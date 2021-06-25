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"ЕС" требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по делу "вагнеровцев". ВИДЕО

"Европейская Солидарность" требует вызвать Владимира Зеленского на заседание парламентской временной следственной комиссии по расследованию возможных фактов государственной измены и получить объяснения по делу "вагнеровцев".

Об этом в видеообращении сообщил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ.

Политик отметил - после ряда саморазоблачительных откровений Зеленского страна нуждается в правде и ответах.

"Речь идет об очевидных угрозах национальной безопасности и уже традиционную ложь первого лица. О "вагнеровцах" в Офисе врали уже не раз. Целый год утверждали, якобы не было никакой спецоперации по задержанию 33 российских наемников, на руках которых - кровь погибших украинцев и сбитые самолеты Ил-76, Ан-26 и другие", - напомнил Порошенко.

"Вчера Зеленский впервые за все это время признал, что до сих пор оспариваемая им спецоперация таки готовилась, и четко дал понять, что именно он в последний момент ее свернул. Результат нам известен еще с лета 2020. Выродки из частной армии Вагнера избежали ответственности за убийства наших воинов и навсегда растворились в бескрайних российских просторах ", - констатировал Порошенко.

"Теперь Зеленский обвинил наших партнеров в том, якобы то они втянули Украину в чужую спецоперацию. Это опять ложь. А правда в том, что санкцию на разработку, подготовку и проведение спецоперации в свое время давал я лично, когда еще работал президентом. И приказал привлечь к проведению украинской спецоперации наших западных партнеров. Путинские убийцы- "вагнеровцы" оставили кровавый след во многих странах мира. И за ними много кто охотился, пытаясь привлечь их к ответственности", - отметил лидер "ЕС".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подтвердил подготовку спецоперации по "вагнеровцам" и сравнил ее с захватом самолета Ryanair в Минске

Порошенко подчеркнул, что заявления и действия Зеленского подрывают доверие к украинским спецслужбам со стороны разведывательных органов наших евроатлантических партнеров, на формирование которой команда пятого президента потратила пять лет.

"Признания" Зеленского лишь подчеркнули, насколько острой является необходимость независимого расследования срыва спецоперации, особенно на фоне путаного рассказа о том, что именно он "предупредил" Лукашенко. И здесь нужна ясность. Общество должно знать правду", - убежден Порошенко.

"В отличие от Зеленского, я не позволю себе бросаться голословными обвинениями в государственной измене. Для этого нужно беспристрастное расследование. И если у СБУ, которую Зеленский контролирует полностью, нет вопросов к Ермаку, и, очевидно, к Зеленскому, то эти вопросы есть у украинского народа. Поэтому на следующей неделе в Верховной Раде "Европейская Солидарность" вместе с партнерами потребует в предмет деятельности ВСК по расследованию возможных фактов государственной измены включить срыв спецоперации по задержанию головорезов- "вагнеровцев". И пригласить на ее заседания Владимира Зеленского. Я буду только рад, если он сможет снять вопрос о роли в этой истории его лично и его окружения", - отметил Порошенко.

Также читайте: "ЕС" об обвинениях президента в адрес Порошенко: "Путин х**ло, а Зеленский брехло"

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Топ комментарии
+43
Желательно сразу в наручниках!
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25.06.2021 17:38
+37
Мда, Пятый очень отличается от полшестого
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25.06.2021 17:40
+29
Эта трусликая ЗЕлена. кучка говна никуда не явится, даже не смотря не то, что этот зебанутый окурок везде поставил своих людей. Он не только идиот, он еще и трусливый шакал.
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25.06.2021 17:44
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Дак он жеж уже сам все сказал, даже никакой комиссии не нужно. Сразу можно подавать на импичмент
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25.06.2021 18:18 Ответить
Стаття 4. Стадії процедури імпічменту
1. Процедура імпічменту складається з наступних стадій:
1) внесення подання про необхідність ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
2) розгляд подання та прийняття рішення про ініціювання питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
3) утворення комісії;
4) проведення розслідування комісією обставин щодо вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину;
5) розгляд та обговорення висновків та пропозицій комісії;
6) прийняття рішення про звинувачення Президента України та звернення до Конституційного Суду України і Верховного Суду України;
7) надання Конституційним Судом України висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування та розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту;
8) надання Верховним Судом України висновку про наявність у діяннях, в яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину;
9) розгляд Верховною Радою України висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду України;
10) прийняття рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту.
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25.06.2021 18:25 Ответить
Ну тогда просто удушим)
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25.06.2021 18:39 Ответить
так, при чинному складі парламенту це неможливо(
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29.06.2021 14:16 Ответить
Ща зелений дегенерат двсть команду бігусам запулить нові плівочки, начебто про Порошенка. .. ну щоб якось своїм невибагливим лохам потрафити і перевести від себе стрілочки..
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25.06.2021 18:28 Ответить
людоньки...ну ті хто ще може думати... ви тільки вдумайтесь про що йде мова!!!
преЗЕдент який забрехався брехати і викручуватися, змінюючи легенди... хвалиться своїми зашкварами які вже тхнуть зрадою інтересам України! зрадою! розумієте??? проковтнули Оман? якісь таємні зустрічі і перельоти ...і три дні воно десь блукало і мовчало про збитий наш літак...
уявляю, як серйозні закордонні мужі і відповідальні леді не можуть зрозуміти цю щурячу клоунаду і як можна про щось домовлятися з брехуном і базікалом!
чому ж ми не в НАТО ??? у кого ж би ще оце телепко спитало про це...
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25.06.2021 18:31 Ответить
Его уже не на заседание вызывать надо , а на Майдан вместо стадиона , пусть отвечает за свои действия!
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25.06.2021 18:32 Ответить
"ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 8359
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25.06.2021 18:50 Ответить
"ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 1572
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25.06.2021 18:51 Ответить
"ЄС" вимагає викликати Зеленського на засідання ТСК у справі "вагнерівців" - Цензор.НЕТ 5328
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25.06.2021 18:53 Ответить
https://dilo.net.ua/novyny/arestovych-zayavyv-shho-zatrymannya-vagnerivtsiv-mig-zirvaty-poroshenko-video/
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25.06.2021 19:01 Ответить
Выдающиеся достижения зеленского:
1. Игра писькой на пианино.
2. Ложь.
3. Клевета на Порошенко.
4. Предательство Родины

Список открыт
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25.06.2021 19:02 Ответить
Узурпація влади.
Наруга над Конституцією.
Хто хоче, додасть ще.
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25.06.2021 22:14 Ответить
Яке вск? Стадіон так стадіон!
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25.06.2021 19:03 Ответить
Навмисно зайшов почитати коментарі, які захищають зеленського.
Але щось так і не побачив
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25.06.2021 19:09 Ответить
Погано шукав. Тримай:
https://censor.net/ru/user/418386 в https://censor.net/ru/comments/locate/3273588/01921444-ecaa-7097-b982-376bd902b520
https://censor.net/ru/user/450397 в https://censor.net/ru/comments/locate/3273588/01921444-ecae-725b-8174-3ac70426ebbb
https://censor.net/ru/user/252761 в https://censor.net/ru/comments/locate/3273588/01921444-ecad-73aa-a8b6-017a5ff997e4

https://censor.net/ru/user/486373 в https://censor.net/ru/comments/locate/3273588/01921444-ec96-7201-ad6d-efd7001ff9f9

і т.д.
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25.06.2021 19:39 Ответить
Это была явка с повинной!!! Вы ничего не поняли! Лучше 15 лет отсидеть, чем пожизненно!!!
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25.06.2021 19:24 Ответить
Але те бидло що голосувало за Зе то все не цікавить. Їх цікавлять ціни на олію і тарифи на комуналку.. Ось звідки тре підходити і валити цю зграю покидьків і колаборантів... через корито. Тільки так.
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25.06.2021 21:21 Ответить
Я хочу, чтобы потерпевший лошара закончил свою жалкую жизнь как Каддафи! Или, на худой конец, как Чаушеску...
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25.06.2021 21:32 Ответить
Тужитья, тужиться, - а зрада не вилазить )))
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25.06.2021 23:29 Ответить
Та я Вас умоляю! Это же не "торговля на крови", не "Свинарчуки". Где,кстати ,толпы "Нац.корпуса"? Где возмущенный Белецкий? Комментарии Авакова? Тут человек с олигархами борется на Г+Г, а вы про какую-то "гос. измену" говорите. Это же мелочи.Вот контрабанда зап.частей из россии для наших ВСУ- это преступление, это "барыга"! В общем наши поздравления 73%.Спасибо вам от всего сердца!
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26.06.2021 13:03 Ответить
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