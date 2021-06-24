5 660 32
Вакциновані від COVID-19 українці захищені від штаму "Дельта", - Ляшко
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що українці, які отримали щеплення від COVID-19, захищені від "дельта"-штаму коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це Ляшко заявив в ефірі "Україна 24".
Міністр зазначив, що перебіг хвороби, викликаної "дельта"-штамом коронавірусу, тяжчий.
"Лікування, це окреме питання. Тої терапії, яка вбиває коронавірус, не існує, є симптоматичне лікування та певні препарати, які сьогодні ще проходять клінічні випробування. Препарат не винайдено, є певні просування. Я думаю, десь місяць-другий і щось буде. Вакцини працюють. Люди, які вакциновані, вони захищені", - пояснив Ляшко.
Топ коментарі
+6 Yuriy Smith
показати весь коментар24.06.2021 11:41
+4 Ksenia VB
показати весь коментар24.06.2021 11:32
+3 Владислав Носковский
показати весь коментар24.06.2021 11:33
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Навіщо ляшко запевняє людей ???
укушенныхуколотых.
Вот идиоты
"Власти Израиля вновь ужесточают требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны, в аэропорту возвращается обязательное ношение масок, сообщает министерство здравоохранения."
Что-то уже у нас есть и у этого "что-то" фамилия Ляшко.
а якщо ні ? хто буде відповідати ?
кого бити ногами у прямому сенсі ?
..