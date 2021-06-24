Відсторонених після рішення РНБО львівських митників повернули на посади: не знайшли порушень

46 співробітників Галицької митниці були відсторонені через можливу причетність до корупції і контрабанд. Але перевірка не знайшла в їхній діяльності порушень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Державна митна служба повідомила у відповідь на запит журналістів, що перевірки не знайшли порушень у роботі 127 митників, і дисциплінарні провадження проти них закрили.

"Наразі дисциплінарні провадження щодо 127 посадових осіб територіальних органів Державної митної служби, з яких 46 посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби, закриті у зв'язку з невстановленням в їхніх діях дисциплінарного проступку і підстав для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності", - сказано у відповіді на інформаційний запит.

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Проти 22 митників дисциплінарні провадження продовжили.

Нагадаємо, на початку квітня в рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією і контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях були відсторонені від посади. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці - 46 осіб. Це, зокрема, співробітники митного поста "Яворів" - 30 осіб, поста "Мостиська" - 14 і по одному співробітнику з постів "Смільниця" і "Рава Руська".

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