Компании "слуги народа" Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты, - СМИ

Слюсарев стал совладельцем этих компаний уже после увольнения с таможни. Но расцвет их деятельности пришелся как раз на то время, когда будущий "слуга народа" занимал высокие должности в Таможенной службе.

Речь об этом идет в совместном расследовании Kyiv Post и OCCRP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналистку Анну Миронюк.

В руках журналистов оказались документы румынской таможни. Согласно документам, Вадим Слюсарев является совладельцем фирм, которые в 2015-2017 гг ввезли из Румынии в Украину десятки нелегальных китайских сигарет.

Речь идет о компаниях ООО Duty Free Odesa и ООО Travel Retail Ukraine. Они ввозили в Украину сигареты китайского бренда Regina. Эти сигареты в Украине легально не продаются, а у компаний не было лицензий на импорт.

Читайте: Член политсовета "Слуги народа" Слюсарев попал в базу "Миротворца" из-за контрабандной торговли с Крымом и оккупированными территориями Донбасса. СКРИНШОТ

"Продавала компаниям нелегальные сигареты China Tobacco International, румынский филиал китайского производителя табака China National Tobacco Corporation (CNTC), которым владеет Китайское государство. Такие действия табачной компании нарушают Протокол о ликвидации нелегальной торговли табачными изделиями Всемирной Организации Здравоохранения", - пишет Миронюк.

Одну из поставок этой фирмы украинские силовики изъяли и уничтожили в мае 2017 года. Но, по данным журналистов, еще как минимум 2 аналогичных поставки остались без их внимания.

Смотрите: "Он является главным контрабандистом в направлении России и главным контрабандистом Харьковской области", - Саакашвили о члене политсовета "Слуги народа" Слюсареве. ВИДЕО

"И хотя Слюсарев стал совладельцем обеих компаний (Duty Free Odesa и Travel Retail Ukraine) в 2017-2018 годах, по меньшей мере через два года после того, как уволился с пограничной службы, расцвет этих фирм припал именно на то время, когда Слюсарев занимал высокие должности в ГНС", - отметила журналистка.

По словам Мирнюк, сигареты Regina до сих пор можно найти в Украине. На них нет акцизных марок, а на упаковке написано, что они предназначены только для продажи в зонах дьюти-фри.

"Как свидетельствует расследование журналистов, в 2013-2020 годах China Tobacco International продала полмиллиарда сигарет украинским компаниям. Куда же подевались эти сигареты? По словам правоохранителей и экспертов по контролю за табаком, с которыми общались журналисты Kyiv Post, большинство из них нелегально оказалась в странах Европейского Союза. Украина служила промежуточным пунктом для контрабандистов", - подытожила Миронюк.





