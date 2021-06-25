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Температурні рекорди в Києві фіксують другий день поспіль

Температурні рекорди в Києві фіксують другий день поспіль

У Києві другий день поспіль фіксують рекордну температуру повітря.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили в Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

"Температурні рекорди червня тривають", - зазначили в обсерваторії.

Так, 24 червня в Києві середньодобова температура повітря становила +28,1°С, що на 1,6°С вище за рекордне значення температури для цього дня 1924 року.

Максимальна температура повітря після опівдня 24 червня в столиці піднялася до +35,5°С, перевищивши попередній рекорд для цього дня в 1924 році на 2,3°С, а для червня в цілому на 0,5°С. Попередній історичний максимум для першого місяця літа тримався з 1885 року.

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Мінімальна температура повітря 24 червня не опускалася нижче ніж 22,2°С, що на 1,5°С тепліше, ніж це було в 1964 році.

Раніше в обсерваторії повідомили, що 23 червня в Києві середньодобова температура повітря становила 27,0 градусів тепла. Таким чином, стовпчик термометра повторив рекордне значення температури для цього дня в 1954 році.

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Так холодина была весной
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25.06.2021 13:06 Відповісти
Якщо порівнювати теплові показники 1885 і 2021, то треба порівнювати і коефіцієнт (чи як то назвати) озеленення. 150 років тому Київ був одно- двоповерховою зеленою зоною. А зараз - асфальт, бетон, нагрів від двигунів і кондиціонерів.
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25.06.2021 13:15 Відповісти
якщо не секрет: для чого ця чесність та відвертість?
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25.06.2021 13:35 Відповісти
 
 