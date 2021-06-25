Синоптики прогнозируют Украине самый жаркий июль за последние 30 лет
Температура воздуха в Украине в июле 2021 года может быть рекордно высокой за последние 30 лет.
Об этом сообщила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Июль в Украине традиционно самый жаркий месяц. В течение последних десятилетий отмечается тенденция к повышению температуры воздуха. По данным мировых прогностических центров, июль 2021 года в Украине может быть довольно жарким, поскольку ожидается, что средняя за месяц температура воздуха может быть на 0,5-1,0° выше, чем в последние 30 лет", - сказала она.
В то же время Балабух отметила, что такие данные не свидетельствуют о сохранении высокой температуры в течение всего месяца. "Возможны кратковременные понижения температуры, которые вместе с влагой станут приносить атмосферные фронты и циклоны. Июль - это традиционно месяц интенсивных ливней, гроз, града, шквала. Июль 2021 года не будет исключением. В течение месяца мы также будем свидетелями довольно интенсивных конвективных явлений", - добавила эксперт.
Кроме этого, она рассказала, что в течение последних 30 лет (с 1991 по 2020 гг.) изменения средней температуры за июль увеличились на 1,5° по сравнению с климатической нормой 1961-1990 годов. В то же время последние десять лет месяц был более теплым уже почти на 2°, при этом в 2010 и 2012 годах "аномалии средней за месяц температуры превысили 4°".
Пожалуйста, подождите...
На цій жарі я почуваюсь так,
Немов рибина на гарячій сковорідці.
У голові, замість думок - бардак.
Ці - 35 мені вже у печінці!
І сохне все, все опускає вуха.
А мізки - плавляться (якщо вони були)
Чорт забирай, допоки ж ця посуха?
Коли ж, бо дощ? Коли? Коли? Коли?..
Скоріше б осінь плакала дощами,
Багрянцем любим обіймала світ.
Тоді б і я зібралася з думками
І мрії знову б, линули в політ.
Лідія Яр
Хто пам'ятає дитинство і дивився прогноз погоди по телевізору, згадає що такі температурні показники були лише на країни Середньої Азії, і то не часто.
Про які зливи може йти мова? Навіть на Поліссі колодязі та скважини висихають. Вже щорічно континентальний мегаантициклон, центр котрого літом розташовується в районі мордорського Тамбова, покриває всю Україну аж до Буга.
Всем- лето!!!