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контрабанда (2383) сигареты (864) Слюсарев Вадим (11)

Компании "слуги народа" Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты, - СМИ

Компании

Слюсарев стал совладельцем этих компаний уже после увольнения с таможни. Но расцвет их деятельности пришелся как раз на то время, когда будущий "слуга народа" занимал высокие должности в Таможенной службе.

Речь об этом идет в совместном расследовании Kyiv Post и OCCRP, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на журналистку Анну Миронюк.

В руках журналистов оказались документы румынской таможни. Согласно документам, Вадим Слюсарев является совладельцем фирм, которые в 2015-2017 гг ввезли из Румынии в Украину десятки нелегальных китайских сигарет.

Речь идет о компаниях ООО Duty Free Odesa и ООО Travel Retail Ukraine. Они ввозили в Украину сигареты китайского бренда Regina. Эти сигареты в Украине легально не продаются, а у компаний не было лицензий на импорт.

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"Продавала компаниям нелегальные сигареты China Tobacco International, румынский филиал китайского производителя табака China National Tobacco Corporation (CNTC), которым владеет Китайское государство. Такие действия табачной компании нарушают Протокол о ликвидации нелегальной торговли табачными изделиями Всемирной Организации Здравоохранения", - пишет Миронюк.

Одну из поставок этой фирмы украинские силовики изъяли и уничтожили в мае 2017 года. Но, по данным журналистов, еще как минимум 2 аналогичных поставки остались без их внимания.

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"И хотя Слюсарев стал совладельцем обеих компаний (Duty Free Odesa и Travel Retail Ukraine) в 2017-2018 годах, по меньшей мере через два года после того, как уволился с пограничной службы, расцвет этих фирм припал именно на то время, когда Слюсарев занимал высокие должности в ГНС", - отметила журналистка.

По словам Мирнюк, сигареты Regina до сих пор можно найти в Украине. На них нет акцизных марок, а на упаковке написано, что они предназначены только для продажи в зонах дьюти-фри.

"Как свидетельствует расследование журналистов, в 2013-2020 годах China Tobacco International продала полмиллиарда сигарет украинским компаниям. Куда же подевались эти сигареты? По словам правоохранителей и экспертов по контролю за табаком, с которыми общались журналисты Kyiv Post, большинство из них нелегально оказалась в странах Европейского Союза. Украина служила промежуточным пунктом для контрабандистов", - подытожила Миронюк.

Компании слуги народа Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты, - СМИ 01
Компании слуги народа Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты, - СМИ 02
Компании слуги народа Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты, - СМИ 03

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Топ комментарии
+22
аби не бариги!
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25.06.2021 19:34
+17
Зеленое стадо во главе с ослом дорвалось до власти с елинсивенноц целью...личное обогощение ..и что бы внукам хватило...
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25.06.2021 19:36
+11
Наговариваете вы на зебилов. С таким "честным" лицом он мог ввозить не более 10 пачек.
Компании "слуги народа" Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты, - СМИ - Цензор.НЕТ 5938
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25.06.2021 19:38
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И ??? И что дальше ?
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25.06.2021 19:33 Ответить
Общественное порицание.
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25.06.2021 19:36 Ответить
астанавитес.... палитическаяответственность!!!
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25.06.2021 19:59 Ответить
НИ-ЧЕ-ГО , марадерам каломоя и клоуна не будет !
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25.06.2021 20:40 Ответить
Блин, с языка сорвал! Система. Буба дает обдирать страну как липку алигархам и приближенным, алигархи в ответ-показывают "Галабаротьку". Зеленский в это время равлекается, сажает деревья, сливает операцию по Вагнеру, в силу профнепригодности сдает Украину. И НИЧЕГО!. Не, 73 процента повалили на концерт какого-то Басты.
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25.06.2021 23:10 Ответить
аби не бариги!
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25.06.2021 19:34 Ответить
абы.... тьху.... аминь.....
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25.06.2021 19:58 Ответить
так они все барыги, или ты думаешь, что идут тебе жизнь малиной делать?
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26.06.2021 15:20 Ответить
Зеленое стадо во главе с ослом дорвалось до власти с елинсивенноц целью...личное обогощение ..и что бы внукам хватило...
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25.06.2021 19:36 Ответить
Сєчас пазвоню Баканову пусть займьотся етім чьортом
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25.06.2021 19:37 Ответить
ну не против же слуг народа санкции на рнбо вводить? что-нибудь сценаристы квартала придумают
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25.06.2021 19:37 Ответить
Наговариваете вы на зебилов. С таким "честным" лицом он мог ввозить не более 10 пачек.
Компании "слуги народа" Слюсарева ввозили в Украину нелегальные сигареты, - СМИ - Цензор.НЕТ 5938
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25.06.2021 19:38 Ответить
Прикольный пухлик .
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25.06.2021 19:39 Ответить
Прям милота
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25.06.2021 20:00 Ответить
Їм можна. "Ани учатся. НАдА пАтерпеть"
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25.06.2021 19:39 Ответить
вавиним можна все. про них бігус ніяких розслідувань немає
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25.06.2021 19:43 Ответить
Ви праві. Ніхто і не помітить зелених злочинів, поки про них не розкаже поганий рот наталки мосійчук. А ми знаємо, що він ніколи цього не зробить.
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25.06.2021 19:52 Ответить
Как затрахала это золотое дно ТАМОЖНЯ,
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25.06.2021 19:44 Ответить
таможня не майданила где была там и осталась.... логика она простая.....
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25.06.2021 19:57 Ответить
Ну дык для народа старался!
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25.06.2021 19:45 Ответить
"Честнейшей" души люди "Слуги народа".
А вы, что скажите по этому поводу, их избиратели?
Наверное "барИга" Порошенко его заставлял это делать.
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25.06.2021 19:49 Ответить
Аби не барига, голосували вони....
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25.06.2021 19:51 Ответить
кто то удивлён.... ???
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25.06.2021 19:55 Ответить
Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7527
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25.06.2021 19:57 Ответить
https://www.facebook.com/IegorSoboliev?__cft__[0]=AZXgF3FEWCFa4k0B5A9kZp22gokihIid6hOlls1yWrhNoNKGChPNMGUtXaM_WMk-AKx0Ht8N-04nwVOEHLQkFb-iTFYGtcqGJJp-81FbCnzoFTwKFKEYeJnLQKT_Ekauu9C5YtTe-_FpdxmAke8R6d9q&__tn__=-]C%2CP-R Єгор Соболєв Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2645почувається оптимістично разом з https://www.facebook.com/KovalAndrew1?__cft__[0]=AZXgF3FEWCFa4k0B5A9kZp22gokihIid6hOlls1yWrhNoNKGChPNMGUtXaM_WMk-AKx0Ht8N-04nwVOEHLQkFb-iTFYGtcqGJJp-81FbCnzoFTwKFKEYeJnLQKT_Ekauu9C5YtTe-_FpdxmAke8R6d9q&__tn__=-]C%2CP-R Андрієм Ковалем та
ще 4Пишаюся, коли справи, які ти починаєш, продовжуються вже без тебе і стають інституційними.
От чим зайнятий Егорка.
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25.06.2021 20:02 Ответить
https://www.facebook.com/parasiuk87?__cft__[0]=AZViPRjKkfJpH3jrGFH5L8S3Q9f7HJouCjXhuc8jO1A4PTw2AmlbYqpNi9l57m3-cEJG-53x4_ziaFJwXZhuxA6SpWteKypXjr7f0gA9Pb9eZ7ifoJzgLAhgRADqkFo2Qhc&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Парасюк

Синьо-жовті йдуть далі і тягнуть одне одного! Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4272

Дякуємо! Tack!
Чим зайнятий парасюк
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25.06.2021 20:05 Ответить
https://www.facebook.com/dostali.hvatit?__cft__[0]=AZV1XW4P8DvklphfxDRA_APwlJr8iBjr5ITcl0VPB-Rk3UlSlitiafamZzZMpzGWS8J0iJ5DBYZln-6n-*********************-qxd39p8SgezYPF_O0Uu0WvTLyrF8&__tn__=-UC%2CP-R Семен Семенченко

https://www.facebook.com/dostali.hvatit/posts/4454238207944252?__cft__[0]=AZV1XW4P8DvklphfxDRA_APwlJr8iBjr5ITcl0VPB-Rk3UlSlitiafamZzZMpzGWS8J0iJ5DBYZln-6n-*********************-qxd39p8SgezYPF_O0Uu0WvTLyrF8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 год ·

Нещодавно був обшук в моїй квартирі. Залякували дружину, тим самим тиснули на мене. Вдома дружина, мама та троє дітей.
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25.06.2021 20:07 Ответить
Мрази ! Соболева уважала, а оно консерва , холуй гебнявый
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25.06.2021 20:44 Ответить
Якщо вони "мразі", то хто тоді Медведчук і Порошенко? Ахметов, Коломойський, ФІрташ, Пінчук і їм подібні? Чи це спецзавдання у порохоботів очорнити майданівців?
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25.06.2021 23:20 Ответить
Ш що тут несподіванного? Який керманіч таки й підлегли. Та тільки зебовні цього не бачуть
Компанії "слуги народу" Слюсарєва ввозили в Україну нелегальні цигарки, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9597
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25.06.2021 20:00 Ответить
Всех контрабандистов с таможни ЗеБарыга уволил?
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25.06.2021 20:01 Ответить
На то он и слуга ! А народ должен ждать, когда слуги соизволят поднять цены на курево очередной раз. Бюджет ,понятное дело ,получит путина ,а "спасители курильщиков" озолотятся. И не надо обижаться на покупателей контрабанды .....зарплаты и пенсии совсем не европейские.
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25.06.2021 20:05 Ответить
все для народа. контрабанда ж дешевле
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25.06.2021 20:06 Ответить
Когда же это зелёное ворье нажрется?
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25.06.2021 20:07 Ответить
А хто в 2017 році Генпрокурором був? Яка зельоная блєядь? Чому не садила?
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25.06.2021 20:11 Ответить
🤢🤡🎪 🤖 ботяра ,Довгоненко ты больной ? Прислуги 2,5 года при 100% прокурорах!
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25.06.2021 20:51 Ответить
"...Согласно документам, Вадим Слюсарев является совладельцем фирм, которые в 2015-2017 гг ввезли из Румынии в Украину десятки нелегальных китайских сигарет..."

Це скільки? 39 чи 73?
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25.06.2021 20:10 Ответить
НеЛох небось в доле?
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25.06.2021 20:23 Ответить
Главное взяли на крючок, зебил, не зебил, цвет не играет роли, при прошлых так не было. Народный президент, 34 процента ЗА. Похвалитесь другими, например, у некоторого, как было 14 так и осталось.
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25.06.2021 20:27 Ответить
Тс-с-с! К чему базар? У друга детства А.Пшонки и генерала по совместительству безупречная биография.....хочь иконы пиши. О таких говорят,-незаменимый! Если кто и заподозрил в воровстве ....так ,а кто щас не ворует?
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25.06.2021 20:33 Ответить
Главное взяли на крючок, зебил, не зебил, цвет не играет роли, при прошлых так не было. Народный президент, 34 процента ЗА. Похвалитесь другими, например, у некоторого, как было 14 так и осталось.
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25.06.2021 20:45 Ответить
если вы думаете, что он станет бомжом, фиг вам, он будет продавать свечки, и то не сам, вас заставит!
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25.06.2021 20:58 Ответить
Интересно, а чья и какая компания "гонит" в Украину "кокс", причем забористый?
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25.06.2021 21:14 Ответить
Постоянный покупатель? Качество нравится? Нюхай молча.
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25.06.2021 21:19 Ответить
Ну и шо. Этот "кокс" не для простого народа и последствия его потребления видны в публичных выступлениях. Но увы, вам этого не понять, сидите уж молча.
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25.06.2021 21:50 Ответить
И,что будем дальше сопли жевать? Понять, простить и отпустить? ГДЕ ПОСАДКИ, ГДЕ ОТРУБАННЫЕ РУКИ, ГДЕ? .....
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25.06.2021 21:47 Ответить
нема влади яка працювала б на користь людей
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26.06.2021 17:09 Ответить
Свинарчуки?
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25.06.2021 23:15 Ответить
Везлось всё это дерьмо при Сывочолом, не?
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25.06.2021 23:39 Ответить
"... ввезли из Румынии в Украину десятки нелегальных китайских сигарет".

Да он святой!
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26.06.2021 08:48 Ответить
Совсем чуть-чуть не считается.
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26.06.2021 11:19 Ответить
Мужик правильно делится деньгами. Такой позор и коррупция возможны только при ЗЕвласти.
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26.06.2021 09:09 Ответить
Фчётакова,пля? Дєтішкам на молочішко...
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26.06.2021 15:20 Ответить
 
 