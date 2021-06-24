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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинированные от COVID-19 украинцы защищены от штамма "Дельта", - Ляшко

Вакцинированные от COVID-19 украинцы защищены от штамма

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы, получившие прививку от COVID-19, защищены от "дельта" штамма коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24".

Министр отметил, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса,  более тяжелое.

"Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - объяснил Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-за большой циркуляции "дельта-штамма" COVID-19 Кабмин рассматривает возможность усиления контроля за приезжающими из РФ и ряда других стран, - Ляшко

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
ага файзер - вон, в Израеле вроде подобосрались уже немного. а то шо мелет Ляшко, это психиатрия - ну да, защищены, мож*д каждый двадцатый из укушенных уколотых.
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24.06.2021 11:41
+4
Ще ніхто цього не знає.
Навіщо ляшко запевняє людей ???
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24.06.2021 11:32
+3
Від "гамма" у нас імунітет з квітня 1986.
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24.06.2021 11:33
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А от "гамма" защищены? Интересно...
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24.06.2021 11:32 Ответить
Від "гамма" у нас імунітет з квітня 1986.
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24.06.2021 11:33 Ответить
Ще ніхто цього не знає.
Навіщо ляшко запевняє людей ???
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24.06.2021 11:32 Ответить
А что,лучше бы он говорил "вывсеумрете"?Только и читаешь-будет новая волна,будет новый штамм....Когда будет-будем плакать,а пока носим маску и радуемся жизни.
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24.06.2021 11:45 Ответить
для того, аби зробити такі висновки, тра провести наукові досліди хоча б з півроку --- вакцинованим ковішилдою та іншими вакцинами зробити мазок чи укольчик "дельти" - і подивитись, скільки з них "не захворіє" , а скільки ...... Іншого шляху добути точні дані не існує....
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24.06.2021 11:58 Ответить
Бо політики брешуть. В них така робота - йти на все заради контролю населення. Якщо треба, то брехати, нахабно та безсовісно.
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24.06.2021 13:47 Ответить
Все 3 человека? Круто чо.
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24.06.2021 11:35 Ответить
Ну, якщо провакціновані пфайзером - тоді да. А інші виробники не надавали такої інформації. Цирк продовжується...
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24.06.2021 11:37 Ответить
ага файзер - вон, в Израеле вроде подобосрались уже немного. а то шо мелет Ляшко, это психиатрия - ну да, защищены, мож*д каждый двадцатый из укушенных уколотых.
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24.06.2021 11:41 Ответить
"Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - объяснил Ляшко.
Вот идиоты

"Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны, в аэропорту возвращается обязательное ношение масок, сообщает министерство здравоохранения."
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24.06.2021 12:28 Ответить
И ЭТО ПРАВИЛЬНО. Статистика в Украине ползет вверх, нарид страх потерял совсем. Пляжики, шашлычки-машлычки... Но самое мерзкое - это история с вакцинацией, которую они зарезервировали исключительно для своих. Почему можно выехать в Польшу или Болгарию, и получить вакцину, а тут ждать приглашения от Дии? Три хаха. Ляшко на поверку оказался таким же, и мелет чушь.
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24.06.2021 12:40 Ответить
"нарОд страх потерял совсем" - это хорошо. Запуганные люди не способны здраво мыслить.
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24.06.2021 12:51 Ответить
ой взе. Это вы меня поправили? Не беспокойтесь в след. раз.
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24.06.2021 14:34 Ответить
20 пунктов вакцинирования на всю страну, пусть лохторат дохнет.
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24.06.2021 11:40 Ответить
https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav
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24.06.2021 12:02 Ответить
"Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет."

Что-то уже у нас есть и у этого "что-то" фамилия Ляшко.
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24.06.2021 11:47 Ответить
Ляшко проффесор околовсяческіх наук з трускавецьким дипломом, а це вам не абищо.
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24.06.2021 11:48 Ответить
Вакциновані від COVID-19 українці захищені від штаму "Дельта", - Ляшко - Цензор.НЕТ 2597
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24.06.2021 11:50 Ответить
Кто этому клоуну дал право такую туфту нести?
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24.06.2021 11:50 Ответить
так так - запамяй це ідійоте ....- а ми тобі нагадаем яку пургу ти будеш нести на наступний рік....- "захищені" ідійоти....
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24.06.2021 11:58 Ответить
де є дослідження, що народна вакцина CronaVax захищає від дельти ?

а якщо ні ? хто буде відповідати ?
кого бити ногами у прямому сенсі ?
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24.06.2021 12:17 Ответить
всі ці запевнення схожі на чорнобильські
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24.06.2021 12:18 Ответить
.
Вакциновані від COVID-19 українці захищені від штаму "Дельта", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5215

..
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24.06.2021 12:20 Ответить
Верим! Каждому слову зебанды!
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24.06.2021 12:30 Ответить
...зуб даю!
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24.06.2021 12:39 Ответить
Кто, когда и как проверял?
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24.06.2021 13:45 Ответить
А хто захистить українців від виродка Ляшка і його посіпак, які проводять злочинні медичні експерименти на людях?
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24.06.2021 15:08 Ответить
 
 