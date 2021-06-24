Відсторонених після рішення РНБО львівських митників повернули на посади: не знайшли порушень
46 співробітників Галицької митниці були відсторонені через можливу причетність до корупції і контрабанд. Але перевірка не знайшла в їхній діяльності порушень.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.
Державна митна служба повідомила у відповідь на запит журналістів, що перевірки не знайшли порушень у роботі 127 митників, і дисциплінарні провадження проти них закрили.
"Наразі дисциплінарні провадження щодо 127 посадових осіб територіальних органів Державної митної служби, з яких 46 посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби, закриті у зв'язку з невстановленням в їхніх діях дисциплінарного проступку і підстав для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності", - сказано у відповіді на інформаційний запит.
Проти 22 митників дисциплінарні провадження продовжили.
Нагадаємо, на початку квітня в рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією і контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях були відсторонені від посади. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці - 46 осіб. Це, зокрема, співробітники митного поста "Яворів" - 30 осіб, поста "Мостиська" - 14 і по одному співробітнику з постів "Смільниця" і "Рава Руська".
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уроды опереточные
«Боротьба» з «ворами в законі».
«Санкції».
Все в лапках. Бо все це - фейк, брехня, популізм.
Всі «звільнені» Зеленим РНБО митники-корупціонери - знов на своїх посадах. Освоюють потоки. А хіба інакше могло б бути?
Такою самою буде «боротьба» з олігархами.
Зате подоять підприємців.
Знищать «нульовими деклараціями» середній клас.
Скасують субсидії.
Тарифи вже зросли на 33%. І далі будуть рости.
Коли до влади дориваються популісти та реваншисти - виходить саме так. Інакше і не могло бути.
А.Смолій
P.S.....Хоча як на мене Зеленський Їблан# більший....
он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему ты открываешь двери
он - Коот
Щас пригадаю гілку... Про медведчука...
И Оману хорошо и зебилам радость)