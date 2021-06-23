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Новини Коронавірус і карантин
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90% коронавірусу в Європі до вересня буде штаму "Дельта", - ЄС

90% коронавірусу в Європі до вересня буде штаму

До вересня новий штам COVID-19 "Delta" ("Дельта"), вперше виявлений в Індії, становитиме 90% усіх випадків захворювання в Європейському Союзі.

Про це заявила директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН".

У зв'язку з цим жителям країн ЄС, зокрема, молоді, "життєво важливо" повністю вакцинуватися від коронавірусу на початку літнього курортного сезону, додала вона.

"На жаль, попередні дані показують, що він також може інфікувати людей, які отримали тільки одну дозу наявних зараз вакцин. Досить імовірно, що варіант "Дельта" буде широко розповсюджуватися влітку, особливо серед молодих людей", - додала Аммон.

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Лікар пояснила, що це "може призвести до ризику інфікування більш вразливих людей", які важче переносять хворобу.

"Гарна новина полягає в тому, що отримання двох доз будь-якої з доступних зараз вакцин забезпечує високий захист від цього варіанту і його наслідків", - додала керівниця ЄЦПКЗ.

Водночас близько 30% людей віком від 80 років і близько 40% людей старших за 60 років в ЄС ще не пройшли повний курс вакцинації.

Автор: 

Європа (1801) карантин (18172) Євросоюз (13381) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
не пускайте кацапов в ЕС, а то ещё болеть будете лет 50
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23.06.2021 20:10
+3
Знают что, где, когда и как. "Пандемия" в ручном режиме. От людей одно требование - страх.
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23.06.2021 20:14
+3
А потом эпсилон, зита ита фита йота каппа ламда и так до омеги до конца тысячелетия хватит чем зуд унять
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23.06.2021 20:35
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П..да блиЗЄєєєньькооооо...
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23.06.2021 20:07 Відповісти
не пускайте кацапов в ЕС, а то ещё болеть будете лет 50
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23.06.2021 20:10 Відповісти
Трохи чорного гумору не завадить:
П'єро з Мальвіною на руках сумно шкульгає по дорозі і бідкається:
- Пропала Мальвіна, невеста мая.
Назустріч Буратіно:
- Ти дурний, як пропала? Осьо ж вона, у тебе в руках!
- А ти понюхай...
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23.06.2021 20:15 Відповісти
Сколько можно об одном и том же ?
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23.06.2021 20:14 Відповісти
Что значит не надо? Еще как надо - как можно больше закошмарить быдломассу, чтобы та бежала вприпрыжку за очередной дозой в любое время дня и ночи
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23.06.2021 21:33 Відповісти
Знают что, где, когда и как. "Пандемия" в ручном режиме. От людей одно требование - страх.
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23.06.2021 20:14 Відповісти
"К сожалению, предварительные данные показывают, что он также может инфицировать людей, которые получили только одну дозу имеющихся сейчас вакцин. Весьма вероятно, что вариант "Дельта" будет широко распространяться летом, особенно среди молодых людей", - добавила Аммон.Источник: https://censor.net/ru/n3273085

Закрийте молодь в ковідні концтабори.А то щось багато собі розібрала та молодь.
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23.06.2021 20:18 Відповісти
Швеція Слава Україні!

2-0
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23.06.2021 20:18 Відповісти
2-1
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23.06.2021 20:21 Відповісти
Штамм Дельта уже в Украине - секретарь СНБО
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23.06.2021 20:20 Відповісти
90% коронавируса в Европе к сентябрю будет штамма "Дельта", - ЕС - Цензор.НЕТ 7111
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23.06.2021 20:21 Відповісти
В общем-то, нет никаких сомнений, что в Украине уже давно орудует штамм Дельта, поскольку в той же раисии он охватывает сейчас 90% всех новых заражений коронавирусом. Это два случая обнаружили в Украине, а реально их наверняка уже множество…Нужно срочно закрывать НАГЛУХО границу с Кацапстаном, т.к. вакцины против этой Дельты - НЕ РАБОТАЮТ !!
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23.06.2021 20:24 Відповісти
Наші проститутки тобто пєвци ротом завезуть з відти заразу знову...

90% коронавируса в Европе к сентябрю будет штамма "Дельта", - ЕС - Цензор.НЕТ 6644
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23.06.2021 20:25 Відповісти
Дельта вперёд,чарли приготовится
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23.06.2021 20:22 Відповісти
Свіжачок підкинули виродки!
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23.06.2021 20:27 Відповісти
А потом эпсилон, зита ита фита йота каппа ламда и так до омеги до конца тысячелетия хватит чем зуд унять
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23.06.2021 20:35 Відповісти
Ти здивуєшся але про такий сценарій говорили ще в самому початку. Цього типу вірусу в людей ще не було. Тому ніша вільна. А отже буде ціла гора різних його версій. Як наприклад є з грипом.
Ну або допускали що взагалі буде як з герпесом легко формою якого майже всі хворі так як на губі вискакувала так звана внутрішня температура майже в кожного. При чому герпес є і у дуже не безпечні формі який на порядок рідше поширений.
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23.06.2021 23:46 Відповісти
Свято наближається.
Втішає одне- що наш презЕдент та його команда- Чемпіони по боротьбі з коронавірусом і вся ВР, їх родичі і головні народні улюбленці- ;Квартал-95; уже давно вакциновані, в не індійським лайном.
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23.06.2021 20:45 Відповісти
А у нас корона все. Скажем спасибо Operation Warp Speed и санкционировавшим ее товарищам.
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24.06.2021 07:06 Відповісти
 
 