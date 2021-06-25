Отделение оккупированного Донбасса выносить на референдум запрещено законом, - Разумков

На всеукраинский референдум нельзя вынести вопрос отделения оккупированного Донбасса. Можно голосовать за замораживание ситуации, но это не лучший выход.

Об этом на пресс-конференции заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу оккупированную территорию могут отгородить "стеной", но этот вопрос будет выноситься на референдум.

"Там речь шла об отмежевании, потому что согласно принятому закону изменения территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Мы просто физически их вынести не сможем. История об отделении - не работающая, я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса", - прокомментировал заявление президента Разумков.

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По его словам, президент говорил о возможности того, чтобы на какой-то промежуток времени процесс по Донбассу будет заморожен.

"Но я уверен, если мы заморозим этот процесс, вернуть будет еще тяжелее", - добавил Разумков.