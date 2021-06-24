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Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера для відправки на передову

Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера для відправки на передову

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти в зборі грошей на купівлю нового квадрокоптера для відправки на передову.

Про це вона повідомляла на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти знову збили наш квадрокоптер і потрібно купити новий. Машина їде на фронт через кілька днів і треба передати квадрик на передову. Ціна 44 тис, у мене є 12 тис, треба ще 32 тис.", - написала Юсупова.

"Прошу допомогти з квадрокоптером. 10,20,50 грн і плюс в карму. Карта 5375 4115 0267 5353 або 5375 4141 0204 7676 обидві Моно", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Волонтерка Толмачова просить про допомогу в придбанні квадрокоптерів для українських воїнів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера для відправки на передову 01

Также читайте: Волонтер Юсупова просит помочь собрать сумму на покупку квадрокоптера для бойцов. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4144) волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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А где бюджет на ВСУ и 1.5 % 7 лет налога???
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24.06.2021 17:04 Відповісти
А Таран з Хомчаком байдекують, ой не до Війська..., мабуть, готуються до "звездов на пагонах" на 30 річницю від гаранта... А ВОЛОНТЕРИ гроші на БПЛА вкладують!!!
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24.06.2021 17:47 Відповісти
закинув на *7676
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24.06.2021 18:10 Відповісти
У нас есть бюджет и налоги, какие волонтеры????
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24.06.2021 19:47 Відповісти
Ты б лучше спросил типа "Я чем зе и его команда, накшталт тимура, помогли, как волонтеры, нашим воинам?" Здесь, возможно, неуместно приводить в пример ему (зе) пороха, но эти помощи даже НЕСОИЗМЕРИМЫ при соотношении - я не сторонник 5-го, но с НЕГО в ЭТОМ вопросе зе НУЖНО брать пример!!!
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24.06.2021 20:39 Відповісти
Бытовые квадрики для блохеров и тик-токеров на войне расходный одноразовый материал. Только вчера было сообщение ВСУ насколько успешно мы утилизируем аналогичные игрушки из лугандона. Бездонная бочка.
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24.06.2021 20:53 Відповісти
Я себе air2s купить не могу для работы, важной для всей цивилизации, а это при всем госбюджете и сборах адских, клянчит на дармоедов сидящих там 7 лет. Наглая мразота воровская. Квадрик там живут под полета. Даже боевые БПЛА там долго не живут.
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25.06.2021 18:00 Відповісти
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30.06.2021 20:31 Відповісти
 
 