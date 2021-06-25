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Синоптики прогнозують Україні найспекотніший липень за останні 30 років

Синоптики прогнозують Україні найспекотніший липень за останні 30 років

Температура повітря в Україні у липні 2021 року може бути рекордно високою за останні 30 років.

Про це повідомила завідувачка відділу прикладної метеорології і кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Липень в Україні традиційно найспекотніший місяць. Протягом останніх десятиріч відмічається тенденція до підвищення температури повітря. За даними світових прогностичних центрів, липень 2021 року в Україні також може бути досить спекотним, оскільки очікується, що середня за місяць температура повітря може бути на 0,5-1,0° вищою, ніж в останні 30 років", – сказала вона.

Водночас Балабух зауважила, що такі дані не свідчать про збереження високої температури протягом усього місяця. "Можливі короткочасні зниження температури, які разом з вологою приноситимуть атмосферні фронти та циклони. Липень - це традиційно місяць інтенсивних злив, гроз, граду, шквалу. Липень 2021 не буде винятком. Протягом місяця ми також будемо свідками досить інтенсивних конвективних явищ", – додала експерт.

Крім цього, вона розповіла, що протягом останніх 30 років (з 1991 до 2020 рр.) зміни середньої температури за липень збільшилися на 1,5° порівняно з кліматичною нормою 1961-1990 років. Водночас останні десять років місяць був теплішим уже майже на 2°, при цьому у 2010 та 2012 роках "аномалії середньої за місяць температури перевищили 4°".

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Топ коментарі
+5
Скорей бы осень уже...жара запарила
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25.06.2021 18:13
+5
***
На цій жарі я почуваюсь так,
Немов рибина на гарячій сковорідці.
У голові, замість думок - бардак.
Ці - 35 мені вже у печінці!


І сохне все, все опускає вуха.
А мізки - плавляться (якщо вони були)
Чорт забирай, допоки ж ця посуха?
Коли ж, бо дощ? Коли? Коли? Коли?..


Скоріше б осінь плакала дощами,
Багрянцем любим обіймала світ.
Тоді б і я зібралася з думками
І мрії знову б, линули в політ.


Лідія Яр
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25.06.2021 18:16
+2
У нас на Харківщині температура 33-35 градусів вперше прийшла надовго в 1994 році, а з 2006 по 2020, з рідкісними винятками, всі роки були посушливими, особливо - 2010-й, коли 2 місяці поспіль трималася суха погода при 40 градусах. Ото був повний здипець!
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25.06.2021 18:52
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Крым полили, так что норм.
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25.06.2021 18:11 Відповісти
не расстраивайся, это временно, до возвращения Кровавой Хунты во главе с Порохом и Пастором
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25.06.2021 18:42 Відповісти
Не сміши. Слідуючим, якщо зелений не зможе переконати кого слід в своїй відповідності займаній посаді, буде Віталік. Якщо зможе - залишиться на другий срок.
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25.06.2021 22:58 Відповісти
потерпевший вiслюк стал токсичным даже для своих. Речь не о 73%-м лохторате, а тех, кто реально вiслюка двигал. Так что потерпевший "сбитый лётчик".
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27.06.2021 14:48 Відповісти
Скорей бы осень уже...жара запарила
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25.06.2021 18:13 Відповісти
***
На цій жарі я почуваюсь так,
Немов рибина на гарячій сковорідці.
У голові, замість думок - бардак.
Ці - 35 мені вже у печінці!


І сохне все, все опускає вуха.
А мізки - плавляться (якщо вони були)
Чорт забирай, допоки ж ця посуха?
Коли ж, бо дощ? Коли? Коли? Коли?..


Скоріше б осінь плакала дощами,
Багрянцем любим обіймала світ.
Тоді б і я зібралася з думками
І мрії знову б, линули в політ.


Лідія Яр
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25.06.2021 18:16 Відповісти
А все тому, що ненормальні температури настали в регіонах України. 33-35 градусів Цельсія, наприклад, на Поліссі, - це вже повний кабздець. Городина сохне. Колодязі висихають.
Хто пам'ятає дитинство і дивився прогноз погоди по телевізору, згадає що такі температурні показники були лише на країни Середньої Азії, і то не часто.
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25.06.2021 18:41 Відповісти
У нас на Харківщині температура 33-35 градусів вперше прийшла надовго в 1994 році, а з 2006 по 2020, з рідкісними винятками, всі роки були посушливими, особливо - 2010-й, коли 2 місяці поспіль трималася суха погода при 40 градусах. Ото був повний здипець!
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25.06.2021 18:52 Відповісти
А нам в Мариуполе к любой ж..пе не привыкать. У нас засуха, суховеи или безветрие с +40 - классический июль/август. У нас в июне уже все в огородах всегда засыхало((
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25.06.2021 19:13 Відповісти
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25.06.2021 22:37 Відповісти
Неправда. Сорок, это температура у бабок под подъездом, у которых термометр под открытым солнцем висит. И огород сохнет, только если не поливать. А вот море, уже слизское. Такое раньше в августе толко было. Ждём мора бычка.
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26.06.2021 15:54 Відповісти
"Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой станут приносить атмосферные фронты и циклоны. Июль - это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала".
Про які зливи може йти мова? Навіть на Поліссі колодязі та скважини висихають. Вже щорічно континентальний мегаантициклон, центр котрого літом розташовується в районі мордорського Тамбова, покриває всю Україну аж до Буга.
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25.06.2021 18:29 Відповісти
Да пестуны эти синоптики,вранье по сто раз на день,шо синоптик,шо гисметео в конкретном регионе,одна вентуски 50/50 чето предрекает,дармоеды)...
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25.06.2021 18:55 Відповісти
аккувеза теж доволі точні прогнози дає навіть на кілька тижнів наперед
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26.06.2021 18:01 Відповісти
спс во львове все через сраку 60 деревьев упало и дождь а тут аппокалипсис сегодня))
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25.06.2021 19:32 Відповісти
к миллиарду еще +60 деревьев придется посадить
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25.06.2021 23:56 Відповісти
и снег в горы положить
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26.06.2021 09:25 Відповісти
Иаать мойй йух
Всем- лето!!!
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27.06.2021 10:27 Відповісти
Типа вангуют? Ну ну
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25.06.2021 21:40 Відповісти
Ви помітили, що зростання температури "співпало" із інтенсифікацією видобутку та споживанням "екологічно чистого" природнього газу?
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26.06.2021 17:59 Відповісти
 
 