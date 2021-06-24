Вакциновані від COVID-19 українці захищені від штаму "Дельта", - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали щеплення від COVID-19, захищені від "дельта"-штаму коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Ляшко заявив в ефірі "Україна 24".

Міністр зазначив, що перебіг хвороби, викликаної "дельта"-штамом коронавірусу, тяжчий.

"Лікування, це окреме питання. Тої терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування та певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдено, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які вакциновані, вони захищені", - пояснив Ляшко.

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