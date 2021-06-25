Відокремлення окупованого Донбасу виносити на референдум заборонено законом, - Разумков

На всеукраїнський референдум не можна винести питання відокремлення окупованого Донбасу. Можна голосувати за заморожування ситуації, але це не найкращий вихід.

Про це на пресконференції заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в разі провалу переговорів щодо Донбасу окуповану територію можуть відгородити "стіною", але це питання буде виноситися на референдум.

"Там йшлося про відмежування, тому що згідно з прийнятим законом зміни територіальної цілісності або питання, які виносяться на референдум, пов'язані з територіальною цілісністю, неможливі. Ми просто фізично їх винести не зможемо. Історія про відокремлення - не працююча, я думаю, що український народ точно не підтримає будь-які питання, пов'язані з тим, що ми втратимо Крим або частину українського Донбасу", - прокоментував заяву президента Разумков.

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За його словами, президент говорив про можливість того, щоб на якийсь проміжок часу процес по Донбасу буде заморожений.

"Але я впевнений, якщо ми заморозимо цей процес, повернути буде ще важче", - додав Разумков.