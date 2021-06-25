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контрабанда (1814) цигарки (958) Слюсарєв Вадим (13)

Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ

Компанії

Слюсарєв став співвласником цих компаній вже після звільнення з митниці. Але розквіт їх діяльності припав саме на той час, коли майбутній "слуга народу" обіймав високі посади в Митній службі.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Kyiv Post і OCCRP, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналістку Анну Миронюк.

В руках журналістів опинилися документи румунської митниці. Згідно з документами, Вадим Слюсарєв є співвласником фірм, які в 2015-2017 рр ввезли з Румунії в Україну десятки нелегальних китайських сигарет.

Йдеться про компанії ТОВ Duty Free Odesa і ТОВ Travel Retail Ukraine. Вони ввозили в Україну сигарети китайського бренду Regina. Ці сигарети в Україні легально не продаються, а у компаній не було ліцензій на імпорт.

"Продавала компаніям нелегальні цигарки China Tobacco International, румунський філіал китайського виробника тютюну China National Tobacco Corporation (CNTC), яким володіє Китайська держава. Такі дії тютюнової компанії порушують Протокол про ліквідацію нелегальної торгівлі тютюновими виробами Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я", - пише Миронюк.

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Одну з поставок цієї фірми українські силовики вилучили і знищили у травні 2017 року. Але, за даними журналістів, ще як мінімум 2 аналогічні поставки залишилися поза їхньою увагою.

"І хоча Слюсарєв став співвласником обох компаній (Duty Free Odesa і Travel Retail Ukraine) в 2017-2018 роках, щонайменше через два роки після того, як звільнився з прикордонної служби, розквіт цих фірм припав саме на той час, коли Слюсарєв обіймав високі посади в ДПС", - зазначила журналістка.

За словами Миронюк, сигарети Regina досі можна знайти в Україні. На них немає акцизних марок, а на упаковці написано, що вони призначені тільки для продажу в зонах дьюті-фрі.

"Як свідчить розслідування журналістів, в 2013-2020 роках China Tobacco International продала пів мільярда сигарет українським компаніям. Куди ж поділися ці сигарети? За словами правоохоронців та експертів з контролю за тютюном, з якими спілкувалися журналісти Kyiv Post, більшість із них нелегально опинилася в країнах Європейського Союзу. Україна була проміжним пунктом для контрабандистів", - підсумувала Миронюк.

Компанії слуги народу Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ 01
Компанії слуги народу Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ 02
Компанії слуги народу Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ 03
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Топ коментарі
+22
аби не бариги!
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25.06.2021 19:34
+17
Зеленое стадо во главе с ослом дорвалось до власти с елинсивенноц целью...личное обогощение ..и что бы внукам хватило...
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25.06.2021 19:36
+11
Наговариваете вы на зебилов. С таким "честным" лицом он мог ввозить не более 10 пачек.
Компании "слуги народа" Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты, - СМИ - Цензор.НЕТ 5938
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25.06.2021 19:38
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И ??? И что дальше ?
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25.06.2021 19:33 Відповісти
Общественное порицание.
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25.06.2021 19:36 Відповісти
астанавитес.... палитическаяответственность!!!
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25.06.2021 19:59 Відповісти
НИ-ЧЕ-ГО , марадерам каломоя и клоуна не будет !
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25.06.2021 20:40 Відповісти
Блин, с языка сорвал! Система. Буба дает обдирать страну как липку алигархам и приближенным, алигархи в ответ-показывают "Галабаротьку". Зеленский в это время равлекается, сажает деревья, сливает операцию по Вагнеру, в силу профнепригодности сдает Украину. И НИЧЕГО!. Не, 73 процента повалили на концерт какого-то Басты.
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25.06.2021 23:10 Відповісти
аби не бариги!
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25.06.2021 19:34 Відповісти
абы.... тьху.... аминь.....
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25.06.2021 19:58 Відповісти
так они все барыги, или ты думаешь, что идут тебе жизнь малиной делать?
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26.06.2021 15:20 Відповісти
Зеленое стадо во главе с ослом дорвалось до власти с елинсивенноц целью...личное обогощение ..и что бы внукам хватило...
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25.06.2021 19:36 Відповісти
Сєчас пазвоню Баканову пусть займьотся етім чьортом
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25.06.2021 19:37 Відповісти
ну не против же слуг народа санкции на рнбо вводить? что-нибудь сценаристы квартала придумают
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25.06.2021 19:37 Відповісти
Наговариваете вы на зебилов. С таким "честным" лицом он мог ввозить не более 10 пачек.
Компании "слуги народа" Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты, - СМИ - Цензор.НЕТ 5938
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25.06.2021 19:38 Відповісти
Прикольный пухлик .
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25.06.2021 19:39 Відповісти
Прям милота
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25.06.2021 20:00 Відповісти
Їм можна. "Ани учатся. НАдА пАтерпеть"
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25.06.2021 19:39 Відповісти
вавиним можна все. про них бігус ніяких розслідувань немає
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25.06.2021 19:43 Відповісти
Ви праві. Ніхто і не помітить зелених злочинів, поки про них не розкаже поганий рот наталки мосійчук. А ми знаємо, що він ніколи цього не зробить.
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25.06.2021 19:52 Відповісти
Как затрахала это золотое дно ТАМОЖНЯ,
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25.06.2021 19:44 Відповісти
таможня не майданила где была там и осталась.... логика она простая.....
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25.06.2021 19:57 Відповісти
Ну дык для народа старался!
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25.06.2021 19:45 Відповісти
"Честнейшей" души люди "Слуги народа".
А вы, что скажите по этому поводу, их избиратели?
Наверное "барИга" Порошенко его заставлял это делать.
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25.06.2021 19:49 Відповісти
Аби не барига, голосували вони....
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25.06.2021 19:51 Відповісти
кто то удивлён.... ???
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25.06.2021 19:55 Відповісти
Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7527
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25.06.2021 19:57 Відповісти
https://www.facebook.com/IegorSoboliev?__cft__[0]=AZXgF3FEWCFa4k0B5A9kZp22gokihIid6hOlls1yWrhNoNKGChPNMGUtXaM_WMk-AKx0Ht8N-04nwVOEHLQkFb-iTFYGtcqGJJp-81FbCnzoFTwKFKEYeJnLQKT_Ekauu9C5YtTe-_FpdxmAke8R6d9q&__tn__=-]C%2CP-R Єгор Соболєв Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2645почувається оптимістично разом з https://www.facebook.com/KovalAndrew1?__cft__[0]=AZXgF3FEWCFa4k0B5A9kZp22gokihIid6hOlls1yWrhNoNKGChPNMGUtXaM_WMk-AKx0Ht8N-04nwVOEHLQkFb-iTFYGtcqGJJp-81FbCnzoFTwKFKEYeJnLQKT_Ekauu9C5YtTe-_FpdxmAke8R6d9q&__tn__=-]C%2CP-R Андрієм Ковалем та
ще 4Пишаюся, коли справи, які ти починаєш, продовжуються вже без тебе і стають інституційними.
От чим зайнятий Егорка.
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25.06.2021 20:02 Відповісти
https://www.facebook.com/parasiuk87?__cft__[0]=AZViPRjKkfJpH3jrGFH5L8S3Q9f7HJouCjXhuc8jO1A4PTw2AmlbYqpNi9l57m3-cEJG-53x4_ziaFJwXZhuxA6SpWteKypXjr7f0gA9Pb9eZ7ifoJzgLAhgRADqkFo2Qhc&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Парасюк

Синьо-жовті йдуть далі і тягнуть одне одного! Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4272

Дякуємо! Tack!
Чим зайнятий парасюк
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25.06.2021 20:05 Відповісти
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZV1XW4P8DvklphfxDRA_APwlJr8iBjr5ITcl0VPB-Rk3UlSlitiafamZzZMpzGWS8J0iJ5DBYZln-6n-*********************-qxd39p8SgezYPF_O0Uu0WvTLyrF8&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4454238207944252?__cft__[0]=AZV1XW4P8DvklphfxDRA_APwlJr8iBjr5ITcl0VPB-Rk3UlSlitiafamZzZMpzGWS8J0iJ5DBYZln-6n-*********************-qxd39p8SgezYPF_O0Uu0WvTLyrF8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Нещодавно був обшук в моїй квартирі. Залякували дружину, тим самим тиснули на мене. Вдома дружина, мама та троє дітей.
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25.06.2021 20:07 Відповісти
Мрази ! Соболева уважала, а оно консерва , холуй гебнявый
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25.06.2021 20:44 Відповісти
Якщо вони "мразі", то хто тоді Медведчук і Порошенко? Ахметов, Коломойський, ФІрташ, Пінчук і їм подібні? Чи це спецзавдання у порохоботів очорнити майданівців?
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25.06.2021 23:20 Відповісти
Ш що тут несподіванного? Який керманіч таки й підлегли. Та тільки зебовні цього не бачуть
Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9597
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25.06.2021 20:00 Відповісти
Всех контрабандистов с таможни ЗеБарыга уволил?
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25.06.2021 20:01 Відповісти
На то он и слуга ! А народ должен ждать, когда слуги соизволят поднять цены на курево очередной раз. Бюджет ,понятное дело ,получит путина ,а "спасители курильщиков" озолотятся. И не надо обижаться на покупателей контрабанды .....зарплаты и пенсии совсем не европейские.
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25.06.2021 20:05 Відповісти
все для народа. контрабанда ж дешевле
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25.06.2021 20:06 Відповісти
Когда же это зелёное ворье нажрется?
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25.06.2021 20:07 Відповісти
А хто в 2017 році Генпрокурором був? Яка зельоная блєядь? Чому не садила?
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25.06.2021 20:11 Відповісти
🤢🤡🎪 🤖 ботяра ,Довгоненко ты больной ? Прислуги 2,5 года при 100% прокурорах!
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25.06.2021 20:51 Відповісти
"...Согласно документам, Вадим Слюсарев является совладельцем фирм, которые в 2015-2017 гг ввезли из Румынии в Украину десятки нелегальных китайских сигарет..."

Це скільки? 39 чи 73?
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25.06.2021 20:10 Відповісти
НеЛох небось в доле?
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25.06.2021 20:23 Відповісти
Главное взяли на крючок, зебил, не зебил, цвет не играет роли, при прошлых так не было. Народный президент, 34 процента ЗА. Похвалитесь другими, например, у некоторого, как было 14 так и осталось.
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25.06.2021 20:27 Відповісти
Тс-с-с! К чему базар? У друга детства А.Пшонки и генерала по совместительству безупречная биография.....хочь иконы пиши. О таких говорят,-незаменимый! Если кто и заподозрил в воровстве ....так ,а кто щас не ворует?
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25.06.2021 20:33 Відповісти
Главное взяли на крючок, зебил, не зебил, цвет не играет роли, при прошлых так не было. Народный президент, 34 процента ЗА. Похвалитесь другими, например, у некоторого, как было 14 так и осталось.
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25.06.2021 20:45 Відповісти
если вы думаете, что он станет бомжом, фиг вам, он будет продавать свечки, и то не сам, вас заставит!
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25.06.2021 20:58 Відповісти
Интересно, а чья и какая компания "гонит" в Украину "кокс", причем забористый?
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25.06.2021 21:14 Відповісти
Постоянный покупатель? Качество нравится? Нюхай молча.
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25.06.2021 21:19 Відповісти
Ну и шо. Этот "кокс" не для простого народа и последствия его потребления видны в публичных выступлениях. Но увы, вам этого не понять, сидите уж молча.
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25.06.2021 21:50 Відповісти
И,что будем дальше сопли жевать? Понять, простить и отпустить? ГДЕ ПОСАДКИ, ГДЕ ОТРУБАННЫЕ РУКИ, ГДЕ? .....
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25.06.2021 21:47 Відповісти
нема влади яка працювала б на користь людей
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26.06.2021 17:09 Відповісти
Свинарчуки?
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25.06.2021 23:15 Відповісти
Везлось всё это дерьмо при Сывочолом, не?
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25.06.2021 23:39 Відповісти
"... ввезли из Румынии в Украину десятки нелегальных китайских сигарет".

Да он святой!
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26.06.2021 08:48 Відповісти
Совсем чуть-чуть не считается.
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26.06.2021 11:19 Відповісти
Мужик правильно делится деньгами. Такой позор и коррупция возможны только при ЗЕвласти.
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26.06.2021 09:09 Відповісти
Фчётакова,пля? Дєтішкам на молочішко...
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26.06.2021 15:20 Відповісти
 
 