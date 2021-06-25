Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ

Слюсарєв став співвласником цих компаній вже після звільнення з митниці. Але розквіт їх діяльності припав саме на той час, коли майбутній "слуга народу" обіймав високі посади в Митній службі.

Про це йдеться в спільному розслідуванні Kyiv Post і OCCRP, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на журналістку Анну Миронюк.

В руках журналістів опинилися документи румунської митниці. Згідно з документами, Вадим Слюсарєв є співвласником фірм, які в 2015-2017 рр ввезли з Румунії в Україну десятки нелегальних китайських сигарет.

Йдеться про компанії ТОВ Duty Free Odesa і ТОВ Travel Retail Ukraine. Вони ввозили в Україну сигарети китайського бренду Regina. Ці сигарети в Україні легально не продаються, а у компаній не було ліцензій на імпорт.

"Продавала компаніям нелегальні цигарки China Tobacco International, румунський філіал китайського виробника тютюну China National Tobacco Corporation (CNTC), яким володіє Китайська держава. Такі дії тютюнової компанії порушують Протокол про ліквідацію нелегальної торгівлі тютюновими виробами Всесвітньої Організації Охорони Здоров'я", - пише Миронюк.

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Одну з поставок цієї фірми українські силовики вилучили і знищили у травні 2017 року. Але, за даними журналістів, ще як мінімум 2 аналогічні поставки залишилися поза їхньою увагою.

"І хоча Слюсарєв став співвласником обох компаній (Duty Free Odesa і Travel Retail Ukraine) в 2017-2018 роках, щонайменше через два роки після того, як звільнився з прикордонної служби, розквіт цих фірм припав саме на той час, коли Слюсарєв обіймав високі посади в ДПС", - зазначила журналістка.

За словами Миронюк, сигарети Regina досі можна знайти в Україні. На них немає акцизних марок, а на упаковці написано, що вони призначені тільки для продажу в зонах дьюті-фрі.

"Як свідчить розслідування журналістів, в 2013-2020 роках China Tobacco International продала пів мільярда сигарет українським компаніям. Куди ж поділися ці сигарети? За словами правоохоронців та експертів з контролю за тютюном, з якими спілкувалися журналісти Kyiv Post, більшість із них нелегально опинилася в країнах Європейського Союзу. Україна була проміжним пунктом для контрабандистів", - підсумувала Миронюк.





