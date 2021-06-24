Волонтер Юсупова просит помочь с покупкой квадрокоптера для отправки на передовую

Волонтер Наталия Юсупова просит помочь в сборе денег на покупу нового квадрокоптера для отправки на передовую.

Об этом она сообщала на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты снова сбили наш квадрокоптер и нужно купить новый. Машина едет на фронт, через несколько дней и надо передать квадрик на передовую. Цена 44 тыс, у меня есть 12 тыс, надо ещё 32 тыс.", - написала Юсупова.

"Прошу помочь с квадрокоптером. 10,20,50 грн и плюс в карму. Карта 5375 4115 0267 5353 или 5375 4141 0204 7676 обе Моно", - говорится в сообщении.

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