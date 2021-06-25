Температурные рекорды в Киеве фиксируют второй день подряд

В Киеве второй день подряд фиксируют рекордную температуру воздуха.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Температурные рекорды июня продолжаются", - отметили в обсерватории.

Так, 24 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла + 28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.

Максимальная температура воздуха после полудня 24 июня в столице поднялась до + 35,5°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3°С, а для июня в целом на 0,5°С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года.

Минимальная температура воздуха 24 июня не опустилась ниже 22,2°С, что на 1,5°С теплее, чем это было в 1964 году.

Ранее в обсерватории сообщили, что 23 июня в Киеве среднесуточная температура воздуха составляла 27,0 градусов тепла. Таким образом столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.

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