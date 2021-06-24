Вакцинированные от COVID-19 украинцы защищены от штамма "Дельта", - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы, получившие прививку от COVID-19, защищены от "дельта" штамма коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом Ляшко заявил в эфире "Украина 24".

Министр отметил, что течение болезни, вызванной "Дельта" штаммом коронавируса, более тяжелое.

"Лечение, это отдельный вопрос. Той терапии, которая убивает коронавирус, не существует, есть симптоматическое лечение и определенные препараты, которые сегодня еще проходят клинические испытания. Препарат не изобретен, есть определенные продвижения. Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет. Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - объяснил Ляшко.

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