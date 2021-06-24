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Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера для отправки на передовую

Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера для отправки на передовую

Волонтер Наталия Юсупова просит помочь в сборе денег на покупу нового квадрокоптера для отправки на передовую.

Об этом она сообщала на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова сбили наш квадрокоптер и нужно купить новый. Машина едет на фронт, через несколько дней и надо передать квадрик на передовую. Цена 44 тыс, у меня есть 12 тыс, надо ещё 32 тыс.", - написала Юсупова.

"Прошу помочь с квадрокоптером. 10,20,50 грн и плюс в карму. Карта 5375 4115 0267 5353 или 5375 4141 0204 7676 обе Моно", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера: предыдущий сбил противник

Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера для отправки на передовую 01

Также читайте: Волонтер Юсупова просит помочь собрать сумму на покупку квадрокоптера для бойцов. ФОТО

Автор: 

беспилотник (3580) волонтеры (2633) Юсупова Наталья (185)


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А где бюджет на ВСУ и 1.5 % 7 лет налога???
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24.06.2021 17:04 Ответить
А Таран з Хомчаком байдекують, ой не до Війська..., мабуть, готуються до "звездов на пагонах" на 30 річницю від гаранта... А ВОЛОНТЕРИ гроші на БПЛА вкладують!!!
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24.06.2021 17:47 Ответить
закинув на *7676
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24.06.2021 18:10 Ответить
У нас есть бюджет и налоги, какие волонтеры????
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24.06.2021 19:47 Ответить
Ты б лучше спросил типа "Я чем зе и его команда, накшталт тимура, помогли, как волонтеры, нашим воинам?" Здесь, возможно, неуместно приводить в пример ему (зе) пороха, но эти помощи даже НЕСОИЗМЕРИМЫ при соотношении - я не сторонник 5-го, но с НЕГО в ЭТОМ вопросе зе НУЖНО брать пример!!!
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24.06.2021 20:39 Ответить
Бытовые квадрики для блохеров и тик-токеров на войне расходный одноразовый материал. Только вчера было сообщение ВСУ насколько успешно мы утилизируем аналогичные игрушки из лугандона. Бездонная бочка.
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24.06.2021 20:53 Ответить
Я себе air2s купить не могу для работы, важной для всей цивилизации, а это при всем госбюджете и сборах адских, клянчит на дармоедов сидящих там 7 лет. Наглая мразота воровская. Квадрик там живут под полета. Даже боевые БПЛА там долго не живут.
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25.06.2021 18:00 Ответить
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30.06.2021 20:31 Ответить
 
 