РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11793 посетителя онлайн
Новости
8 582 34

Каждому новорожденному будут делать скрининг на генетические болезни, - Ляшко

Каждому новорожденному будут делать скрининг на генетические болезни, - Ляшко

Министерство здравоохранения введет неонатальный скрининг на выявление генетических заболеваний.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы вводим определенные скрининговые вещи, начинаем с неонатального скрининга. То есть каждый новорожденный сегодня будет проходить скрининг на генетические заболевания. Мы расширяем перечень этих заболеваний с 4, которые у нас были, до 21. Мы будем двигаться к тому, чтобы выявлять вовремя генетические заболевания, Орфанные заболевания, формируем реестр этих заболеваний и сделаем все возможное, чтобы государство обеспечило медикаментозную коррекцию этих заболеваний на первых этапах жизни", - рассказал глава Минздрава.

Кроме того, по словам Ляшко, будет внедрен семейный скрининг, когда пары, планируя рождение ребенка, могут пройти определенные исследования и оценить риски возникновения генетически обусловленных заболеваний.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинированные от COVID-19 украинцы защищены от штамма "Дельта", - Ляшко

Автор: 

болезнь (589) генетика (15) здоровье (1387) Минздрав (4899) Ляшко Виктор (1364)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
Краще робить "скрінінг" на наявність психічних захворювань та психічних відхилень всім кандидатам в депутати (а особливо кандидатам в президенти) перед виборами! Буде набагато більше користі!!!
показать весь комментарий
24.06.2021 14:10
+3
скрининг/ Дурь Мендель слуги народа Коломойского поняли как указание для составления заяв электорату. Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
показать весь комментарий
24.06.2021 14:01
+3
ему же его не сделали - и вот результат..
показать весь комментарий
24.06.2021 14:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все що обіцяє зелень нічого не виконується. Обіцяльники.
показать весь комментарий
24.06.2021 13:59 Ответить
Цей скринінг це викинуті на вітер державні кошти. Кому він потрібен? Тільки корупціонерам МОЗ та Радуцькому!
показать весь комментарий
24.06.2021 14:06 Ответить
ага, і губозакаточну машинку в подарок
показать весь комментарий
24.06.2021 14:00 Ответить
скрининг/ Дурь Мендель слуги народа Коломойского поняли как указание для составления заяв электорату. Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
показать весь комментарий
24.06.2021 14:01 Ответить
Если вставить еще "посадить коррупционеров", "все должны жить хорошо" "повысить зарплаты" "снизить тарифы". На ближайших президентских выборах можно рассчитывать на поддержку более 70% электората.
показать весь комментарий
24.06.2021 14:41 Ответить
а пока ляшко делает бубе петтинг и фистинг
показать весь комментарий
24.06.2021 14:01 Ответить
идиот... еще до рождения, на небольшом сроке, уже могут сделать анализы на...некоторые отклонения от нормы (чтобы по мед показаниям было не поздно прервать беременность)
показать весь комментарий
24.06.2021 14:04 Ответить
ему же его не сделали - и вот результат..
показать весь комментарий
24.06.2021 14:22 Ответить
почему могут? нормальные родители делают в обязательном порядке. и цена там смешная
показать весь комментарий
24.06.2021 14:37 Ответить
так и я за то...
показать весь комментарий
24.06.2021 14:39 Ответить
а это все зеленая болтовня. они только болтают и списывают долги хозяевам.
показать весь комментарий
24.06.2021 15:27 Ответить
"будет внедрен семейный скрининг, когда пары, планируя рождение ребенка, могут пройти определенные исследования и оценить риски возникновения генетически обусловленных заболеваний. - те, що ти і кажеш
показать весь комментарий
24.06.2021 15:23 Ответить
Краще робить "скрінінг" на наявність психічних захворювань та психічних відхилень всім кандидатам в депутати (а особливо кандидатам в президенти) перед виборами! Буде набагато більше користі!!!
показать весь комментарий
24.06.2021 14:10 Ответить
я давно це казав - психіатра, наркогола і ...уролога))
показать весь комментарий
24.06.2021 14:27 Ответить
Це у розвинутих країнах можливо. А коли 73% віддають голоси за сподобавшийся серіал, то треба починати саме з них.
показать весь комментарий
24.06.2021 14:43 Ответить
І яким чином генетичні відхилення впливають на психіку? Стівен Хокінг мав генетичну хворобу - це йому не заважало стать геніальним науковцем!
показать весь комментарий
24.06.2021 14:54 Ответить
"чекап", "срининг" ... Вот зе фак?!
показать весь комментарий
24.06.2021 14:43 Ответить
бо немає власних розробок, а є іноземні. це як зі словом булінг і цькування - о цькуванню не було інфи (хоча всі це пережили у школі) , а про булінг повний інтернет інфи.
показать весь комментарий
24.06.2021 15:24 Ответить
швейцария тоже не разрабатывала вакцину от коронавируса и что тут плохого? нет своего, но может купить все лучшее. так развитые страны и живут.
показать весь комментарий
24.06.2021 15:28 Ответить
ой, очередной тупак виліз умнічть. ти не можеш розібратись у темі? стартовий комент за шо мову веде? за назви. а ти за що умнічаєш? одразу видно українську школу.
показать весь комментарий
24.06.2021 20:26 Ответить
Он бывал в райцентрах в родильных отделениях?
показать весь комментарий
24.06.2021 15:14 Ответить
а ти думаєш усе робиться раз махнув рукою і вискочило? і туди колись прийде. у 90ті і того не було, що зараз є у райлікарнях.
показать весь комментарий
24.06.2021 15:26 Ответить
все уже давно есть. за деньги. а кто еще верит в "бесплатную медицину", тот верит и в очередную отрыжку зеленого правительства
показать весь комментарий
24.06.2021 15:30 Ответить
Спешу разочаровать: и за деньги, даже за большин в большинстве случаев пациенты получают помощь низкого качества.
показать весь комментарий
24.06.2021 19:08 Ответить
откуда такая инфа? каждому держишь свечку?
показать весь комментарий
24.06.2021 19:17 Ответить
бо не за столицю і обласний центр мова. а за глибоку периферію. ти із столічних джунглів такий відсталий?
показать весь комментарий
24.06.2021 20:20 Ответить
Справа в тому що в районних лікарнях масово закривають в тому числі і пологові відділення: а новоутворені тергромади -це просто зграя "закривальщиків" всього чого тільки можна! Їх головна мантра :"Немає коштів на утримання"! Зато собі по 60тисяч грн забабахали зарплати- запотиличники й спиногризи!
показать весь комментарий
24.06.2021 15:38 Ответить
а разве голов тергромад не жители выбрали? политическая ответсвенность - самая тяжелая ноша в жизни. когда до наших дебилов это дойдет, очень многие вещи покажутся проще.
показать весь комментарий
24.06.2021 19:37 Ответить
так голова тергромади за постсовка (який був до переходу на тергромаду) не може працювати по новому, особливо одразу, йому час потрібен, і то, якщо він знайде у себе клепку працювати по-новому. а он пообиралися за старими схемами так за старими схемами і працюватимуть (собі в карман)
показать весь комментарий
24.06.2021 20:24 Ответить
а в них реально немає грошей на утримання. добре, якщо це перехідний період такий, а коли навчаться знаходити фінансуання стане краще.
показать весь комментарий
24.06.2021 20:21 Ответить
каждому по пломбе!
показать весь комментарий
24.06.2021 15:31 Ответить
тю...а презЕ обещал каждому новорожденному по доле в недрах ))) не?
показать весь комментарий
24.06.2021 17:33 Ответить
А результаты класть на стол мандатоносихе Третьяковой. А Третьякова - новорождённому бац клеймо на лоб - "Другий ґатунок", шоб знал гадёныш, как рождаться в Украине с генетическими болезнями.
показать весь комментарий
24.06.2021 18:01 Ответить
Сделайте скрининг соответствия коммуналки и зарплат - это будет понятная забота.
показать весь комментарий
24.06.2021 19:59 Ответить
 
 