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Новини Підписання асоціації з ЄС
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Угоду про асоціацію Україна-ЄС виконано на 54%, - Кабмін

Угоду про асоціацію Україна-ЄС виконано на 54%, - Кабмін

Урядовий Офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції заявляє, що загальний прогрес виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом становить 54%.

"За результатами звітного періоду, це п'ять років, "Пульс угоди" порахував загальний відсоток прогресу, який становить 54%. Це дуже хороший показник. Оскільки ми говоримо про більш ніж половину виконання зобов'язань на сьогодні", - сказала в.о. заступника генерального директора урядового Офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Марина Неліна на конференції "Підсумки шести років імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС" у четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що найбільшого прогресу за весь час виконання Угоди досягнуто у сферах: підприємництво (81%), держзакупівлі (83%), гуманітарна політики (84%), технічні бар'єри в торгівлі (85%), юстиція, свобода, безпека, права людини (85%) і політичний діалог, національна безпека і оборона (89%).

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Серед усіх 24 сфер найменшого прогресу досягнутого у сферах: фінансова співпраця та боротьба з шахрайством (24%), транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур'єрські послуги (35%) і фінансовий сектор (36%).

Що стосується виконання Угоди в межах шести років, то за 2015 рік Україна виконала 95% необхідних заходів, у 2016 році - 81%, у 2017 році - 68%, у 2018 році - 65%, у 2019 році - 48% і у 2020 році - лише 34% заходів.

Зазначається, що Центральні органи виконавчої влади виконали 54% усіх доручених їм заходів, Верховна Рада виконала 43% завдань, а інші органи влади - 37%.

Автор: 

асоціація (408) євроінтеграція (501) Кабмін (14082) Євросоюз (13388)


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А шо про это говорит ЕС?
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24.06.2021 11:12 Відповісти
каже, що в реформах пройшов відкат: зупинені медична реформа, а також судова та правоохороних органів (окремо: реформування та розвиток ЗСУ в період війни); повернулись наїзди на підприємців (в т.ч. "заплати податок авансом"); скасовано тендера держзакупівель; порівняно з 2019-тим піднявся рівень корупції; не дотримуються права людини на справедливий та неупереджений слідство та суд; почав діяти РНБО як позасудовий орган; появились ознаки наїздів на незалежні ЗМІ та на опозиційних політиків; повернулись до практики фальсифікацій виборів...
І це - попри речі, які міжнародні організації не відслідковують, як то про протидію колаборації та декомунізації, стосовно збереження та підтримки державної мови...
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24.06.2021 11:33 Відповісти
Ворос был риторический, если шо...
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24.06.2021 11:38 Відповісти
И на этом все зависло, ибо Пороха ушли с раздачи. Теперь раздают преимущественно зеленый порноконтент.
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24.06.2021 11:17 Відповісти
"Что касается выполнения Соглашения в рамках 6 лет, то за 2015 год Украина выполнила 95% необходимых мер, в 2016 году - 81%, в 2017 году - 68%, в 2018 году - 65%, в 2019 году - 48% и в 2020 году - лишь 34% мер."

Ще й знищено все, що було напрацьовано опередниками.
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24.06.2021 11:17 Відповісти
54% щось мені нагадує.
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24.06.2021 11:24 Відповісти
Шмыгаль ведь врать не станет?
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24.06.2021 11:38 Відповісти
 
 