184 гражданина Украины, застрявших в Греции, вылетели на родину, – МИД

84 гражданина Украины, в том числе 41 ребенок, вылетели из греческих Салоник в Киев.

Об этом в Твиттере сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Как и обещали, возвращаем украинцев, которые застряли в Греции", - написал Кулеба Глава МИД добавил, что вскоре состоятся еще два рейса.

"Хорошая работа наших дипломатов в Греции с туроператорами, греческой властью и другими причастными", - отметил министр.

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Напоминаем, греческая туристическая компания Mouzenidis Travel, центральный офис которой расположен в Салониках, приостановила обслуживание иностранных туристов, в том числе из Украины. В связи с этим были мобилизованы ресурсы дипломатической службы для оказания помощи украинским туристам в Греции.

Отмечалось, что 25-26 июня должны состояться авиарейсы по маршрутам Салоники-Киев, Салоники-Львов и Ираклион-Киев, которыми в Украину смогут вернуться более 500 граждан.