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Кожному новонародженому робитимуть скринінг на генетичні хвороби, - Ляшко

Кожному новонародженому робитимуть скринінг на генетичні хвороби, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я введе неонатальний скринінг на виявлення генетичних захворювань.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми запроваджуємо певні скринінгові речі, розпочинаємо з неонатального скринінгу. Тобто кожен новонароджений сьогодні піддаватиметься скринінгу на генетичні захворювання. Ми розширяємо перелік цих захворювань з 4, які у нас були, до 21. Ми рухатимемося до того, щоб виявляти вчасно генетичні захворювання, орфанні захворювання, формуємо реєстр цих захворювань і зробимо все можливе, щоб держава забезпечила медикаментозну корекцію цих захворювань на перших етапах життя", - сказав Ляшко.

Окрім цього, як він додав, буде запроважено сімейний скринінг, коли пари, плануючи народження дитини, можуть пройти певні дослідження і оцінити ризики виникнення генетично зумовлених захворювань.

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Автор: 

хвороба (303) генетика (7) здоров’я (445) МОЗ (5393) Ляшко Віктор (1513)


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Топ коментарі
+5
Краще робить "скрінінг" на наявність психічних захворювань та психічних відхилень всім кандидатам в депутати (а особливо кандидатам в президенти) перед виборами! Буде набагато більше користі!!!
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24.06.2021 14:10
+3
скрининг/ Дурь Мендель слуги народа Коломойского поняли как указание для составления заяв электорату. Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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24.06.2021 14:01
+3
ему же его не сделали - и вот результат..
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24.06.2021 14:22
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Все що обіцяє зелень нічого не виконується. Обіцяльники.
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24.06.2021 13:59 Відповісти
Цей скринінг це викинуті на вітер державні кошти. Кому він потрібен? Тільки корупціонерам МОЗ та Радуцькому!
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24.06.2021 14:06 Відповісти
ага, і губозакаточну машинку в подарок
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24.06.2021 14:00 Відповісти
скрининг/ Дурь Мендель слуги народа Коломойского поняли как указание для составления заяв электорату. Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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24.06.2021 14:01 Відповісти
Если вставить еще "посадить коррупционеров", "все должны жить хорошо" "повысить зарплаты" "снизить тарифы". На ближайших президентских выборах можно рассчитывать на поддержку более 70% электората.
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24.06.2021 14:41 Відповісти
а пока ляшко делает бубе петтинг и фистинг
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24.06.2021 14:01 Відповісти
идиот... еще до рождения, на небольшом сроке, уже могут сделать анализы на...некоторые отклонения от нормы (чтобы по мед показаниям было не поздно прервать беременность)
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24.06.2021 14:04 Відповісти
ему же его не сделали - и вот результат..
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24.06.2021 14:22 Відповісти
почему могут? нормальные родители делают в обязательном порядке. и цена там смешная
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24.06.2021 14:37 Відповісти
так и я за то...
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24.06.2021 14:39 Відповісти
а это все зеленая болтовня. они только болтают и списывают долги хозяевам.
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24.06.2021 15:27 Відповісти
"будет внедрен семейный скрининг, когда пары, планируя рождение ребенка, могут пройти определенные исследования и оценить риски возникновения генетически обусловленных заболеваний. - те, що ти і кажеш
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24.06.2021 15:23 Відповісти
Краще робить "скрінінг" на наявність психічних захворювань та психічних відхилень всім кандидатам в депутати (а особливо кандидатам в президенти) перед виборами! Буде набагато більше користі!!!
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24.06.2021 14:10 Відповісти
я давно це казав - психіатра, наркогола і ...уролога))
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24.06.2021 14:27 Відповісти
Це у розвинутих країнах можливо. А коли 73% віддають голоси за сподобавшийся серіал, то треба починати саме з них.
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24.06.2021 14:43 Відповісти
І яким чином генетичні відхилення впливають на психіку? Стівен Хокінг мав генетичну хворобу - це йому не заважало стать геніальним науковцем!
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24.06.2021 14:54 Відповісти
"чекап", "срининг" ... Вот зе фак?!
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24.06.2021 14:43 Відповісти
бо немає власних розробок, а є іноземні. це як зі словом булінг і цькування - о цькуванню не було інфи (хоча всі це пережили у школі) , а про булінг повний інтернет інфи.
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24.06.2021 15:24 Відповісти
швейцария тоже не разрабатывала вакцину от коронавируса и что тут плохого? нет своего, но может купить все лучшее. так развитые страны и живут.
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24.06.2021 15:28 Відповісти
ой, очередной тупак виліз умнічть. ти не можеш розібратись у темі? стартовий комент за шо мову веде? за назви. а ти за що умнічаєш? одразу видно українську школу.
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24.06.2021 20:26 Відповісти
Он бывал в райцентрах в родильных отделениях?
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24.06.2021 15:14 Відповісти
а ти думаєш усе робиться раз махнув рукою і вискочило? і туди колись прийде. у 90ті і того не було, що зараз є у райлікарнях.
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24.06.2021 15:26 Відповісти
все уже давно есть. за деньги. а кто еще верит в "бесплатную медицину", тот верит и в очередную отрыжку зеленого правительства
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24.06.2021 15:30 Відповісти
Спешу разочаровать: и за деньги, даже за большин в большинстве случаев пациенты получают помощь низкого качества.
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24.06.2021 19:08 Відповісти
откуда такая инфа? каждому держишь свечку?
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24.06.2021 19:17 Відповісти
бо не за столицю і обласний центр мова. а за глибоку периферію. ти із столічних джунглів такий відсталий?
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24.06.2021 20:20 Відповісти
Справа в тому що в районних лікарнях масово закривають в тому числі і пологові відділення: а новоутворені тергромади -це просто зграя "закривальщиків" всього чого тільки можна! Їх головна мантра :"Немає коштів на утримання"! Зато собі по 60тисяч грн забабахали зарплати- запотиличники й спиногризи!
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24.06.2021 15:38 Відповісти
а разве голов тергромад не жители выбрали? политическая ответсвенность - самая тяжелая ноша в жизни. когда до наших дебилов это дойдет, очень многие вещи покажутся проще.
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24.06.2021 19:37 Відповісти
так голова тергромади за постсовка (який був до переходу на тергромаду) не може працювати по новому, особливо одразу, йому час потрібен, і то, якщо він знайде у себе клепку працювати по-новому. а он пообиралися за старими схемами так за старими схемами і працюватимуть (собі в карман)
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24.06.2021 20:24 Відповісти
а в них реально немає грошей на утримання. добре, якщо це перехідний період такий, а коли навчаться знаходити фінансуання стане краще.
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24.06.2021 20:21 Відповісти
каждому по пломбе!
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24.06.2021 15:31 Відповісти
тю...а презЕ обещал каждому новорожденному по доле в недрах ))) не?
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24.06.2021 17:33 Відповісти
А результаты класть на стол мандатоносихе Третьяковой. А Третьякова - новорождённому бац клеймо на лоб - "Другий ґатунок", шоб знал гадёныш, как рождаться в Украине с генетическими болезнями.
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24.06.2021 18:01 Відповісти
Сделайте скрининг соответствия коммуналки и зарплат - это будет понятная забота.
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24.06.2021 19:59 Відповісти
 
 