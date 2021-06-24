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Відсторонених після рішення РНБО львівських митників повернули на посади: не знайшли порушень

Відсторонених після рішення РНБО львівських митників повернули на посади: не знайшли порушень

46 співробітників Галицької митниці були відсторонені через можливу причетність до корупції і контрабанд. Але перевірка не знайшла в їхній діяльності порушень.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Zaxid.net.

Державна митна служба повідомила у відповідь на запит журналістів, що перевірки не знайшли порушень у роботі 127 митників, і дисциплінарні провадження проти них закрили.

"Наразі дисциплінарні провадження щодо 127 посадових осіб територіальних органів Державної митної служби, з яких 46 посадових осіб Галицької митниці Держмитслужби, закриті у зв'язку з невстановленням в їхніх діях дисциплінарного проступку і підстав для їх притягнення до дисциплінарної відповідальності", - сказано у відповіді на інформаційний запит.

Читайте також: Контрабандні сигарети на $600 тис. виявили на Волинській митниці, їх завезли з Білорусі під виглядом плитки, - ДБР. ФОТО

Проти 22 митників дисциплінарні провадження продовжили.

Нагадаємо, на початку квітня в рамках оголошеної РНБО боротьби з корупцією і контрабандою понад 100 працівників митниці в різних областях були відсторонені від посади. Найбільша кількість відсторонених митників з усіх митниць в Україні була саме на Галицькій митниці - 46 осіб. Це, зокрема, співробітники митного поста "Яворів" - 30 осіб, поста "Мостиська" - 14 і по одному співробітнику з постів "Смільниця" і "Рава Руська".

Також читайте: Схема на десятки мільйонів гривень: до України під виглядом гуманітарки для бідних завозили брендовий одяг і ліки, - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Автор: 

РНБО (2279) митниця (1871) Державна митна служба (639) Львівська область (2425)


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Топ коментарі
+44
а видосик остался. зебилам достаточно
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24.06.2021 20:37
+29
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 2334
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24.06.2021 20:46
+25
янєлох і зєбидло успішно знищують країну.
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24.06.2021 20:37
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24.06.2021 20:36 Відповісти
а видосик остался. зебилам достаточно
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24.06.2021 20:37 Відповісти
Можно пожалуйста "видосик" или фамилии таможенников, которых посадил шоколадный? Напомню, что ген прокурором 5 лет протирал зад его кум алкаш луцик.
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25.06.2021 11:25 Відповісти
и как это оправдывает зебилизм?
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25.06.2021 12:23 Відповісти
точно так, как не оправдывает соевость. Эта банда таможенная существовала при всех правительствах. Наверно не сильно выгодно с ними бороться.
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25.06.2021 12:29 Відповісти
янєлох і зєбидло успішно знищують країну.
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24.06.2021 20:37 Відповісти
от така вона... корупція, мать їх
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24.06.2021 20:38 Відповісти
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 2334
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24.06.2021 20:46 Відповісти
Отстранных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 6985
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24.06.2021 20:39 Відповісти
Ннна по все зеленой морде
уроды опереточные
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24.06.2021 20:40 Відповісти
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 7038
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24.06.2021 20:47 Відповісти
«Деолігархізація»
«Боротьба» з «ворами в законі».
«Санкції».
Все в лапках. Бо все це - фейк, брехня, популізм.
Всі «звільнені» Зеленим РНБО митники-корупціонери - знов на своїх посадах. Освоюють потоки. А хіба інакше могло б бути?
Такою самою буде «боротьба» з олігархами.
Зате подоять підприємців.
Знищать «нульовими деклараціями» середній клас.
Скасують субсидії.
Тарифи вже зросли на 33%. І далі будуть рости.
Коли до влади дориваються популісти та реваншисти - виходить саме так. Інакше і не могло бути.
А.Смолій
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24.06.2021 20:41 Відповісти
проверяющим, которые не находят, надо вырезать глаза - они им не нужны
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24.06.2021 20:41 Відповісти
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 2327
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24.06.2021 20:47 Відповісти
Нагадай, коли підняли ціну на газ.
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25.06.2021 15:49 Відповісти
Напомни сколько теперь с сегодняшнего дня месячный тариф с доставкой? А сколько стоит 1 квт. энергии или 1 куб воды? Уже в два раза меньше 2019 или нет7
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25.06.2021 21:10 Відповісти
Яке РНБО такий і Зеленський .....Два їблана# пара...

P.S.....Хоча як на мене Зеленський Їблан# більший....
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24.06.2021 20:43 Відповісти
Так вот кому везли в Киев брикеты баксов!
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24.06.2021 20:43 Відповісти
Ура, ЗЕпобеда, ура! Деньги доехали!
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24.06.2021 20:44 Відповісти
Наложили на наложенные санкции..
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24.06.2021 20:43 Відповісти
После миллиарда деревьев я уже ничему не удивляюсь. Степень и глубина Зелиных видосиков зависят только от дозы кокса. Бомбить, так бомбить ...
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24.06.2021 20:43 Відповісти
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 4374
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24.06.2021 20:46 Відповісти
***
он пуп земли венец творенья
он созерцает жизни ход
ему ты открываешь двери
он - Коот
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24.06.2021 21:39 Відповісти
,"Нарит"схаває,ще й "добавки"попросить...Основному виборцю Зе,ця країна не потрібна..Головне "Одгоглазіки"щоб були,пивасік,ну і щоб "біла стабільность"
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24.06.2021 20:48 Відповісти
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 5421.
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24.06.2021 20:49 Відповісти
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 9355
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24.06.2021 20:50 Відповісти
Кто бы сомневался! Никогда никакие КРУ, комиссии и другие проверяющие ничего не находят...Что всю элиту пересажать?
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24.06.2021 20:50 Відповісти
а есть ли ,,элита??" (написано ведь!!сплошные ,,голобородьки")
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25.06.2021 01:20 Відповісти
Клоунада с санкциями СНБО . Вся наша власть цирк .
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24.06.2021 20:51 Відповісти
де там ті зебіли, яким я толкував, що в таких справах має бути результат, а не показуха?

Щас пригадаю гілку... Про медведчука...
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24.06.2021 20:53 Відповісти
ага, ось тут: "https://censor.net/ru/news/3273175/sbu_podtverdila_provedenie_sledstvennyh_deyistviyi_po_delu_medvedchuka" Там небагато, всього лиш 22 комента...
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24.06.2021 20:56 Відповісти
Зато какую бурную деятельность ведёт Зеленский
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24.06.2021 20:53 Відповісти
Отстраненных после решения СНБО львовских таможенников вернули на должности: не нашли нарушений - Цензор.НЕТ 6022
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24.06.2021 20:54 Відповісти
🤣
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24.06.2021 21:00 Відповісти
Точнее сказать: имитацию бурной деятельности.
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25.06.2021 07:26 Відповісти
Ну сейчас они еще и в суд подадут и компенсацию получат. Зелевласть хоть что-то не через ОПу сделать может?
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24.06.2021 20:58 Відповісти
Влітку 2018 року голова ДСНС Сергій Бочковський рішенням суду поновлений на посаді і йому виплачено більше 500 тис. гривень за вимушені прогули. Клята зелевлада нічого нормально зробити не може...
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24.06.2021 21:34 Відповісти
Порохатым же хоть кол на голове теши - они со своим олигархом лучше теперешнего бездарного клоуна.
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25.06.2021 07:49 Відповісти
занесли куда надо, вот и не нашли.
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24.06.2021 21:07 Відповісти
А как же! Делиться-то надо.
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25.06.2021 07:47 Відповісти
ЗЕ бидлота при владі тільки гучно пердіти може на втіху своєму лохторату.
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24.06.2021 21:08 Відповісти
Как громко трубят о решительных мерах ? Как тихо шепчут о лопнувших сенсациях ? Народ ликует от решительности квартальных и не видит отсутствие результата. Пора очки протереть!
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24.06.2021 21:12 Відповісти
Какие очки? Там глаза мочой залиты.
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24.06.2021 21:39 Відповісти
Прикольно...
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24.06.2021 21:14 Відповісти
Уже нет сил смеяться😁😁😁
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24.06.2021 21:14 Відповісти
если есть хоть один доказанный факт, то проверяющих нужно уже не отстранять а сажать. не трудно посчитать, что 46 человек по 100 тыс. баксов 4,6 ляма зелени. за такие бабки можна и ничего не найти. А ЕСЛИ ПО 500 ТЫЩ?
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24.06.2021 21:15 Відповісти
а ще, вони мабьть дуже гарно колядують.
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24.06.2021 21:17 Відповісти
Це ж одразу зрозуміло: на тій митниці тої корупції ніколи і не було...
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24.06.2021 21:17 Відповісти
Ну а что? Неужели кто-то ожидал чего-то другого ?
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24.06.2021 21:21 Відповісти
обилетили и вернули.
И Оману хорошо и зебилам радость)
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24.06.2021 21:23 Відповісти
Еще бы таможенная служба нашла нарушения в работе таможенников-взяточников...пчелы против меда прямо.
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24.06.2021 21:25 Відповісти
Патсани всьо паришали …
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24.06.2021 21:25 Відповісти
по ящику сказали - сегодня юридический комитет выдал анализ "закона про деолигархизацию" в нем прямое нарушение четырех статей конституции Украины. вот и вся "борьба" до копейки от тюремщика-продавана малюськи
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24.06.2021 21:26 Відповісти
Ну і звичайно вони голосували за ЗЕ ! Бо до Зелинського на митницях все було чесно !!! Жодних хабарів , жодних порушників !
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24.06.2021 21:27 Відповісти
А до зеленського було що ссяли в очі про санкції і "звільняли" на камери, а потім тихенько все вертали як було.
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24.06.2021 21:42 Відповісти
Кловани на марші!
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24.06.2021 21:37 Відповісти
Аваков наносит ответный удар.
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24.06.2021 21:42 Відповісти
Для зефилов книжку выпустят(небесплатно) " Как резать сук, на которых сидишь, или божья роса "🙄🙄🙄
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24.06.2021 21:43 Відповісти
Оружие стрельнуло холостым, так и фсе
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24.06.2021 22:15 Відповісти
А у нас при зеленском, всегда так и получается, сперва отстраняют, а потом снова назначают. Цирк да и только, а вы думали, что от квартала 95 можно что-то толковое ожидать? Из клоуна, никогда не получится толковый президент, надо было думать головой, а не пятой точкой, тогда бы всё иначе было бы.
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24.06.2021 23:08 Відповісти
Таможня дала добро, согласились делится с кем надо, а не с кем делились)))) Все фейк, как и (президент),,,,))))
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24.06.2021 23:09 Відповісти
Да просто разгрузили по новой и благословили на откаты дальше!
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24.06.2021 23:10 Відповісти
Что и требовалось доказать
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25.06.2021 00:49 Відповісти
Невстановлені нічого не встановили.
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25.06.2021 01:03 Відповісти
Главный борец с олигархами Данилов, Алексей Мячеславович (секретарь СНБО) прилетел в Одессу на частном вертолете Bell 407 (серийный номер 53136) , государственный регистрационный знак UR-WAL, номер регистрационного удостоверения РП3187/3 ПРИНАДЛЕЖАЩИЙ СТРУКТУРАМ КОЛОМОЙСКОГО., через подставную фирму ПП "ТУРЕЗ" (Дніпро) и подставного руководителя К......о Наталью Петровну ( на ней висит в Днепре еще 7 фирм),
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25.06.2021 02:02 Відповісти
сколько занесли?
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25.06.2021 06:14 Відповісти
Много, однако? Грузчики задолбались мешки таскать.
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25.06.2021 08:00 Відповісти
 
 