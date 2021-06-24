Каждому новорожденному будут делать скрининг на генетические болезни, - Ляшко

Министерство здравоохранения введет неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы вводим определенные скрининговые вещи, начинаем с неонатального скрининга. То есть каждый новорожденный сегодня будет проходить скрининг на генетические заболевания. Мы расширяем перечень этих заболеваний с 4, которые у нас были, до 21. Мы будем двигаться к тому, чтобы выявлять вовремя генетические заболевания, Орфанные заболевания, формируем реестр этих заболеваний и сделаем все возможное, чтобы государство обеспечило медикаментозную коррекцию этих заболеваний на первых этапах жизни", - рассказал глава Минздрава.

Кроме того, по словам Ляшко, будет внедрен семейный скрининг, когда пары, планируя рождение ребенка, могут пройти определенные исследования и оценить риски возникновения генетически обусловленных заболеваний.

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