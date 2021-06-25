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Відокремлення окупованого Донбасу виносити на референдум заборонено законом, - Разумков

Відокремлення окупованого Донбасу виносити на референдум заборонено законом, - Разумков

На всеукраїнський референдум не можна винести питання відокремлення окупованого Донбасу. Можна голосувати за заморожування ситуації, але це не найкращий вихід.

Про це на пресконференції заявив спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що в разі провалу переговорів щодо Донбасу окуповану територію можуть відгородити "стіною", але це питання буде виноситися на референдум.

"Там йшлося про відмежування, тому що згідно з прийнятим законом зміни територіальної цілісності або питання, які виносяться на референдум, пов'язані з територіальною цілісністю, неможливі. Ми просто фізично їх винести не зможемо. Історія про відокремлення - не працююча, я думаю, що український народ точно не підтримає будь-які питання, пов'язані з тим, що ми втратимо Крим або частину українського Донбасу", - прокоментував заяву президента Разумков.

Також читайте: Разумков вважає себе членом команди Зеленського: Я не зрадив принципи, з якими ми всі прийшли

За його словами, президент говорив про можливість того, щоб на якийсь проміжок часу процес по Донбасу буде заморожений.

"Але я впевнений, якщо ми заморозимо цей процес, повернути буде ще важче", - додав Разумков.

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Топ коментарі
+5
Ты не нам об этом говори...ты тупому ослу зеленскому расскажи об этом...
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25.06.2021 11:20
+4
В нормальной стране только бы за одно упоминание об отделении части областей от государства рассматривалось бы по сатьям со сроками не менее 29 лет + автоматически импичмент! А тут всё в жопу зебизяне заглядывают, поправляют и подтирают её! Выродки!
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25.06.2021 11:24
+3
"я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса"Источник: https://censor.net/ru/n3273449

Вот и хорошо! Давайте у этого народа и спросим!!!
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25.06.2021 11:21
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Ты не нам об этом говори...ты тупому ослу зеленскому расскажи об этом...
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25.06.2021 11:20 Відповісти
А вы думаете, что это Зеленский своим мозгом там что то решает?! За него всякие Козаки думают....
И кроме отделения, там такие вопросы придумать можно, что отделение покажется детской сказкой...Можно например разрешить голосовать в ОРДЛО при оккупации, причем всем кто там есть и по расейским паспортам...дать им места в Раде...наделить особым статусом...Внести изменения в Кнституцию. которые позволят Клоуну отделять территории своим указом...
Там столько зашкваров придумать можно и зная их уверен что придумают: Зеленский - это классическая обезьяна с гранатой!!!
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25.06.2021 12:12 Відповісти
"я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса"Источник: https://censor.net/ru/n3273449

Вот и хорошо! Давайте у этого народа и спросим!!!
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25.06.2021 11:21 Відповісти
и нет нужно за меня решать что Я поддержу а с чем Я буду не согласен.
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25.06.2021 11:22 Відповісти
И что вы считаете, ответите на вопрос преЗедента о заборе на Донбассе?
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25.06.2021 11:28 Відповісти
Вы не поняли. Я не буду угадывать такой ответ который понравится или не понравится власти.
Я о том что не нужно за меня решать, у меня есть собственное мнение, даже если оно кому то не нравится.
В этом основа демократического управления страной.
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25.06.2021 11:43 Відповісти
На пять вопросов преЗедента вы отвечали?
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25.06.2021 11:45 Відповісти
я Зеленского президентом не считаю и за него не голосовал, даже когда меня все вокруг клеймили позором и утверждали что теперь я враг человечества и демократии.
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25.06.2021 11:47 Відповісти
Вопрос о заборе на Донбассе собирается задать ТОТ ЖЕ Зеленский, которого вы не считаете президентом.
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25.06.2021 12:03 Відповісти
Все вокруг вас клеймили позором за вашу тупость.
И я ко ВСЕМ присоединяюсь.
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25.06.2021 12:06 Відповісти
да мне до центра жопы что ты там думаешь обо мне, как на Разумкова
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25.06.2021 13:22 Відповісти
И вы не ответили на мой вопрос о Донбассе.
Я спрашивала о вашем мнении, а не о том, что нравится или не нравится власти.
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25.06.2021 11:46 Відповісти
нет, Вы не спрашивали меня какой именно у меня ответ, ВЫ спросили отвечу я или нет на вопрос Зеленского про забор. Отвечу, без условно отвечу, у меня есть ответ, моё личное персональрное мнение. Конечно отвечу. Что найду нужным то и отвечу.
Я ответил на Ваш вопрос?
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25.06.2021 11:49 Відповісти
Неправда. Я интересовалась именно вашим мнением:
"И что вы считаете, ответите на вопрос преЗедента о заборе на Донбассе?"
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25.06.2021 11:53 Відповісти
в школу, к лингвистам.
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25.06.2021 11:54 Відповісти
Вам. Если вы формулировку "что вы считаете, ответите на вопрос преЗедента?" трактуете как "ВЫ спросили отвечу я или нет на вопрос Зеленского про забор".
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25.06.2021 12:01 Відповісти
в школу!!!!! у Вас нарушено смысловое понимание определённых терминов.
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25.06.2021 13:20 Відповісти
Образованный столяр считает вопрос "что вы считаете, ответите на вопрос преЗедента?" равным по смыслу "ответите вы или нет на вопрос президента?" ?
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25.06.2021 13:34 Відповісти
Не утомляйте меня безграмотностью, я с работы пришел, устал, не хочу тратить энергию на обучение грамоте. Читайте Толстого и Булгакова, повышаете культурный уровень. Тему для себя закрыл.
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25.06.2021 19:50 Відповісти
Да написал вопрос он криво! НО! Вопрос вы все же поняли (пусть и не с первого раза), но все равно на него не ответили и начали юлить!
Поставлю, вам вопрос корректно: "Если на референдум, будет вынесен вопрос об отделении/изоляции Донбасса, который, фактически будет означать, перенос границы, на текущую линию соприкосновения ООС. Поддерживаете ли вы такое решение?"
Ответ "Да" или "Нет"
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25.06.2021 12:19 Відповісти
нет не юлить!!!!
в данном случае я оставляю право отвечать или нет. но мы здесь обсуждаем не вопрос строить стену вдоль Донбасса а то что какое то чудило за меня решает строить или не троить. Мое мнение остаётся моим, и я хочу не отвечаю, хочу отвечаю, но не чиновнику решать за меня какое у меня есть мнение!!!!!
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25.06.2021 13:19 Відповісти
"Хочу отвечаю, хочу не отвечаю", "это мое право не говорить за кого голосовал" и т.п.... говорят те, кто не хочет отвечать за свои действия ( я мол проголосовал, а за последствия отвечаю не я) и как правило знает, что общественности не понравится его ответ. Да, это ваше право не отвечать, но и у нас есть право, на этом основании составить о вас свое мнение.

Лично я, могу ответить на этот вопрос и готов расхлебывать последствия включая финансовые. Я, против отделения Донбасса, но за его политическую изоляцию, до полной очистки мозгов тамошнего населения от ресейской пропаганды (а пока, там есть расейские войска и физическую изоляцию)
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25.06.2021 13:29 Відповісти
тупой тролььььь
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25.06.2021 13:30 Відповісти
ты настолько туп что так и не понял своим мокшанским мозгом что мы не обсуждаем "отгораживаться или нет", а то что Разумков не имеет права решать за жителей страны.
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25.06.2021 13:32 Відповісти
Поиграем игру кто первый обозвал мокшанином?!
А по поводу троля: Троль как раз тот, кто не отвечает на прямые вопросы и юлит. Кто бы это мог быть?!
Разумком конечно не в праве решать, но он решать и не будет. Вопрос в том, что будет вынесено на референдум и как раз тут, "жители" страны НИХРЕНА РЕШАТЬ НЕ БУДУТ! А вам задали конкретный вопрос, что сделаете лично вы, но вы спихнули все на Розумкова и что типа речь про него!!!
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25.06.2021 13:38 Відповісти
Дима, иди дрочи на "Русской весне" и там парь им мозг, мне не надо. Я с работы пришел, устал, не хочу на тебя тратить драгоценные минуты отдыха. Ты мне пох, так же как и Разумов с Зеленский.
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25.06.2021 19:52 Відповісти
PS Для Украины, во многих смыслах (экономическом и развития демократии) было бы благом отделение Донбасса. Проблема только в том, что этого нельзя делать, от слова СОВСЕМ!!!! Это, был бы прецедент, ведущий к развалу, а это хуже возможной выгоды
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25.06.2021 13:33 Відповісти
Если нельзя, но очень хочется, то можно?
Кто хочет отделения любой территории страны - сепаратист.
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25.06.2021 11:26 Відповісти
ты только что лапнул не подумав, как в лужу пёрнул.
никто не говорит об отделении или возвращении, вопрос в том что за меня решать не нужно, у меня есть собственное мнение.
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25.06.2021 11:45 Відповісти
У ВСЕХ есть собственное мнение.
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25.06.2021 11:52 Відповісти
в данном случае ты не выразил собственное мнение а дал оценку чужому.
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25.06.2021 11:53 Відповісти
Читай выше, манипулятор.
Я против отделения территорий.
А за что ты, так и осталось неизвестным.
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25.06.2021 12:04 Відповісти
троллььььь
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25.06.2021 13:19 Відповісти
Так і Разумков прийшов на свою посаду з порушенням закону, чи є правильні порушення і не дуже?
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25.06.2021 11:21 Відповісти
Зеленский Х:йлу "Вагнеровцев" слил без референдума.
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25.06.2021 11:21 Відповісти
В нормальной стране только бы за одно упоминание об отделении части областей от государства рассматривалось бы по сатьям со сроками не менее 29 лет + автоматически импичмент! А тут всё в жопу зебизяне заглядывают, поправляют и подтирают её! Выродки!
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25.06.2021 11:24 Відповісти
Час іде і життя міняється, читайте історію. Території країн також міняються, або десятками років точиться гібридна війна, як у Сирії, Паіс Баско, Каталунія, Афганістан і багато інших країн. Ніколи на донбасі не поміняється російське ставлення до українців, коли там навіть одне слово "але" кидає їх в ненависть. Краще відділитися від них ровом офіційно і навіки, щоб і їхнім духом не пахло.
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25.06.2021 16:52 Відповісти
зебизянка ты тупая, после Донбасса ты от какого ещё куска избавляться будешь? Харькова, Мариуполя или Славянска?!
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25.06.2021 17:07 Відповісти
хоть это хорошо
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25.06.2021 11:29 Відповісти
Закон , что д ы ш л о....
Президенту USA Дональду ТРАМПУ никакой ЗАКОН и решения конгресса не помешали построить
800 (восемьсот) километров стены с Мексикой .
*****
А они все равно лезут без Закона через стену .
Отделение оккупированного Донбасса выносить на референдум запрещено законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 6269
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25.06.2021 11:30 Відповісти
вроде ещё Сеня собирался стену сделать на границе с кацапстаном.
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25.06.2021 11:43 Відповісти
так они уже отделены, разумков валяет дурака
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25.06.2021 11:31 Відповісти
нахрен пусть идет. будет решать.
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25.06.2021 11:35 Відповісти
Віслюку закон не писаний .......
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25.06.2021 11:37 Відповісти
Таваріщ Путєн запрєтіл?
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25.06.2021 11:49 Відповісти
В мене прямо перед очима схожий "законник" - Юрась Мірошниченка...
Він навіть плакав, коли на Майдані гинули люди...
Але все-одно від ригів не відхрестився, хіба що умовив Льовочкіна записати себе в ЦВК.
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25.06.2021 14:58 Відповісти
 
 