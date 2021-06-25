Синоптики прогнозують Україні найспекотніший липень за останні 30 років
Температура повітря в Україні у липні 2021 року може бути рекордно високою за останні 30 років.
Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Липень в Україні традиційно найспекотніший місяць. Протягом останніх десятиріч відмічається тенденція до підвищення температури повітря. За даними світових прогностичних центрів, липень 2021 року в Україні також може бути досить спекотним, оскільки очікується, що середня за місяць температура повітря може бути на 0,5-1,0° вищою, ніж в останні 30 років", – сказала вона.
Водночас Балабух зауважила, що такі дані не свідчать про збереження високої температури протягом усього місяця. "Можливі короткочасні зниження температури, які разом з вологою приноситимуть атмосферні фронти та циклони. Липень - це традиційно місяць інтенсивних злив, гроз, граду, шквалу. Липень 2021 не буде винятком. Протягом місяця ми також будемо свідками досить інтенсивних конвективних явищ", – додала експерт.
Крім цього, вона розповіла, що протягом останніх 30 років (з 1991 до 2020 рр.) зміни середньої температури за липень збільшилися на 1,5° порівняно з кліматичною нормою 1961-1990 років. Водночас останні десять років місяць був теплішим уже майже на 2°, при цьому у 2010 та 2012 роках "аномалії середньої за місяць температури перевищили 4°".
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На цій жарі я почуваюсь так,
Немов рибина на гарячій сковорідці.
У голові, замість думок - бардак.
Ці - 35 мені вже у печінці!
І сохне все, все опускає вуха.
А мізки - плавляться (якщо вони були)
Чорт забирай, допоки ж ця посуха?
Коли ж, бо дощ? Коли? Коли? Коли?..
Скоріше б осінь плакала дощами,
Багрянцем любим обіймала світ.
Тоді б і я зібралася з думками
І мрії знову б, линули в політ.
Лідія Яр
Хто пам'ятає дитинство і дивився прогноз погоди по телевізору, згадає що такі температурні показники були лише на країни Середньої Азії, і то не часто.
Про які зливи може йти мова? Навіть на Поліссі колодязі та скважини висихають. Вже щорічно континентальний мегаантициклон, центр котрого літом розташовується в районі мордорського Тамбова, покриває всю Україну аж до Буга.
Всем- лето!!!