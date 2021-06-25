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"ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців". ВIДЕО

"Європейська Солідарність" вимагає викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі "вагнерівців".

Про це у відеозверненні повідомив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

Політик зазначив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського країна потребує правди і відповідей. 

"Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і традиційну брехню першої особи. Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання тридцяти трьох російських терористів, на руках яких – кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші", - нагадав Порошенко.

"Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах", - констатував Порошенко.

"Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-вагнерівці залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності", - зазначив лідер "ЄС".

Порошенко підкреслив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої наша команда витратила п'ять років.

"Зізнання" Зеленського лише підкреслили наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він "попередив" Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду", - переконаний Порошенко.

"На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді "Європейська Солідарність" разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-вагнерівців. І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо, відповідаючи на питання, він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення", - зазначив Порошенко.
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Топ коментарі
+43
Желательно сразу в наручниках!
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25.06.2021 17:38
+37
Мда, Пятый очень отличается от полшестого
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25.06.2021 17:40
+29
Эта трусликая ЗЕлена. кучка говна никуда не явится, даже не смотря не то, что этот зебанутый окурок везде поставил своих людей. Он не только идиот, он еще и трусливый шакал.
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25.06.2021 17:44
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Дак он жеж уже сам все сказал, даже никакой комиссии не нужно. Сразу можно подавать на импичмент
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25.06.2021 18:18 Відповісти
Стаття 4. Стадії процедури імпічменту
1. Процедура імпічменту складається з наступних стадій:
1) внесення подання про необхідність ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
2) розгляд подання та прийняття рішення про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
3) утворення комісії;
4) проведення розслідування комісією обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
5) розгляд та обговорення висновків та пропозицій комісії;
6) прийняття рішення про звинувачення Президента України та звернення до Конституційного Суду України і Верховного Суду України;
7) надання Конституційним Судом України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
8) надання Верховним Судом України висновку про наявність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину;
9) розгляд Верховною Радою України висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду України;
10) прийняття рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
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25.06.2021 18:25 Відповісти
Ну тогда просто удушим)
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25.06.2021 18:39 Відповісти
так, при чинному складі парламенту це неможливо(
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29.06.2021 14:16 Відповісти
Ща зелений дегенерат двсть команду бігусам запулить нові плівочки, начебто про Порошенка. .. ну щоб якось своїм невибагливим лохам потрафити і перевести від себе стрілочки..
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25.06.2021 18:28 Відповісти
людоньки...ну ті хто ще може думати... ви тільки вдумайтесь про що йде мова!!!
преЗЕдент який забрехався брехати і викручуватися, змінюючи легенди... хвалиться своїми зашкварами які вже тхнуть зрадою інтересам України! зрадою! розумієте??? проковтнули Оман? якісь таємні зустрічі і перельоти ...і три дні воно десь блукало і мовчало про збитий наш літак...
уявляю, як серйозні закордонні мужі і відповідальні леді не можуть зрозуміти цю щурячу клоунаду і як можна про щось домовлятися з брехуном і базікалом!
чому ж ми не в НАТО ??? у кого ж би ще оце телепко спитало про це...
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25.06.2021 18:31 Відповісти
Его уже не на заседание вызывать надо , а на Майдан вместо стадиона , пусть отвечает за свои действия!
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25.06.2021 18:32 Відповісти
"ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8359
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25.06.2021 18:50 Відповісти
"ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1572
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25.06.2021 18:51 Відповісти
"ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5328
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25.06.2021 18:53 Відповісти
https://dilo.net.ua/novyny/arestovych-zayavyv-shho-zatrymannya-vagnerivtsiv-mig-zirvaty-poroshenko-video/
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25.06.2021 19:01 Відповісти
Выдающиеся достижения зеленского:
1. Игра писькой на пианино.
2. Ложь.
3. Клевета на Порошенко.
4. Предательство Родины

Список открыт
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25.06.2021 19:02 Відповісти
Узурпація влади.
Наруга над Конституцією.
Хто хоче, додасть ще.
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25.06.2021 22:14 Відповісти
Яке вск? Стадіон так стадіон!
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25.06.2021 19:03 Відповісти
Навмисно зайшов почитати коментарі, які захищають зеленського.
Але щось так і не побачив
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25.06.2021 19:09 Відповісти
Погано шукав. Тримай:
https://censor.net/ru/user/418386 в https://censor.net/ru/comments/locate/3273588/01921444-ecaa-7097-b982-376bd902b520
https://censor.net/ru/user/450397 в https://censor.net/ru/comments/locate/3273588/01921444-ecae-725b-8174-3ac70426ebbb
https://censor.net/ru/user/252761 в https://censor.net/ru/comments/locate/3273588/01921444-ecad-73aa-a8b6-017a5ff997e4

https://censor.net/ru/user/486373 в https://censor.net/ru/comments/locate/3273588/01921444-ec96-7201-ad6d-efd7001ff9f9

і т.д.
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25.06.2021 19:39 Відповісти
Это была явка с повинной!!! Вы ничего не поняли! Лучше 15 лет отсидеть, чем пожизненно!!!
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25.06.2021 19:24 Відповісти
Але те бидло що голосувало за Зе то все не цікавить. Їх цікавлять ціни на олію і тарифи на комуналку.. Ось звідки тре підходити і валити цю зграю покидьків і колаборантів... через корито. Тільки так.
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25.06.2021 21:21 Відповісти
Я хочу, чтобы потерпевший лошара закончил свою жалкую жизнь как Каддафи! Или, на худой конец, как Чаушеску...
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25.06.2021 21:32 Відповісти
Тужитья, тужиться, - а зрада не вилазить )))
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25.06.2021 23:29 Відповісти
Та я Вас умоляю! Это же не "торговля на крови", не "Свинарчуки". Где,кстати ,толпы "Нац.корпуса"? Где возмущенный Белецкий? Комментарии Авакова? Тут человек с олигархами борется на Г+Г, а вы про какую-то "гос. измену" говорите. Это же мелочи.Вот контрабанда зап.частей из россии для наших ВСУ- это преступление, это "барыга"! В общем наши поздравления 73%.Спасибо вам от всего сердца!
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26.06.2021 13:03 Відповісти
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