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ДСНС попереджає про загрозу підтоплення і сходження селевих потоків у Карпатах

ДСНС попереджає про загрозу підтоплення і сходження селевих потоків у Карпатах

У зв'язку із сильними зливами 25-27 червня в Карпатському регіоні можливі підтоплення і сходження селевих потоків.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

У зв’язку опадами, в другій половині доби 25 та впродовж 26-27 червня на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 8 год 25 червня, без негативних наслідків.

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В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку з пiдтопленням понижених мiсць, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків(І рiвень небезпеки - жовтий).

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А где тот миллиард деревьев, что посадил потерпевший вiслюк?
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25.06.2021 14:38 Відповісти
 
 