РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10103 посетителя онлайн
Новости Подписание ассоциации с ЕС
751 7

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС выполнено на 54%, - Кабмин

Соглашение об ассоциации Украина-ЕС выполнено на 54%, - Кабмин

Правительственный Офис координации европейской и евроатлантической интеграции заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 54%.

"По результатам отчетного периода, это пять лет, "Пульс соглашения" посчитал общий процент прогресса, который составляет 54%. Это очень хороший показатель. Так как мы говорим о более чем половине выполнения обязательств на сегодняшний день", - сказала и.о. заместителя генерального директора правительственного Офиса координации европейской и евроатлантической интеграции Марина Нелина на конференции "Итоги 6 лет имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС" в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что наибольший прогресс за все время выполнения Соглашения достигнуто в сферах: предпринимательство (81%), госзакупки (83%), гуманитарная политики (84%), технические барьеры в торговле (85%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (85%) и политический диалог, национальная безопасность и оборона (89%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соглашение об ассоциации с ЕС пересматриваться не будет: идут переговоры об изменении приложения о квотах и пошлинах, - Шмыгаль

Среди всех 24 сфер, наименьший прогресс достигнут в сфере: финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%), транспорт, транспортная инфраструктура, почтовые и курьерские услуги (35%) и финансовый сектор (36%).

Что касается выполнения Соглашения в рамках 6 лет, то за 2015 год Украина выполнила 95% необходимых мер, в 2016 году - 81%, в 2017 году – 68%, в 2018 году – 65%, в 2019 году – 48% и в 2020 году – лишь 34% мер.

Отмечается, что Центральные органы исполнительной власти выполнили 54% всех порученных им мероприятий, Верховная Рада выполнила 43% заданий, а другие органы власти – 37%.

Автор: 

ассоциация (973) евроинтеграция (2124) Кабмин (14026) Евросоюз (17113)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо про это говорит ЕС?
показать весь комментарий
24.06.2021 11:12 Ответить
каже, що в реформах пройшов відкат: зупинені медична реформа, а також судова та правоохороних органів (окремо: реформування та розвиток ЗСУ в період війни); повернулись наїзди на підприємців (в т.ч. "заплати податок авансом"); скасовано тендера держзакупівель; порівняно з 2019-тим піднявся рівень корупції; не дотримуються права людини на справедливий та неупереджений слідство та суд; почав діяти РНБО як позасудовий орган; появились ознаки наїздів на незалежні ЗМІ та на опозиційних політиків; повернулись до практики фальсифікацій виборів...
І це - попри речі, які міжнародні організації не відслідковують, як то про протидію колаборації та декомунізації, стосовно збереження та підтримки державної мови...
показать весь комментарий
24.06.2021 11:33 Ответить
Ворос был риторический, если шо...
показать весь комментарий
24.06.2021 11:38 Ответить
И на этом все зависло, ибо Пороха ушли с раздачи. Теперь раздают преимущественно зеленый порноконтент.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:17 Ответить
"Что касается выполнения Соглашения в рамках 6 лет, то за 2015 год Украина выполнила 95% необходимых мер, в 2016 году - 81%, в 2017 году - 68%, в 2018 году - 65%, в 2019 году - 48% и в 2020 году - лишь 34% мер."

Ще й знищено все, що було напрацьовано опередниками.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:17 Ответить
54% щось мені нагадує.
показать весь комментарий
24.06.2021 11:24 Ответить
Шмыгаль ведь врать не станет?
показать весь комментарий
24.06.2021 11:38 Ответить
 
 