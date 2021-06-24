УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10460 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 660 32

Вакциновані від COVID-19 українці захищені від штаму "Дельта", - Ляшко

Вакциновані від COVID-19 українці захищені від штаму

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали щеплення від COVID-19, захищені від "дельта"-штаму коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Ляшко заявив в ефірі "Україна 24".

Міністр зазначив, що перебіг хвороби, викликаної "дельта"-штамом коронавірусу, тяжчий.

"Лікування, це окреме питання. Тої терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування та певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдено, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які вакциновані, вони захищені", - пояснив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шмигаль доручив відкрити центри масової вакцинації проти коронавірусу в кожному райцентрі

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Ляшко Віктор (1513) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
ага файзер - вон, в Израеле вроде подобосрались уже немного. а то шо мелет Ляшко, это психиатрия - ну да, защищены, мож*д каждый двадцатый из укушенных уколотых.
показати весь коментар
24.06.2021 11:41
+4
Ще ніхто цього не знає.
Навіщо ляшко запевняє людей ???
показати весь коментар
24.06.2021 11:32
+3
Від "гамма" у нас імунітет з квітня 1986.
показати весь коментар
24.06.2021 11:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А от "гамма" защищены? Интересно...
показати весь коментар
24.06.2021 11:32 Відповісти
Від "гамма" у нас імунітет з квітня 1986.
показати весь коментар
24.06.2021 11:33 Відповісти
Ще ніхто цього не знає.
Навіщо ляшко запевняє людей ???
показати весь коментар
24.06.2021 11:32 Відповісти
А что,лучше бы он говорил "вывсеумрете"?Только и читаешь-будет новая волна,будет новый штамм....Когда будет-будем плакать,а пока носим маску и радуемся жизни.
показати весь коментар
24.06.2021 11:45 Відповісти
для того, аби зробити такі висновки, тра провести наукові досліди хоча б з півроку --- вакцинованим ковішилдою та іншими вакцинами зробити мазок чи укольчик "дельти" - і подивитись, скільки з них "не захворіє" , а скільки ...... Іншого шляху добути точні дані не існує....
показати весь коментар
24.06.2021 11:58 Відповісти
Бо політики брешуть. В них така робота - йти на все заради контролю населення. Якщо треба, то брехати, нахабно та безсовісно.
показати весь коментар
24.06.2021 13:47 Відповісти
Все 3 человека? Круто чо.
показати весь коментар
24.06.2021 11:35 Відповісти
Ну, якщо провакціновані пфайзером - тоді да. А інші виробники не надавали такої інформації. Цирк продовжується...
показати весь коментар
24.06.2021 11:37 Відповісти
ага файзер - вон, в Израеле вроде подобосрались уже немного. а то шо мелет Ляшко, это психиатрия - ну да, защищены, мож*д каждый двадцатый из укушенных уколотых.
показати весь коментар
24.06.2021 11:41 Відповісти
"Вакцины работают. Люди, которые вакцинированы, они защищены", - объяснил Ляшко.
Вот идиоты

"Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны, в аэропорту возвращается обязательное ношение масок, сообщает министерство здравоохранения."
показати весь коментар
24.06.2021 12:28 Відповісти
И ЭТО ПРАВИЛЬНО. Статистика в Украине ползет вверх, нарид страх потерял совсем. Пляжики, шашлычки-машлычки... Но самое мерзкое - это история с вакцинацией, которую они зарезервировали исключительно для своих. Почему можно выехать в Польшу или Болгарию, и получить вакцину, а тут ждать приглашения от Дии? Три хаха. Ляшко на поверку оказался таким же, и мелет чушь.
показати весь коментар
24.06.2021 12:40 Відповісти
"нарОд страх потерял совсем" - это хорошо. Запуганные люди не способны здраво мыслить.
показати весь коментар
24.06.2021 12:51 Відповісти
ой взе. Это вы меня поправили? Не беспокойтесь в след. раз.
показати весь коментар
24.06.2021 14:34 Відповісти
20 пунктов вакцинирования на всю страну, пусть лохторат дохнет.
показати весь коментар
24.06.2021 11:40 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3272725/nachalas_covidvaktsinatsiya_organizovannyh_kollektivov_minzdrav
показати весь коментар
24.06.2021 12:02 Відповісти
"Я думаю, где-то месяц-другой и что-то будет."

Что-то уже у нас есть и у этого "что-то" фамилия Ляшко.
показати весь коментар
24.06.2021 11:47 Відповісти
Ляшко проффесор околовсяческіх наук з трускавецьким дипломом, а це вам не абищо.
показати весь коментар
24.06.2021 11:48 Відповісти
Вакциновані від COVID-19 українці захищені від штаму "Дельта", - Ляшко - Цензор.НЕТ 2597
показати весь коментар
24.06.2021 11:50 Відповісти
Кто этому клоуну дал право такую туфту нести?
показати весь коментар
24.06.2021 11:50 Відповісти
так так - запамяй це ідійоте ....- а ми тобі нагадаем яку пургу ти будеш нести на наступний рік....- "захищені" ідійоти....
показати весь коментар
24.06.2021 11:58 Відповісти
де є дослідження, що народна вакцина CronaVax захищає від дельти ?

а якщо ні ? хто буде відповідати ?
кого бити ногами у прямому сенсі ?
показати весь коментар
24.06.2021 12:17 Відповісти
всі ці запевнення схожі на чорнобильські
показати весь коментар
24.06.2021 12:18 Відповісти
.
Вакциновані від COVID-19 українці захищені від штаму "Дельта", - Ляшко - Цензор.НЕТ 5215

..
показати весь коментар
24.06.2021 12:20 Відповісти
Верим! Каждому слову зебанды!
показати весь коментар
24.06.2021 12:30 Відповісти
...зуб даю!
показати весь коментар
24.06.2021 12:39 Відповісти
Кто, когда и как проверял?
показати весь коментар
24.06.2021 13:45 Відповісти
А хто захистить українців від виродка Ляшка і його посіпак, які проводять злочинні медичні експерименти на людях?
показати весь коментар
24.06.2021 15:08 Відповісти
 
 