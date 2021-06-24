Кожному новонародженому робитимуть скринінг на генетичні хвороби, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я введе неонатальний скринінг на виявлення генетичних захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширяємо перелік цих захворювань з 4, які у нас були, до 21. Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя", - сказав Ляшко.

Окрім цього, як він додав, буде запроважено сімейний скринінг, коли пари, плануючи народження дитини, можуть пройти певні дослідження і оцінити ризики виникнення генетично зумовлених захворювань.

Також дивіться: Хтось анонімно переказав суму, якої бракувало, - активіст Євромайдану Свічинський зібрав $2 мільйони на лікування сина. ВIДЕО