропала? Осьо ж вона, у тебе в руках!
- А ти понюхай...
Закрийте молодь в ковідні концтабори.А то щось багато собі розібрала та молодь.
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Ну або допускали що взагалі буде як з герпесом легко формою якого майже всі хворі так як на губі вискакувала так звана внутрішня температура майже в кожного. При чому герпес є і у дуже не безпечні формі який на порядок рідше поширений.
Втішає одне- що наш презЕдент та його команда- Чемпіони по боротьбі з коронавірусом і вся ВР, їх родичі і головні народні улюбленці- ;Квартал-95; уже давно вакциновані, в не індійським лайном.