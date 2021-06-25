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Зеленский (19005) референдум (1432) Донбасс (26950) Разумков Дмитрий (1520)

Отделение оккупированного Донбасса выносить на референдум запрещено законом, - Разумков

Отделение оккупированного Донбасса выносить на референдум запрещено законом, - Разумков

На всеукраинский референдум нельзя вынести вопрос отделения оккупированного Донбасса. Можно голосовать за замораживание ситуации, но это не лучший выход.

Об этом на пресс-конференции заявил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что в случае провала переговоров по Донбассу оккупированную территорию могут отгородить "стеной", но этот вопрос будет выноситься на референдум.

"Там речь шла об отмежевании, потому что согласно принятому закону изменения территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Мы просто физически их вынести не сможем. История об отделении - не работающая, я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса", - прокомментировал заявление президента Разумков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сейчас проводить всеукраинский референдум - очень дорого, эти средства есть куда направить, - Разумков

По его словам, президент говорил о возможности того, чтобы на какой-то промежуток времени процесс по Донбассу будет заморожен.

"Но я уверен, если мы заморозим этот процесс, вернуть будет еще тяжелее", - добавил Разумков.

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Топ комментарии
+5
Ты не нам об этом говори...ты тупому ослу зеленскому расскажи об этом...
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25.06.2021 11:20
+4
В нормальной стране только бы за одно упоминание об отделении части областей от государства рассматривалось бы по сатьям со сроками не менее 29 лет + автоматически импичмент! А тут всё в жопу зебизяне заглядывают, поправляют и подтирают её! Выродки!
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25.06.2021 11:24
+3
"я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса"Источник: https://censor.net/ru/n3273449

Вот и хорошо! Давайте у этого народа и спросим!!!
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25.06.2021 11:21
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Ты не нам об этом говори...ты тупому ослу зеленскому расскажи об этом...
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25.06.2021 11:20 Ответить
А вы думаете, что это Зеленский своим мозгом там что то решает?! За него всякие Козаки думают....
И кроме отделения, там такие вопросы придумать можно, что отделение покажется детской сказкой...Можно например разрешить голосовать в ОРДЛО при оккупации, причем всем кто там есть и по расейским паспортам...дать им места в Раде...наделить особым статусом...Внести изменения в Кнституцию. которые позволят Клоуну отделять территории своим указом...
Там столько зашкваров придумать можно и зная их уверен что придумают: Зеленский - это классическая обезьяна с гранатой!!!
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25.06.2021 12:12 Ответить
"я думаю, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса"Источник: https://censor.net/ru/n3273449

Вот и хорошо! Давайте у этого народа и спросим!!!
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25.06.2021 11:21 Ответить
и нет нужно за меня решать что Я поддержу а с чем Я буду не согласен.
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25.06.2021 11:22 Ответить
И что вы считаете, ответите на вопрос преЗедента о заборе на Донбассе?
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25.06.2021 11:28 Ответить
Вы не поняли. Я не буду угадывать такой ответ который понравится или не понравится власти.
Я о том что не нужно за меня решать, у меня есть собственное мнение, даже если оно кому то не нравится.
В этом основа демократического управления страной.
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25.06.2021 11:43 Ответить
На пять вопросов преЗедента вы отвечали?
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25.06.2021 11:45 Ответить
я Зеленского президентом не считаю и за него не голосовал, даже когда меня все вокруг клеймили позором и утверждали что теперь я враг человечества и демократии.
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25.06.2021 11:47 Ответить
Вопрос о заборе на Донбассе собирается задать ТОТ ЖЕ Зеленский, которого вы не считаете президентом.
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25.06.2021 12:03 Ответить
Все вокруг вас клеймили позором за вашу тупость.
И я ко ВСЕМ присоединяюсь.
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25.06.2021 12:06 Ответить
да мне до центра жопы что ты там думаешь обо мне, как на Разумкова
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25.06.2021 13:22 Ответить
И вы не ответили на мой вопрос о Донбассе.
Я спрашивала о вашем мнении, а не о том, что нравится или не нравится власти.
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25.06.2021 11:46 Ответить
нет, Вы не спрашивали меня какой именно у меня ответ, ВЫ спросили отвечу я или нет на вопрос Зеленского про забор. Отвечу, без условно отвечу, у меня есть ответ, моё личное персональрное мнение. Конечно отвечу. Что найду нужным то и отвечу.
Я ответил на Ваш вопрос?
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25.06.2021 11:49 Ответить
Неправда. Я интересовалась именно вашим мнением:
"И что вы считаете, ответите на вопрос преЗедента о заборе на Донбассе?"
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25.06.2021 11:53 Ответить
в школу, к лингвистам.
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25.06.2021 11:54 Ответить
Вам. Если вы формулировку "что вы считаете, ответите на вопрос преЗедента?" трактуете как "ВЫ спросили отвечу я или нет на вопрос Зеленского про забор".
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25.06.2021 12:01 Ответить
в школу!!!!! у Вас нарушено смысловое понимание определённых терминов.
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25.06.2021 13:20 Ответить
Образованный столяр считает вопрос "что вы считаете, ответите на вопрос преЗедента?" равным по смыслу "ответите вы или нет на вопрос президента?" ?
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25.06.2021 13:34 Ответить
Не утомляйте меня безграмотностью, я с работы пришел, устал, не хочу тратить энергию на обучение грамоте. Читайте Толстого и Булгакова, повышаете культурный уровень. Тему для себя закрыл.
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25.06.2021 19:50 Ответить
Да написал вопрос он криво! НО! Вопрос вы все же поняли (пусть и не с первого раза), но все равно на него не ответили и начали юлить!
Поставлю, вам вопрос корректно: "Если на референдум, будет вынесен вопрос об отделении/изоляции Донбасса, который, фактически будет означать, перенос границы, на текущую линию соприкосновения ООС. Поддерживаете ли вы такое решение?"
Ответ "Да" или "Нет"
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25.06.2021 12:19 Ответить
нет не юлить!!!!
в данном случае я оставляю право отвечать или нет. но мы здесь обсуждаем не вопрос строить стену вдоль Донбасса а то что какое то чудило за меня решает строить или не троить. Мое мнение остаётся моим, и я хочу не отвечаю, хочу отвечаю, но не чиновнику решать за меня какое у меня есть мнение!!!!!
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25.06.2021 13:19 Ответить
"Хочу отвечаю, хочу не отвечаю", "это мое право не говорить за кого голосовал" и т.п.... говорят те, кто не хочет отвечать за свои действия ( я мол проголосовал, а за последствия отвечаю не я) и как правило знает, что общественности не понравится его ответ. Да, это ваше право не отвечать, но и у нас есть право, на этом основании составить о вас свое мнение.

Лично я, могу ответить на этот вопрос и готов расхлебывать последствия включая финансовые. Я, против отделения Донбасса, но за его политическую изоляцию, до полной очистки мозгов тамошнего населения от ресейской пропаганды (а пока, там есть расейские войска и физическую изоляцию)
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25.06.2021 13:29 Ответить
тупой тролььььь
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25.06.2021 13:30 Ответить
ты настолько туп что так и не понял своим мокшанским мозгом что мы не обсуждаем "отгораживаться или нет", а то что Разумков не имеет права решать за жителей страны.
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25.06.2021 13:32 Ответить
Поиграем игру кто первый обозвал мокшанином?!
А по поводу троля: Троль как раз тот, кто не отвечает на прямые вопросы и юлит. Кто бы это мог быть?!
Разумком конечно не в праве решать, но он решать и не будет. Вопрос в том, что будет вынесено на референдум и как раз тут, "жители" страны НИХРЕНА РЕШАТЬ НЕ БУДУТ! А вам задали конкретный вопрос, что сделаете лично вы, но вы спихнули все на Розумкова и что типа речь про него!!!
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25.06.2021 13:38 Ответить
Дима, иди дрочи на "Русской весне" и там парь им мозг, мне не надо. Я с работы пришел, устал, не хочу на тебя тратить драгоценные минуты отдыха. Ты мне пох, так же как и Разумов с Зеленский.
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25.06.2021 19:52 Ответить
PS Для Украины, во многих смыслах (экономическом и развития демократии) было бы благом отделение Донбасса. Проблема только в том, что этого нельзя делать, от слова СОВСЕМ!!!! Это, был бы прецедент, ведущий к развалу, а это хуже возможной выгоды
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25.06.2021 13:33 Ответить
Если нельзя, но очень хочется, то можно?
Кто хочет отделения любой территории страны - сепаратист.
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25.06.2021 11:26 Ответить
ты только что лапнул не подумав, как в лужу пёрнул.
никто не говорит об отделении или возвращении, вопрос в том что за меня решать не нужно, у меня есть собственное мнение.
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25.06.2021 11:45 Ответить
У ВСЕХ есть собственное мнение.
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25.06.2021 11:52 Ответить
в данном случае ты не выразил собственное мнение а дал оценку чужому.
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25.06.2021 11:53 Ответить
Читай выше, манипулятор.
Я против отделения территорий.
А за что ты, так и осталось неизвестным.
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25.06.2021 12:04 Ответить
троллььььь
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25.06.2021 13:19 Ответить
Так і Разумков прийшов на свою посаду з порушенням закону, чи є правильні порушення і не дуже?
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25.06.2021 11:21 Ответить
Зеленский Х:йлу "Вагнеровцев" слил без референдума.
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25.06.2021 11:21 Ответить
В нормальной стране только бы за одно упоминание об отделении части областей от государства рассматривалось бы по сатьям со сроками не менее 29 лет + автоматически импичмент! А тут всё в жопу зебизяне заглядывают, поправляют и подтирают её! Выродки!
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25.06.2021 11:24 Ответить
Час іде і життя міняється, читайте історію. Території країн також міняються, або десятками років точиться гібридна війна, як у Сирії, Паіс Баско, Каталунія, Афганістан і багато інших країн. Ніколи на донбасі не поміняється російське ставлення до українців, коли там навіть одне слово "але" кидає їх в ненависть. Краще відділитися від них ровом офіційно і навіки, щоб і їхнім духом не пахло.
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25.06.2021 16:52 Ответить
зебизянка ты тупая, после Донбасса ты от какого ещё куска избавляться будешь? Харькова, Мариуполя или Славянска?!
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25.06.2021 17:07 Ответить
хоть это хорошо
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25.06.2021 11:29 Ответить
Закон , что д ы ш л о....
Президенту USA Дональду ТРАМПУ никакой ЗАКОН и решения конгресса не помешали построить
800 (восемьсот) километров стены с Мексикой .
*****
А они все равно лезут без Закона через стену .
Отделение оккупированного Донбасса выносить на референдум запрещено законом, - Разумков - Цензор.НЕТ 6269
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25.06.2021 11:30 Ответить
вроде ещё Сеня собирался стену сделать на границе с кацапстаном.
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25.06.2021 11:43 Ответить
так они уже отделены, разумков валяет дурака
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25.06.2021 11:31 Ответить
нахрен пусть идет. будет решать.
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25.06.2021 11:35 Ответить
Віслюку закон не писаний .......
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25.06.2021 11:37 Ответить
Таваріщ Путєн запрєтіл?
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25.06.2021 11:49 Ответить
В мене прямо перед очима схожий "законник" - Юрась Мірошниченка...
Він навіть плакав, коли на Майдані гинули люди...
Але все-одно від ригів не відхрестився, хіба що умовив Льовочкіна записати себе в ЦВК.
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25.06.2021 14:58 Ответить
 
 