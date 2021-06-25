ДСНС попереджає про загрозу підтоплення і сходження селевих потоків у Карпатах
У зв'язку із сильними зливами 25-27 червня в Карпатському регіоні можливі підтоплення і сходження селевих потоків.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.
У зв’язку опадами, в другій половині доби 25 та впродовж 26-27 червня на річках Карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води на 0,3-1,3 м над рівнями на 8 год 25 червня, без негативних наслідків.
В місцях проходження сильних злив можливе формування значного схилового та мiсцевого стоку з пiдтопленням понижених мiсць, в гiрських районах iснує загроза сходу селевих потоків(І рiвень небезпеки - жовтий).
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Valery Greff
показати весь коментар25.06.2021 14:38 Відповісти Мені подобається 0
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