Отделение оккупированного Донбасса выносить на референдум запрещено законом, - Разумков
На всеукраинский референдум нельзя вынести вопрос отделения оккупированного Донбасса. Можно голосовать за замораживание ситуации, но это не лучший выход.
Об этом на пресс-конференции заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу оккупированную территорию могут отгородить "стеной", но этот вопрос будет выноситься на референдум.
"Там речь шла об отмежевании, потому что согласно принятому закону изменения территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Мы просто физически их вынести не сможем. История об отделении - не работающая, я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса", - прокомментировал заявление президента Разумков.
По его словам, президент говорил о возможности того, чтобы на какой-то промежуток времени процесс по Донбассу будет заморожен.
"Но я уверен, если мы заморозим этот процесс, вернуть будет еще тяжелее", - добавил Разумков.
Пожалуйста, подождите...
И кроме отделения, там такие вопросы придумать можно, что отделение покажется детской сказкой...Можно например разрешить голосовать в ОРДЛО при оккупации, причем всем кто там есть и по расейским паспортам...дать им места в Раде...наделить особым статусом...Внести изменения в Кнституцию. которые позволят Клоуну отделять территории своим указом...
Там столько зашкваров придумать можно и зная их уверен что придумают: Зеленский - это классическая обезьяна с гранатой!!!
Вот и хорошо! Давайте у этого народа и спросим!!!
Я о том что не нужно за меня решать, у меня есть собственное мнение, даже если оно кому то не нравится.
В этом основа демократического управления страной.
И я ко ВСЕМ присоединяюсь.
Я спрашивала о вашем мнении, а не о том, что нравится или не нравится власти.
Я ответил на Ваш вопрос?
"И что вы считаете, ответите на вопрос преЗедента о заборе на Донбассе?"
Поставлю, вам вопрос корректно: "Если на референдум, будет вынесен вопрос об отделении/изоляции Донбасса, который, фактически будет означать, перенос границы, на текущую линию соприкосновения ООС. Поддерживаете ли вы такое решение?"
Ответ "Да" или "Нет"
в данном случае я оставляю право отвечать или нет. но мы здесь обсуждаем не вопрос строить стену вдоль Донбасса а то что какое то чудило за меня решает строить или не троить. Мое мнение остаётся моим, и я хочу не отвечаю, хочу отвечаю, но не чиновнику решать за меня какое у меня есть мнение!!!!!
Лично я, могу ответить на этот вопрос и готов расхлебывать последствия включая финансовые. Я, против отделения Донбасса, но за его политическую изоляцию, до полной очистки мозгов тамошнего населения от ресейской пропаганды (а пока, там есть расейские войска и физическую изоляцию)
А по поводу троля: Троль как раз тот, кто не отвечает на прямые вопросы и юлит. Кто бы это мог быть?!
Разумком конечно не в праве решать, но он решать и не будет. Вопрос в том, что будет вынесено на референдум и как раз тут, "жители" страны НИХРЕНА РЕШАТЬ НЕ БУДУТ! А вам задали конкретный вопрос, что сделаете лично вы, но вы спихнули все на Розумкова и что типа речь про него!!!
Кто хочет отделения любой территории страны - сепаратист.
никто не говорит об отделении или возвращении, вопрос в том что за меня решать не нужно, у меня есть собственное мнение.
Я против отделения территорий.
А за что ты, так и осталось неизвестным.
Президенту USA Дональду ТРАМПУ никакой ЗАКОН и решения конгресса не помешали построить
800 (восемьсот) километров стены с Мексикой .
*****
А они все равно лезут без Закона через стену .
Він навіть плакав, коли на Майдані гинули люди...
Але все-одно від ригів не відхрестився, хіба що умовив Льовочкіна записати себе в ЦВК.