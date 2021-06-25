УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4481 відвідувач онлайн
Новини
3 476 5
Греція (595) МЗС (4020) Кулеба Дмитро (3604) туристи (274)

184 громадянина України, що застрягли в Греції, вилетіли на батьківщину, - МЗС

184 громадянина України, що застрягли в Греції, вилетіли на батьківщину, - МЗС

184 громадянина України, зокрема 41 дитина, вилетіли з грецьких Салонік до Києва.

Про це в Твіттері повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Як і обіцяли, повертаємо українців, які застрягли в Греції", - написав Кулеба. Глава МЗС додав, що незабаром відбудуться ще два рейси.

"Хороша робота наших дипломатів у Греції з туроператорами, грецькою владою та іншими причетними", - зазначив міністр.

Читайте також: Греція відкрила кордони для українських туристів

Нагадуємо, грецька туристична компанія Mouzenidis Travel, центральний офіс якої розташований в Салоніках, призупинила обслуговування іноземних туристів, зокрема з України. У зв'язку з цим були мобілізовані ресурси дипломатичної служби для надання допомоги українським туристам у Греції.

Зазначалося, що 25-26 червня мають відбутися авіарейси за маршрутами Салоніки-Київ, Салоніки-Львів і Іракліон-Київ, якими в Україну зможуть повернутися понад 500 громадян.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Спешит Дельта в Украину. Заждались уже...
показати весь коментар
25.06.2021 23:47 Відповісти
Так закройтесь на въезд и выезд,и живите счастливо и не нойте.
показати весь коментар
26.06.2021 00:28 Відповісти
у нас презедент - дерьмо. как мы можем закрыть границы?!!
показати весь коментар
26.06.2021 06:59 Відповісти
так они хотят одновременно быть красивыми хитрыми и умными
показати весь коментар
26.06.2021 09:55 Відповісти
Пока быдло летает по миру, Ковид и дальше будет "косить" нищих и голодных украинских пенсионеров
показати весь коментар
26.06.2021 10:45 Відповісти
 
 