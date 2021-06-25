"ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців". ВIДЕО
"Європейська Солідарність" вимагає викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської тимчасової слідчої комісії з розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі "вагнерівців".
Про це у відеозверненні повідомив п'ятий президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
Політик зазначив - після низки самовикривальних одкровень Зеленського країна потребує правди і відповідей.
"Йдеться про очевидні загрози національній безпеці і традиційну брехню першої особи. Про вагнерівців в Офісі брехали вже не раз. Цілий рік твердили, нібито не було жодної операції із затримання тридцяти трьох російських терористів, на руках яких – кров загиблих українців і збиті літаки Іл-76, Ан-26 та інші", - нагадав Порошенко.
"Вчора Зеленський вперше за увесь цей час визнав, що досі заперечувана ним спецоперація таки готувалася, і чітко дав зрозуміти, що саме він в останній момент її згорнув. Результат нам відомий ще з літа 2020-го. Виродки із приватної армії Вагнера уникнули відповідальності за вбивства наших воїнів і назавжди розчинилися в безмежних російських просторах", - констатував Порошенко.
"Тепер Зеленський звинуватив наших партнерів в тому, що нібито то вони втягнули Україну в чужу спецоперацію. Це знову брехня. А правда в тому, що санкцію на розробку, підготовку і проведення спецоперації свого часу віддав я особисто, коли ще працював Президентом. І наказав залучити до проведення української спецоперації наших західних партнерів. Путінські вбивці-вагнерівці залишили кривавий слід в багатьох країнах світу. І за ними багато хто полював, намагаючись притягнути їх до відповідальності", - зазначив лідер "ЄС".
Порошенко підкреслив, що заяви і дії Зеленського підривають довіру до українських спецслужб з боку розвідувальних органів наших євроатлантичних партнерів, на формування якої наша команда витратила п'ять років.
"Зізнання" Зеленського лише підкреслили наскільки гострою є необхідність незалежного розслідування зриву спецоперації, особливо на тлі плутаної розповіді про те, що саме він "попередив" Лукашенка. І тут потрібна ясність. Суспільство має знати правду", - переконаний Порошенко.
"На відміну від Зеленського, я не дозволю собі кидатися голослівними звинуваченнями у державній зраді. Для цього потрібне неупереджене розслідування. І якщо в СБУ, яку Зеленський контролює на сто відсотків, немає питань до Єрмака, і, очевидно, до Зеленського, то ці питання є в українського народу. Тому наступного тижня у Верховній Раді "Європейська Солідарність" разом з партнерами вимагатиме в предмет діяльності ТСК із розслідування можливих фактів державної зради включити зрив спецоперації із затримання головорізів-вагнерівців. І запросити на її засідання Володимира Зеленського. Я буду лише радий, якщо, відповідаючи на питання, він зможе зняти питання щодо ролі в цій історії його особисто та його оточення", - зазначив Порошенко.
Будь ласка, зачекайте...
1. Процедура імпічменту складається з наступних стадій:
1) внесення подання про необхідність ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
2) розгляд подання та прийняття рішення про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
3) утворення комісії;
4) проведення розслідування комісією обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
5) розгляд та обговорення висновків та пропозицій комісії;
6) прийняття рішення про звинувачення Президента України та звернення до Конституційного Суду України і Верховного Суду України;
7) надання Конституційним Судом України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
8) надання Верховним Судом України висновку про наявність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину;
9) розгляд Верховною Радою України висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду України;
10) прийняття рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
преЗЕдент який забрехався брехати і викручуватися, змінюючи легенди... хвалиться своїми зашкварами які вже тхнуть зрадою інтересам України! зрадою! розумієте??? проковтнули Оман? якісь таємні зустрічі і перельоти ...і три дні воно десь блукало і мовчало про збитий наш літак...
уявляю, як серйозні закордонні мужі і відповідальні леді не можуть зрозуміти цю щурячу клоунаду і як можна про щось домовлятися з брехуном і базікалом!
чому ж ми не в НАТО ??? у кого ж би ще оце телепко спитало про це...
1. Игра писькой на пианино.
2. Ложь.
3. Клевета на Порошенко.
4. Предательство Родины
Список открыт
Наруга над Конституцією.
Хто хоче, додасть ще.
Але щось так і не побачив
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https://censor.net/ru/user/486373 в https://censor.net/ru/comments/locate/3273588/01921444-ec96-7201-ad6d-efd7001ff9f9
і т.д.