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Синоптики прогнозируют Украине самый жаркий июль за последние 30 лет

Синоптики прогнозируют Украине самый жаркий июль за последние 30 лет

Температура воздуха в Украине в июле 2021 года может быть рекордно высокой за последние 30 лет.

Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Июль в Украине традиционно самый жаркий месяц. В течение последних десятилетий отмечается тенденция к повышению температуры воздуха. По данным мировых прогностических центров, июль 2021 года в Украине может быть довольно жарким, поскольку ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 0,5-1,0° выше, чем в последние 30 лет", - сказала она.

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В то же время Балабух отметила, что такие данные не свидетельствуют о сохранении высокой температуры в течение всего месяца. "Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой станут приносить атмосферные фронты и циклоны. Июль - это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала. Июль 2021 года не будет исключением. В течение месяца мы также будем свидетелями довольно интенсивных конвективных явлений", - добавила эксперт.

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Кроме этого, она рассказала, что в течение последних 30 лет (с 1991 по 2020 гг.) изменения средней температуры за июль увеличились на 1,5° по сравнению с климатической нормой 1961-1990 годов. В то же время последние десять лет месяц был более теплым уже почти на 2°, при этом в 2010 и 2012 годах "аномалии средней за месяц температуры превысили 4°".
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Топ комментарии
+5
Скорей бы осень уже...жара запарила
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25.06.2021 18:13
+5
***
На цій жарі я почуваюсь так,
Немов рибина на гарячій сковорідці.
У голові, замість думок - бардак.
Ці - 35 мені вже у печінці!


І сохне все, все опускає вуха.
А мізки - плавляться (якщо вони були)
Чорт забирай, допоки ж ця посуха?
Коли ж, бо дощ? Коли? Коли? Коли?..


Скоріше б осінь плакала дощами,
Багрянцем любим обіймала світ.
Тоді б і я зібралася з думками
І мрії знову б, линули в політ.


Лідія Яр
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25.06.2021 18:16
+2
У нас на Харківщині температура 33-35 градусів вперше прийшла надовго в 1994 році, а з 2006 по 2020, з рідкісними винятками, всі роки були посушливими, особливо - 2010-й, коли 2 місяці поспіль трималася суха погода при 40 градусах. Ото був повний здипець!
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25.06.2021 18:52
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Правила форума Совет форумчан
Крым полили, так что норм.
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25.06.2021 18:11 Ответить
не расстраивайся, это временно, до возвращения Кровавой Хунты во главе с Порохом и Пастором
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25.06.2021 18:42 Ответить
Не сміши. Слідуючим, якщо зелений не зможе переконати кого слід в своїй відповідності займаній посаді, буде Віталік. Якщо зможе - залишиться на другий срок.
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25.06.2021 22:58 Ответить
потерпевший вiслюк стал токсичным даже для своих. Речь не о 73%-м лохторате, а тех, кто реально вiслюка двигал. Так что потерпевший "сбитый лётчик".
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27.06.2021 14:48 Ответить
Скорей бы осень уже...жара запарила
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25.06.2021 18:13 Ответить
***
На цій жарі я почуваюсь так,
Немов рибина на гарячій сковорідці.
У голові, замість думок - бардак.
Ці - 35 мені вже у печінці!


І сохне все, все опускає вуха.
А мізки - плавляться (якщо вони були)
Чорт забирай, допоки ж ця посуха?
Коли ж, бо дощ? Коли? Коли? Коли?..


Скоріше б осінь плакала дощами,
Багрянцем любим обіймала світ.
Тоді б і я зібралася з думками
І мрії знову б, линули в політ.


Лідія Яр
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25.06.2021 18:16 Ответить
А все тому, що ненормальні температури настали в регіонах України. 33-35 градусів Цельсія, наприклад, на Поліссі, - це вже повний кабздець. Городина сохне. Колодязі висихають.
Хто пам'ятає дитинство і дивився прогноз погоди по телевізору, згадає що такі температурні показники були лише на країни Середньої Азії, і то не часто.
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25.06.2021 18:41 Ответить
У нас на Харківщині температура 33-35 градусів вперше прийшла надовго в 1994 році, а з 2006 по 2020, з рідкісними винятками, всі роки були посушливими, особливо - 2010-й, коли 2 місяці поспіль трималася суха погода при 40 градусах. Ото був повний здипець!
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25.06.2021 18:52 Ответить
А нам в Мариуполе к любой ж..пе не привыкать. У нас засуха, суховеи или безветрие с +40 - классический июль/август. У нас в июне уже все в огородах всегда засыхало((
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25.06.2021 19:13 Ответить
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25.06.2021 22:37 Ответить
Неправда. Сорок, это температура у бабок под подъездом, у которых термометр под открытым солнцем висит. И огород сохнет, только если не поливать. А вот море, уже слизское. Такое раньше в августе толко было. Ждём мора бычка.
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26.06.2021 15:54 Ответить
"Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой станут приносить атмосферные фронты и циклоны. Июль - это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала".
Про які зливи може йти мова? Навіть на Поліссі колодязі та скважини висихають. Вже щорічно континентальний мегаантициклон, центр котрого літом розташовується в районі мордорського Тамбова, покриває всю Україну аж до Буга.
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25.06.2021 18:29 Ответить
Да пестуны эти синоптики,вранье по сто раз на день,шо синоптик,шо гисметео в конкретном регионе,одна вентуски 50/50 чето предрекает,дармоеды)...
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25.06.2021 18:55 Ответить
аккувеза теж доволі точні прогнози дає навіть на кілька тижнів наперед
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26.06.2021 18:01 Ответить
спс во львове все через сраку 60 деревьев упало и дождь а тут аппокалипсис сегодня))
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25.06.2021 19:32 Ответить
к миллиарду еще +60 деревьев придется посадить
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25.06.2021 23:56 Ответить
и снег в горы положить
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26.06.2021 09:25 Ответить
Иаать мойй йух
Всем- лето!!!
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27.06.2021 10:27 Ответить
Типа вангуют? Ну ну
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25.06.2021 21:40 Ответить
Ви помітили, що зростання температури "співпало" із інтенсифікацією видобутку та споживанням "екологічно чистого" природнього газу?
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26.06.2021 17:59 Ответить
 
 