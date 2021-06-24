Волонтерка Юсупова просить допомогти з купівлею квадрокоптера для відправки на передову
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомогти в зборі грошей на купівлю нового квадрокоптера для відправки на передову.
Про це вона повідомляла на своїй сторінці в фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупанти знову збили наш квадрокоптер і потрібно купити новий. Машина їде на фронт через кілька днів і треба передати квадрик на передову. Ціна 44 тис, у мене є 12 тис, треба ще 32 тис.", - написала Юсупова.
"Прошу допомогти з квадрокоптером. 10,20,50 грн і плюс в карму. Карта 5375 4115 0267 5353 або 5375 4141 0204 7676 обидві Моно", - йдеться в повідомленні.
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